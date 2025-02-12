Госдума одобрила законопроект о сокращении числа экзаменов для девятиклассников

Госдума поддержала законопроект о сокращении экзаменов в девятом классе до двух предметов

Tекст: Дарья Григоренко

На пленарном заседании Госдума приняла в первом чтении законопроект об особом порядке проведения ГИА в девятом классе. Согласно документу, ученики в пяти регионах России будут сдавать экзамены только по русскому языку и математике для получения аттестата. Эти регионы включают Москву, Петербург, Ростовскую и Тюменскую области, а также Республику Северная Осетия – Алания, передает ТАСС.

Законопроект был внесен представителями различных фракций, включая вице-спикеров палаты Петра Толстого и Викторию Абрамченко из «Единой России», и других депутатов. Предложение об изменении системы ГИА обусловлено необходимостью сосредоточиться на качестве изучения учебных предметов.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее поднимал вопрос о том, чтобы при поступлении в вузы учитывался средний балл аттестата. Он подчеркнул важность поддержания и поощрения учеников, которые добросовестно изучают всю программу.

Володин также заявил о возможности расширения списка регионов, участвующих в этом эксперименте. «Мы получаем большое количество обращений с просьбой расширить перечень пилотных проектов. Ко второму чтению не исключено, что этот список будет расширен», – сообщил он.

Ранее комитет Госдумы поддержал законопроект о проведении эксперимента в пяти регионах, который предусматривает сдачу экзаменов в девятом классе только по русскому языку и математике.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Рособрнадзор заявил о планах изменить правила поступления в десятый класс и колледжи, что может коснуться структуры и содержания ОГЭ. Ранее Рособрнадзор поддержал эксперимент, в рамках которого ОГЭ сдавался бы только по русскому языку и математике.