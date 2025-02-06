Можно сколько угодно рассуждать о том, что новое сирийское руководство является турецким прокси, однако вряд ли в Дамаске откажутся снизить свою зависимость от Анкары. А для этого им нужно как можно больше внешних партнеров с ресурсами.0 комментариев
Комитет Госдумы поддержал эксперимент с экзаменами в девятом классе
Комитет Госдумы поддержал эксперимент с двумя основными экзаменами в девятом классе
Комитет Госдумы поддержал законопроект о проведении эксперимента в пяти регионах, который предусматривает сдачу экзаменов в девятом классе только по русскому языку и математике.
Профильный комитет Госдумы по просвещению рекомендовал принять в первом чтении законопроект об особом порядке проведения государственной итоговой аттестации для девятиклассников в пяти регионах России. В список вошли Москва, Санкт-Петербург, а также Ростовская и Тюменская области и Республика Северная Осетия – Алания, сообщает ТАСС.
Инициатива предполагает, что учащиеся будут сдавать экзамены лишь по русскому языку и математике, а не по четырем предметам, как это предусмотрено сейчас. Документ был предложен депутатами от разных фракций, включая вице-спикеров Петра Толстого и Викторию Абрамченко, и представителей «Единой России», ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России – За правду».
Эксперимент планируется провести в 2025 году. Целью является облегчение процесса сдачи экзаменов для школьников, а также оптимизация приема на программы среднего общего и среднего профессионального образования. Предполагается, что результаты эксперимента помогут определить целесообразность внедрения подобной практики на всей территории страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Рособрнадзор заявил о планах изменить правила поступления в десятый класс и колледжи, что может коснуться структуры и содержания ОГЭ. Ранее Рособрнадзор поддержал эксперимент, в рамках которого ОГЭ сдавался бы только по русскому языку и математике, что стало важным шагом в реформировании образовательной системы.