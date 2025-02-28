Стало известно о введении минимальных баллов ОГЭ для десятиклассников в 12 регионах

Tекст: Дмитрий Зубарев

В 12 регионах России начнется эксперимент, касающийся сдачи основного государственного экзамена (ОГЭ), сообщает ТАСС. Согласно тексту поправок к законопроекту, для перевода в 10-й класс школьники должны будут набрать минимальные баллы на экзамене, которые будут определены самими регионами. Это нововведение направлено на улучшение качества образования и будет применяться в Москве, Петербурге, а также в ряде других областей и краев.

Эксперимент затронет такие регионы, как Кемеровская область – Кузбасс, Липецкая, Нижегородская, Ростовская, Саратовская и Тюменская области, Камчатский и Краснодарский края. В него также войдут Республика Северная Осетия – Алания и Ямало-Ненецкий автономный округ. Эти регионы будут самостоятельно устанавливать минимальные пороги баллов, которые должны будут набрать ученики.

Согласно тексту поправки, прием в 10-й класс будет осуществляться на основе индивидуального отбора. Будут учитываться результаты государственной итоговой аттестации (ГИА) по программам основного общего образования. Ученики должны будут сдавать экзамены по четырем предметам: двум обязательным и двум предметам по выбору.

Как писала газета ВЗГЛЯД, комитет Госдумы поддержал законопроект о проведении эксперимента в пяти регионах, который предусматривает сдачу экзаменов в девятом классе только по русскому языку и математике, а также комитет Госдумы рекомендовал расширить этот эксперимент до 11 регионов.