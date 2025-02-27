В Госдуме рекомендовали расширить эксперимент по сдаче ГИА

Комитет Госдумы рекомендовал расширить эксперимент со сдачей экзаменов в девятом классе до 11 регионов

Tекст: Дарья Григоренко

Комитет Госдумы по просвещению рекомендовал депутатам принять во втором чтении законопроект об особом порядке проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) в девятом классе. Законопроект предполагает расширение эксперимента на шесть дополнительных регионов, что увеличит общее число участников до 11, передает ТАСС.

Глава комитета Ирина Белых сообщила, что к уже включенным в проект регионам добавлены Краснодарский край, Липецкая область, Саратовская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Камчатка и Кемерово. Ранее, в первом чтении, эксперимент охватывал Москву, Петербург, Ростовскую и Тюменскую области, а также Республику Северная Осетия – Алания.

Законопроект предусматривает, что в 2025 году для получения аттестата учащиеся, поступающие в колледж или покидающие школу после девятого класса, будут сдавать экзамены только по русскому языку и математике. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил возможность расширения эксперимента из-за большого числа обращений от регионов.

В феврале Госдума одобрила в первом чтении законопроект о проведении ГИА в девятом классе только по русскому языку и математике в пяти регионах, включая Москву и Петербург, в качестве эксперимента в 2025 году. Ранее комитет Госдумы поддержал законопроект о проведении эксперимента в пяти регионах, который предусматривает сдачу экзаменов в девятом классе только по русскому языку и математике.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Рособрнадзор заявил о планах изменить правила поступления в десятый класс и колледжи, что может коснуться структуры и содержания ОГЭ.