  • Новость часаСовбез ООН отклонил поправки России к резолюции по ситуации в Газе
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    Как полсотни героев отразили первый удар украинского контрнаступления
    Шойгу поручил проработать экстрадицию из Канады бывшего эсэсовца Гуньки
    Российские танкисты начали охоту на танки Abrams
    Максима Галкина перепутали с другим иноагентом
    Байден пообещал запросить у Конгресса беспрецедентный пакет помощи Израилю
    МИД Палестины назвал преднамеренной атаку Израиля на больницу Аль-Ахли
    Минздрав сектора Газа: Более 470 человек погибли из-за удара по больнице Аль-Ахли
    Путин: Кураторы внешней политики Киева заговорили о переговорах
    Берлин и Лондон исключили былое сотрудничество с РФ в энергетике в будущем
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия и Китай сверили курс в глобальном шторме

    Каждая встреча лидеров Китая и России – это не способ урегулировать какие-то противоречия, а очередной шаг в общем направлении движения к более справедливому миропорядку.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский За что борется Россия

    В глобальном идеологическом противостоянии первой половины XXI века Россия стоит на стороне человека и его истории, когда судьбы множества самых разных народов и культур – каждая со своим голосом и своей правдой – объединяются в общую судьбу человечества.

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Система рефлексивного управления на Западе сама знает, когда кого канселить

    Эта система рефлексивного управления, способная сама, без мучительного внешнего администрирования, перестроиться за три дня буквально на противоположные тезисы, – и есть, наверное, самое крутое, что контролирует сегодня Запад. В ней его сокрушительная мощь.

    7 комментариев
    18 октября 2023, 17:30

    Рособрнадзор заявил о планах изменить правила поступления в 10-й класс и колледжи

    Рособрнадзор заявил о планах изменить правила поступления в 10-й класс и колледжи
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Модели перехода из 9 класса в 10-й, а также поступления в колледжи не соответствуют современным требованиям и изменятся в ближайшее время, но не в 2023 году, сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

    «Модель поступления в колледжи: ну, все специалисты уже понимают, что конкурс аттестатов уже не работает», – сказал Музаев во время всероссийской встречи с родителями, передает ТАСС. По его словам, в ближайшем будущем модель перехода в 10-й класс, а также поступления в учреждения среднего профобразования изменится, потому что она не отвечает современным требованиям. При этом отказываться от проведения основного государственного экзамена (ОГЭ) после 9 класса не будут.

    Музаев объяснил, что когда вводилась система ОГЭ,  то рассматривалась возможность постепенного увеличения числа сдаваемых обязательных предметов с двух до четырех. «И на сегодняшний должно было быть два обязательных, четыре по выбору. Но мы посмотрели эволюцию экзамена, как это все происходит, и не стали переходить на следующий уровень к шести экзаменам», – сказал он.

    Ранее Минобрнауки утвердило минимальные баллы ЕГЭ для приема в вузы на 2024 год.

    17 октября 2023, 21:52
    СМИ назвали число переданных Украине ракет ATACMS

    Associated Press: США передали Украине «менее дюжины» ракет ATACMS

    СМИ назвали число переданных Украине ракет ATACMS
    @ Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    США передали Украине «менее дюжины» тактических ракет ATACMS, сообщило информационное агентство Associated Press (AP).

    Агентство со ссылкой на источники сообщило, что ракеты были переданы в «последние несколько дней», передает ТАСС.

    Ранее газета The Washington Post сообщила, что дальность полета переданных Киеву ракет ATACMS составляет «порядка 100 миль», то есть около 160 км.

    Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил применение украинскими военными ракет ATACMS. В вечернем обращении он добавил, что «сегодня особенно благодарны Соединенным Штатам». Также он добавил, что «ATACMS себя показали». Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в свою очередь заявил, что ВСУ обстреляли Бердянск с помощью ATACMS. Прошедшей ночью в городе сработала ПВО, сообщалось о нескольких взрывах, данных о жертвах и разрушениях не поступало.

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    17 октября 2023, 20:30
    Путин: Интересы России подавить невозможно

    Президент России процитировал элитам США русскую поговорку

    Путин: Интересы России подавить невозможно
    @ Сергей Савостьянов/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Подавить интересы России невозможно, и зарубежным странам придется их учитывать, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

    «Дело не во мне лично. Дело в интересах страны. И подавить интересы России невозможно. Их придется учитывать», – прокомментировал Путин слова президента США Джо Байдена о том, что нужно объединить силы Европы для «подавления Путина», передает ТАСС.

    Также Путин добавил, что политическим элитам США надо научиться уважать других, тогда никого не нужно будет подавлять. «У нас в России есть известная поговорочка: «Век живи – век учись». И это касается не только президента (США Джо) Байдена, но и политических элит США в целом. Надо научиться уважать других, и тогда никого не надо будет подавлять. А стремление все время кого-то по какому-то поводу или вообще без повода подавлять ведет к проблемам», – сказал Путин.

    Ранее Байден выразил уверенность, что Вашингтон способен решить кризис на Ближнем Востоке, а также «объединить всю Европу» и «подавить» Россию. Желание Байдена «подавить» Россию оценили в Кремле.

    Напомним, визит президента России Владимира Путина в Китай наглядно продемонстрировал, что США не удалось разорвать связи между Москвой и Пекином после начала СВО, сообщила The Wall Street Journal.

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    17 октября 2023, 18:46
    Шведские власти заявили о повреждении подводного телекоммуникационного кабеля
    Шведские власти заявили о повреждении подводного телекоммуникационного кабеля
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр по делам гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин заявил о повреждении подводного телекоммуникационного кабеля на дне Балтики.

    На пресс-конференции Болин заявил, что проходящий между Эстонией и Швецией подводный телекоммуникационный кабель получил повреждения, однако неизвестно, что стало причиной происшествия, передает ТАСС.

    По словам шведского министра, «повреждение произошло во времени и пространстве», близком к повреждению газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией.

    Ранее в Эстонии заподозрили китайское судно в ЧП с газопроводом Balticconnector

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    17 октября 2023, 21:02
    Венгрия и Сербия пообещали ответ на новый тариф Болгарии за газ из России

    Сийярто пообещал совместный ответ Венгрии и Сербии на новый тариф Болгарии за газ из России

    Венгрия и Сербия пообещали ответ на новый тариф Болгарии за газ из России
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Венгерское и сербское руководства готовят совместный ответ на решение болгарской стороны повысить стоимость транзита российского газа по своей территории, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

    Решение Болгарии о вводе дополнительного тарифа за транзит российского газа враждебно по отношению к Венгрии и Сербии, это может поставить под угрозу энергоснабжение других стран, заявил Сийярто в эфире телеканала M1, передает ТАСС.

    Поставки газа из России по трубопроводам не подпадают под санкции ЕС, потому решение болгарской стороны противоречит принципу европейской солидарности и нарушает правила ЕС о применении таможенных пошлин и свободном перемещении товаров.

    Министр отметил, что этот вопрос он обсуждал с сербским вице-премьером Синишей Мали, находящимся с визитом в Китае. Скоро будет опубликована резолюция правительств Венгрии и Сербии, они не намерены оставлять «этот враждебный шаг Болгарии без ответа».

    Напомним, 13 октября болгарский парламент установил новый тариф в размере 20 левов (порядка 10 евро) в пересчете за МВт·ч за транзит газа из России по «Турецкому потоку» и его ответвлениям в Сербию и Венгрию.

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    17 октября 2023, 18:36
    Эксперты опознали американские ракеты ATACMS, которыми обстреляли Бердянск
    Эксперты опознали американские ракеты ATACMS, которыми обстреляли Бердянск
    @ US Army

    Tекст: Ольга Иванова

    Эксперты Telegram-канала Центра анализа стратегий и технологий опознали ракеты США ATACMS, которые были выпущены ВСУ по Бердянску в Запорожской области.

    В Telegram-канале были опубликованы фото «корпусов отработавших в ходе удара по аэродрому Бердянска американских оперативно-тактических ракет MGM-140A ATACMS Block I с кассетной боевой частью».

    Указывается, что «судя по маркировке, Украине были переданы ракеты ATACMS самой первой модификации М39 Block I с официально заявляемой максимальной дальностью стрельбы 165 км. Заснятые ракеты изготовлены в 1996-1997 годах, то есть относятся к последним партиям выпуска (производство М39 Block I было прекращено в 1997-м)».

    Ранее источники Wall Street Journal сообщили, что киевский режим тайно получил небольшое количество американских дальнобойных ракет ATACMS.

    Коментарии (59)
    18 октября 2023, 14:17
    Шойгу рассказал об ответе России на поставки Киеву ракет из США

    Шойгу: Россия укрепляет рубежи, ожидая поставок Украине F-16 в 2024 году

    Шойгу рассказал об ответе России на поставки Киеву ракет из США
    @ Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия укрепляет западные рубежи в ответ на поставки на Украину из США и союзных Вашингтону стран вооружений, включая высокоточные ракеты и предстоящую передачу Киеву истребителей F-16, заявил министр обороны Сергей Шойгу на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии.

    По его словам, США и их союзники передают Украине бронетехнику, средства противовоздушной обороны, высокоточные ракеты, в нарушение международных конвенций Вашингтон включил в пакеты военной помощи кассетные боеприпасы, передает РИА «Новости».

    Шойгу отметил, что в практическую плоскость перешел вопрос передачи Киеву тактических истребителей F-16, поступление которых ожидается уже в будущем году. Министр добавил, что в ответ на эти угрозы Россия принимает соответствующие меры, укрепляет западные рубежи.

    Он отметил, что «страны НАТО поставляют ВСУ вооружение, передают разведывательную информацию, обучают украинских военнослужащих, направляют наемников и консультантов».

    По словам министра, защищая киевский режим, «коллективный Запад развязал против России гибридную войну в военно-политической, правовой, экономической и гуманитарной сферах».

    «Наряду с экономическими санкциями против нашей страны осуществляется открытая поддержка Киева. Общий объем израсходованных на Украину средств достиг почти 200 млрд долларов», – добавил он.

    Ранее собеседники Wall Street Journal из Киева заявили, что боевое применение истребителей F-16 возможно уже зимой.

    Напомним также, американские СМИ сообщали, что Вашингтон передал Киеву около 20 ракет ATACMS с дальностью полета 165 км. Президент Владимир Путин говорил, что российские военные смогут отражать атаки ATACMS.

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    17 октября 2023, 19:59
    Франция решила выслать 11 «радикальных россиян»

    Франция решила выслать 11 «радикальных россиян» из страны

    Франция решила выслать 11 «радикальных россиян»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Из Франции планируется выслать 11 российских граждан, находящихся в списке склонных к радикальной идеологии, заявил министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен.

    В перечне склонных к радикальной идеологии и готовых к активным действиям находится 60 россиян, у которых аннулирован вид на жительство, сказал глава ведомства в интервью Agence France Presse, передает ТАСС. По его словам, 40 из них находятся в заключении, 11 из них могут быть высланы.

    Напомним, 13 октября во французском городе Аррас мужчина напал на школу, был убит преподаватель, по данным источника в полиции, во время нападения мужчина кричал «Аллах Акбар».

    Российское посольство в Париже сообщило, что нападавший на школу выходец из Ингушетии Могушков проникся радикальными идеями не на территории России.

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    17 октября 2023, 21:14
    Военный эксперт предположил, какие цели выберут ВСУ для атаки ракетами ATACMS

    Военный эксперт Кнутов: С военной точки зрения поставка ракет ATACMS ВСУ большого смысла не имеет

    Военный эксперт предположил, какие цели выберут ВСУ для атаки ракетами ATACMS
    @ U.S. Army

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    «С военной точки зрения эта поставка большого смысла не имеет. В Киеве уже признавали, что даже если ВСУ поставят не 30 ракет, а 100, на фронте толку от них большого не будет. Но нужно помнить, что сейчас Украина испытывает проблемы с наступлением», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее сообщалось, что Киев тайно получил от США небольшое количество ATACMS.

    «Вашингтон и Киев еще в сентябре договорились, что США поставят небольшую партию ракет ATACMS, но в публичном пространстве говорить об этом не будут, чтобы место, время и даже сам факт их применения были неожиданностью для России. США и Украина не первый раз так делают. Расчет делается на внезапность и, как следствие, возможный успех атаки», – пояснил Юрий Кнутов, директор Музея войск ПВО.

    «По своим характеристикам первая модификация ATACMS во многом совпадает с ракетой «Точка-У». Мы в свое время украинские ракеты советского производства сбивали в большом количестве. Российская система ПВО защищает от них с вероятностью примерно 90%. Естественно, ВСУ об этом знают», – отметил собеседник.

    «В связи с этим противник, скорее всего, попытается атаковать полученными ракетами населенные пункты, которые не в полной мере прикрыты ПВО. Проблема в том, что ATACMS могут пробить крышу частного дома и взорваться внутри. Более того, если это вариант боеприпаса для поражения бронетехники, то он в силах разрушить и бетонные перекрытия многоэтажек», – указал он.

    «На открытой местности ATACMS взрываются над землей и уничтожают все на площади с футбольное поле. По сути, Украине нужны эти ракеты для того, чтобы посеять панику среди россиян и заставить людей думать, что власти не в силах их защитить», – детализировал эксперт.

    «С военной точки зрения эта поставка большого смысла не имеет. В Киеве уже признавали, что даже если ВСУ поставят не 30 ракет, а 100, на фронте толку от них большого не будет. Но нужно помнить, что сейчас Украина испытывает проблемы с наступлением как раз на Бердянском направлении по линии Орехов – Токмак – Мелитополь – Бердянск, на Артемовском направлении, а также на Южно-Донецком. И поэтому нельзя исключать, что они пытаются как-то изменить ситуацию и на передовой», – добавил аналитик.

    Резюмируя, Кнутов добавил, что у США есть еще одна, более дальнобойная модификация ATACMS, которую в перспективе также могут передать ВСУ. «В Штатах этот тип ракет давно был запланирован на списание», – заключил он.

    Во вторник стало известно, что США тайно передали Украине небольшое количество американских дальнобойных ракет ATACMS, утверждают источники The Wall Street Journal. Доставка этих ракет на украинскую территорию осуществлялась тайно. Отмечается, что это оружие должно повысить потенциал и оперативные возможности ВСУ при контрнаступлении.

    Владимир Зеленский подтвердил применение украинскими военными ракет ATACMS. В вечернем обращении он добавил, что «сегодня особенно благодарны Соединенным Штатам». Также он добавил, что «ATACMS себя показали». Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в свою очередь заявил, что ВСУ обстреляли Бердянск с помощью ATACMS. Прошедшей ночью в городе сработала ПВО, сообщалось о нескольких взрывах, данных о жертвах и разрушениях не поступало.

    Telegram-канал Центра анализа стратегий и технологий (Центр АСТ) опубликовал фотографии корпусов, отработавших в ходе удара по аэродрому Бердянска ракет MGM-140A ATACMS Block I с кассетной боевой частью. «Судя по маркировке, Украине были переданы ракеты ATACMS самой первой модификации М39 Block I с официально заявляемой максимальной дальностью стрельбы 165 км. Заснятые ракеты изготовлены в 1996-1997 годах, то есть относятся к последним партиям выпуска (производство М39 Block I было прекращено в 1997-м)», – говорится в сообщении.

    Ранее помощник американского министра армии по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дуглас Буш заявил, что Белый дом может передать Киеву оснащенные кассетными боеприпасами ATACMS после того, как президент США Джо Байден одобрит поставку. Сам Байден отказался уточнить, обещал ли он Зеленскому поставить ATACMS. По его словам, он разговаривал с украинским лидером, «и все, о чем он просил, было проработано»

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила уверенность, что Киев будет использовать ракеты ATACMS в террористических целях для ударов по гражданской инфраструктуре Донбасса и Крыма.

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    18 октября 2023, 02:59
    Толпа с палестинскими флагами пошла на штурм военной базы США в Турции

    «Царьград»: Толпа протестующих пошла на штурм американской военной базы в турецкой Малатье

    Tекст: Антон Никитин

    Толпа протестующих пошла на штурм американской военной базы «Кюреджик» (Кюречик) в турецкой Малатье, сообщает телеканал «Царьград».

    Как сообщает телеканал в своем Telegram-канале, на этом объекте расположены американские РЛС.

    На появившихся в Сети видео в толпе можно заметить палестинские флаги, а также зеленые флаги с белыми надписями, похожими на арабскую вязь. Протестующие скандируют: «Аллаху акбар».

    Накануне арабские СМИ сообщили, что ВВС Израиля нанесли удар по госпиталю «Аль-Маамадани» в секторе Газа. Армия Израиля возложила вину за запуск ракеты, которая попала в больницу в Газе, на организацию «Исламский джихад». По сообщениям арабских СМИ, в результате удара по больнице в секторе Газа погибли и пострадали более 800 человек. После удара по больнице в Газе в разных странах прошли ночные акции протеста.

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    18 октября 2023, 08:29
    ЦБ остановил выпуск новой банкноты в 1000 рублей

    ЦБ остановил выпуск новой банкноты в 1000 рублей и доработает ее

    ЦБ остановил выпуск новой банкноты в 1000 рублей
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Банк России доработает новую банкноту в 1000 рублей, принято решение пока остановить ее выпуск, сообщила пресс-служба регулятора.

    По сообщению пресс-службы, Банк России доработает дизайн обновленной банкноты в 1000 рублей, в настоящее время принято решение остановить выпуск банкноты, передает ТАСС. Там добавили, что в широкое обращение купюра не поступила.

    Ранее Банк России представил модернизированные купюры номиналом 1 тыс. и 5 тыс. рублей. Купюра в 1000 рублей посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу, а пятитысячная банкнота – Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу.

    Напомним, зампредседателя Банка России Михаил Алексеев рассказал, что на новых банкнотах номиналом 100 рублей появятся контрастные цифры и надписи, а также специальные рельефные метки для незрячих людей.

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    18 октября 2023, 13:24
    Путин поручил постоянно патрулировать Черное море самолетами с «Кинжалами»

    Путин: Самолеты России с «Кинжалами» будут патрулировать пространство над Черным морем

    Путин поручил постоянно патрулировать Черное море самолетами с «Кинжалами»
    @ Алексей Никольский/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин сообщил, что поручил Воздушно-космическим силам (ВКС) РФ начать постоянное патрулирование пространства над Черным морем самолетами с комплексами «Кинжал».

    «По моему поручению ВКС России начинают на постоянной основе патрулирование в нейтральной зоне воздушного пространства над Черным морем. Наши самолеты Миг-31 вооружены комплексами «Кинжал», – передает ТАСС слова Путина на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

    Российский лидер уточнил, что «эти комплексы имеют дальность свыше тысячи километров и скорость 9 Махов».

    «Это не угроза», – отметил Путин, пояснив, что информирует о принятом решении.

    Президент заметил, что США все больше втягиваются в конфликт на Украине. «Плюс еще на фоне ближневосточного конфликта все это происходит, все это накаляет атмосферу», – констатировал он.

    Позднее, отвечая на вопрос о том, не назовут ли западные страны «угрозой» поручение российского лидера о патрулировании пространства над Черным морем самолетами с комплексами «Кинжал», Путин сказал: «Я предупредил, что это не угроза, но мы будем осуществлять визуальный контроль, контроль с помощью оружия за тем, что происходит в Средиземном море».

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что не понимает, зачем США подтягивают авианосные группы к Израилю. Так, в Средиземном море уже находится ударная группа с авианосцем ВМС США «Джеральд Форд».

    Напомним, координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Джон Кирби сообщил, что второй американский авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» перебрасывается в Средиземное море.

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    18 октября 2023, 14:10
    Путин: Кураторы внешней политики Киева заговорили о переговорах
    Путин: Кураторы внешней политики Киева заговорили о переговорах
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Переговоры по украинскому вопросу нуждаются в отмене декрета киевского режима на запрет таких переговоров, однако кураторы внешней политики страны сейчас начали сами говорить о мирных переговорах, заявил президент Владимир Путин.

    «Если украинская сторона хочет реально переговорного процесса, то нужно это делать не какими-то театральными жестами, а нужно первое, что сделать – отменить декрет президента Украины [Владимира Зеленского], запрещающий вести переговоры», – цитирует Путина ТАСС.

    Также он высказался о переговорах с премьером Венгрии Виктором Орбаном, в ходе которых затрагивался вопрос о прекращении огня на украинской территории.

    Путин отметил, что не считает исчерпанным оптимизм Орбана по этой теме.

    «Но моя позиция по этой части нашего разговора хорошо известна, здесь секретов нет. На вопрос о том, возможна ли перспектива какого-то мирного урегулирования, я сказал то, что говорил многократно», – сказал российский лидер.

    Звучат заявления о готовности Киева к «каким-то переговорам», и те, кто курируют направления внешней политики киевского режима, заявлявшие недавно о необходимости нанести России стратегическое поражение, сейчас «заговорили другим голосом», отметил Путин. Эти лица «говорят о том, что нужно решать эти проблемы путем мирных переговоров», – сказал президент России.

    «Это правильная трансформация, трансформация в правильном направлении. Об этом и господин [глава дипломатии ЕС Жозеп] Боррель говорит уже. За это похвалю. Но этого недостаточно. Нужно делать конкретные шаги, если, действительно, есть желание договариваться», – заключил Путин.

    Ранее Орбан заявлял, что главный вопрос, волнующий всех в Европе – окончание вооруженного конфликта на Украине.

    Коментарии (26)
    17 октября 2023, 20:07
    В Петербурге задержали еще пять человек по подозрению в избиении прохожих

    Tекст: Кристина Цыцура

    Полиция Петербурга задержала еще пятерых участников группы, которая причастна к избиению случайных прохожих на юге города, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

    Среди задержанных четверо граждан Азербайджана от 16 до 18 лет, а пятый – 18-летний местный житель, передает ТАСС.

    Все они переданы в следственные органы для проведения процессуальных действий. В понедельник также был задержан 17-летний уроженец Азербайджана, подозреваемый в нападении на горожан.

    По данным следствия, группа азербайджанцев нападала на прохожих и провоцировала драки в общественных местах. Все происходящее снималось на видео.

    Позже глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападений на прохожих.

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    18 октября 2023, 13:32
    Путин: Если Россия «проиграла», пусть Байден забирает ATACMS и приезжает на блины
    Путин: Если Россия «проиграла», пусть Байден забирает ATACMS и приезжает на блины
    @ Сергей Савостьянов/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Утверждения президента США Джо Байдена о «поражении» России в конфликте на Украине смешны, заявил президент России Владимир Путин.

    «Если война проиграна Россией, зачем [Вашингтону] поставлять [Киеву ракеты] ATACMS? Пусть заберут назад ATACMS, все другое вооружение, садятся за блины, приезжают к нам на чаепитие», – цитирует Путина ТАСС.

    Он сказал, что в случае «проигранной войны» неясны поставки ATACMS, и отметил, что этот вопрос можно задать американской администрации.

    «Ну смешно», – сказал президент России.

    Ранее Байден заявлял, что США способны разрешить кризис на Ближнем Востоке, «объединить всю Европу» и «подавить» Россию.

    Коментарии (41)
    18 октября 2023, 01:43
    Делегация Германии легла на землю в аэропорту Тель-Авива из-за сирены

    DPA: Делегации Германии перед вылетом из Тель-Авива пришлось лечь на землю на летном поле из-за сирен воздушной тревоги

    Делегация Германии легла на землю в аэропорту Тель-Авива из-за сирены
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Никитин

    Канцлер Германии Олаф Шольц перед вылетом из Тель-Авива в Каир был вынужден срочно покинуть самолет из-за сирен воздушной тревоги, членам немецкой правительственной делегации пришлось лечь на землю на летном поле, сообщило DPA.

    Как сообщается, канцлера Германии отвезли в здание на машине, а остальных пассажиров попросили лечь на землю на летном поле. Неподалеку от аэропорта сработала израильская система ПВО «Железный купол», передает ТАСС.

    Как отмечает Bild, сотрудники Федерального ведомства по уголовным делам ФРГ осмотрели правительственный лайнер на предмет возможных опасностей. После этого пассажиры смогли вернуться на борт.

    Накануне стало известно, что Шольц спрятался в убежище посольства Германии в Израиле.

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    За что Венгрия благодарит Россию

    Венгрия делает все, что в ее силах, чтобы спасти экономические связи с Россией. С таким заявлением выступил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Венгрия сегодня – это островок прагматичности в Европе, который является скорее необычным исключением. Почему для этой европейской страны так важны контакты с Москвой и какие уникальные отношения она смогла сохранить? Подробности

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    Россия ломает планы Запада о разделе Украины

    Президент России Владимир Путин заявил о важности сохранения нейтрального и внеблокового статуса Украины. Еще до начала СВО Москва пыталась договориться об этом с США и НАТО, однако западные страны отвергли все предложения. Почему для Москвы принципиален нейтральный статус Украины и почему Россию не устроит «корейский сценарий»? Подробности

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    «Русский мангал» стал мировым стандартом для танков

    Израильские военные начали защищать свои танки Merkava от дронов с помощью «мангала», который рассеивает кумулятивную струю от взрыва над башней. В России эта технология поставлена на поток – и новая техника выходит защищенной уже с завода. Танки с «мангалами» стали появляться по всему миру, в том числе в Индии и Китае. В чем особенность такой защиты и почему она так быстро получила широкое распространение? Подробности

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    Трагедия в Газе обрушила влияние США на Ближнем Востоке

    США воздержались от обвинений Израиля в нанесении удара по больнице в секторе Газа. Ответственность за гибель 800 человек Джо Байден возложил на «другую сторону». Подобная позиция вызвала гнев не только арабов, но и других мусульман по всему миру. Чем обусловлено заявление Джо Байдена и как эта позиция скажется на способностях США оказывать влияние на Ближний Восток? Подробности

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    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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    • Принц саудов унизил Блинкена

      Госсекретарю США Энтони Блинкену пришлось целую ночь ждать наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда, с которым у них была назначена встреча. Это похоже на месть арабов – как команде Джо Байдена, так и США в целом.

    • В Польше власть меняется. Это плохо

      В Польше подводят итоги парламентских выборов. Судя по всему, к власти вернется экс-премьер и предшественник Урсулы фон дер Ляйен на посту главы Еврокомиссии Дональд Туск, а русофобская партия «Право и справедливость» уйдет в оппозицию. Объясняем, почему это плохо для интересов России.

    • «Маск главный враг Евросоюза»

      Илона Маска назвали «врагом номер один» для Евросоюза, правда, только в цифровом пространстве. Еврокомиссары действительно готовятся к судебной войне с самым богатым человеком мира, поскольку его политика в X мешает их планам. Но и Маск сдаваться не собирается.

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