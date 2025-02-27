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В Госдуме рекомендовали расширить эксперимент по сдаче ГИА
Комитет Госдумы рекомендовал расширить эксперимент со сдачей экзаменов в девятом классе до 11 регионов
Комитет Госдумы по просвещению предложил включить шесть новых регионов в эксперимент по особому порядку государственной итоговой аттестации для девятиклассников, увеличив общее число участников до 11.
Комитет Госдумы по просвещению рекомендовал депутатам принять во втором чтении законопроект об особом порядке проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) в девятом классе. Законопроект предполагает расширение эксперимента на шесть дополнительных регионов, что увеличит общее число участников до 11, передает ТАСС.
Глава комитета Ирина Белых сообщила, что к уже включенным в проект регионам добавлены Краснодарский край, Липецкая область, Саратовская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Камчатка и Кемерово. Ранее, в первом чтении, эксперимент охватывал Москву, Петербург, Ростовскую и Тюменскую области, а также Республику Северная Осетия – Алания.
Законопроект предусматривает, что в 2025 году для получения аттестата учащиеся, поступающие в колледж или покидающие школу после девятого класса, будут сдавать экзамены только по русскому языку и математике. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил возможность расширения эксперимента из-за большого числа обращений от регионов.
В феврале Госдума одобрила в первом чтении законопроект о проведении ГИА в девятом классе только по русскому языку и математике в пяти регионах, включая Москву и Петербург, в качестве эксперимента в 2025 году. Ранее комитет Госдумы поддержал законопроект о проведении эксперимента в пяти регионах, который предусматривает сдачу экзаменов в девятом классе только по русскому языку и математике.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Рособрнадзор заявил о планах изменить правила поступления в десятый класс и колледжи, что может коснуться структуры и содержания ОГЭ.