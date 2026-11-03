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    Василий Авченко Василий Авченко Восточный сосед, которого мы не знаем

    В России бытуют полярные мнения по поводу отношений с КНР. Оптимисты идеализируют эти отношения, алармисты убеждены, что коварный Китай хочет захватить Дальний Восток и выпить Байкал. В Китае ситуация не лучше.

    8 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Аэростаты снова стали целью для ПВО

    Аэростаты возвращаются на поле боя, причем не в качестве заградителей или устройств для подъема антенн, а в качестве наступательного вооружения.

    5 комментариев
    Олег Хавич Олег Хавич Президента Польши превратили в «мальчика для битья»

    Почему президент Польши Кароль Навроцкий проиграл битву за Конституционный суд – последний орган власти, до сих пор не подконтрольный премьеру страны Дональду Туску.

    12 комментариев
    3 ноября 2026, 20:25 • Новости дня

    Генассамблея ООН приняла резолюцию Белоруссии о запрете новых видов ОМУ

    Комитет ГА ООН принял резолюцию Минска о запрете новых видов ОМУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Первый комитет Генеральной Ассамблеи ООН большинством голосов принял инициированную Белоруссией резолюцию о запрете разработки и производства новых видов оружия массового уничтожения.

    В поддержку инициативы выступили 177 государств, пишет ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел республики. В белорусском дипведомстве отметили, что такие результаты голосования свидетельствуют о востребованности и значимости документа для международных усилий по укреплению режима разоружения и нераспространения.

    В число 20 соавторов документа наряду с Белоруссией вошли Россия, Китай, Казахстан, Пакистан и ряд других стран Азии, Африки и Латинской Америки. Широкая география соавторства демонстрирует универсальный характер инициативы и ее способность объединять мир вокруг недопущения разработки новых систем ОМУ, указали в министерстве.

    Минск продолжит последовательно выступать за укрепление международной безопасности, развитие конструктивного диалога и объединение усилий государств в целях предотвращения появления новых видов ОМУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу МИД России сообщил о давлении на ряд государств из-за их поддержки резолюции Генассамблеи ООН о прекращении блокады Кубы.

    В четверг Москва вместе с подавляющим большинством стран поддержала резолюцию о прекращении американской блокады Кубы.

    В среду Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к Вашингтону снять экономическую блокаду с Кубы.

    3 ноября 2026, 11:55 • Новости дня
    Индия запланировала закупить у России 52 комплекса «Панцирь-С1М»

    Hindustan Times: Индия намерена купить российские ЗРПК «Панцирь»

    Tекст: Мария Иванова

    Индия обсуждает с Россией закупку зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1М», чтобы интегрировать его в свою многоуровневую систему противовоздушной обороны.

    Министерство обороны южноазиатской республики намерено принять на вооружение 52 российских ЗРПК, 13 из которых предполагается закупить в РФ и 39 выпустить на индийских оборонных предприятиях по лицензии, передает ТАСС со ссылкой на газету Hindustan Times.

    Данный комплекс ПВО малой дальности входит в число вооружений, которые Россия ранее предложила Индии для закупок и совместного производства.

    ЗРПК планируется интегрировать в индийскую многоуровневую систему ПВО, в состав которой входят российские зенитно-ракетные комплексы большой дальности С-400 «Триумф».

    Индия в 2018 году подписала соглашение с РФ о покупке пяти дивизионов С-400 на сумму 5,43 млрд долларов. Четыре дивизиона размещены на границах с Пакистаном и Китаем. Поставка пятого ожидается в январе–феврале 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Индия отказалась от закупки российских истребителей пятого поколения Су-57Э.

    Летом Нью-Дели инициировал сделку с Парижем по производству на индийской территории 94 передовых истребителей. В марте Совет по оборонным закупкам Индии одобрил закупки военной техники на сумму примерно 25 млрд долларов.

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    3 ноября 2026, 18:25 • Новости дня
    МИД отметил обострение обстановки у границ КНДР

    МИД счел законными меры КНДР по укреплению обороноспособности

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Сеул прекратить опасные военные игры и уважать право Пхеньяна на обеспечение собственной безопасности.

    Обстановка на Корейском полуострове продолжает обостряться из-за масштабных военных маневров США и Южной Кореи вблизи границ с КНДР, говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД.

    «В складывающейся ситуации рассматриваем принимаемые Пхеньяном меры по укреплению своей безопасности и обороноспособности как абсолютно законные и оправданные, осуществляемые в полном соответствии с предусмотренным Уставом ООН правом на самооборону», – заявила дипломат.

    Она отметила, что Вашингтон и Сеул отрабатывают превентивные удары по КНДР, в том числе с применением ядерного оружия. Частота и масштабы таких учений нарастают, охватывая сушу, воздушное, морское и киберпространство. В частности, в октябре прошли учения Iron Mace и Hoguk, а совместные маневры Freedom Flag продлятся до 6 ноября. В сентябре также состоялись трехсторонние учения Freedom Edge с участием Японии.

    «Призываем Сеул вместо поиска надуманных предлогов для обвинения КНДР и декларативных призывов к миру немедленно прекратить опасные военные игрища и провокации, особенно в демилитаризованной зоне, уважать суверенное право Пхеньяна обеспечивать свою безопасность всеми доступными средствами», – подчеркнула спикер МИД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник заместитель заведующего отделом ЦК ТПК Ким Чон Сик назвал командно-штабные учения США и Южной Кореи репетицией применения ядерного оружия против КНДР.

    В пятницу Министерство обороны КНДР заявило о преднамеренном обострении ситуации на границе южнокорейскими военными.

    Ранее Национальное агентство разведки Южной Кореи сообщило о возможной передаче лидером КНДР Ким Чен Ыном позиции Пхеньяна по переговорам с Соединенными Штатами.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    3 ноября 2026, 12:49 • Новости дня
    Лукашенко: Евросоюз снова будет сотрудничать с Россией

    Лукашенко: Евросоюз снова будет вместе с Россией

    Лукашенко: Евросоюз снова будет сотрудничать с Россией
    @ Пресс-служба президента Белоруссии/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Обстоятельства заставят Евросоюз снова сотрудничать с Россией, изменят нынешнюю политику ЕС новые люди, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    «Я абсолютно убежден, как человек давно в политике, завтра они будут вместе с Россией. Обстоятельства, жизнь их к этому толкает… Придут новые люди, я уже об этом тоже говорил, которые изменят эту политику», – заявил Лукашенко на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности, передает РИА «Новости».

    Также президент Белоруссии отметил, что Европа занимается самоизоляцией, в результате чего Евросоюз только слабеет, хотя сильный и самодостаточный ЕС был бы в интересах всех.

    Кроме того, Лукашенко констатировал, что ОБСЕ находится на задворках мировых и европейских процессов, и выразил опасение, что ООН из-за своего бездействия уготована роль Лиги Наций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Минске состоялись межмидовские консультации России и Белоруссии по вопросам европейской проблематики.

    В тот же день постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал Евросоюз непривлекательным для россиян.

    Ранее Лукашенко заявил о колоссальной мощи возможного союза России и ЕС.

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    2 ноября 2026, 21:52 • Новости дня
    Лавров прибыл в Минск на конференцию по евразийской безопасности

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Минск, где примет участие в Международной конференции по евразийской безопасности.

    Глава российского дипломатического ведомства выступит на конференции, где уделит внимание путям реализации российской инициативы формирования архитектуры евразийской безопасности, передает РИА «Новости».

    Также Лавров затронет вопрос разработки Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке.

    В предстоящем мероприятии планируют принять участие высшие должностные лица, руководство исполнительных структур, действующих на континенте интеграционных объединений, таких как Союзное государство, ОДКБ, СНГ и ШОС.

    Минская конференция по евразийской безопасности пройдет 3-4 ноября в столице Белоруссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году в ходе выступления на Международной конференции по евразийской безопасности в Минске Лавров обвинил западные страны в открытой подготовке новой крупной войны на территории Европы.

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    3 ноября 2026, 13:16 • Новости дня
    Лукашенко заявил, что украинцев гнобят в Европе

    Лукашенко обвинил страны Запада в плохом отношении к украинцам

    Tекст: Ольга Иванова

    Западные страны стали относиться к украинским беженцам как к людям второго сорта, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на конференции по евразийской безопасности в Минске.

    «Полмиллиона украинцев живут в Беларуси – и мы не видели ни одного случая, чтобы они вели себя плохо», – заявил Лукашенко.

    По его словам, беженцы получают жилье, гарантии работы, медицинские услуги и образование, передает ТАСС.

    При этом Лукашенко подверг критике отношение к украинским беженцам в Европе, отметив, что там их считают людьми второго сорта и «начинают гнобить», несмотря на то что это обеспеченные и «продвинутые» люди, бежавшие от войны, передает РИА «Новости».

    Президент Белоруссии также заявил о готовности страны вносить вклад в мирное урегулирование конфликта. Он пригласил стороны к прямым переговорам в Минске, подчеркнув серьезные интересы Белоруссии в мирном процессе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Лукашенко назвал втягивание Белоруссии в конфликт на Украине новым страшным уровнем эскалации.

    На конференции в Минске он заявил о достижении предела в степени конфронтации между крупными государствами.

    Евростат сообщил о сокращении социальной помощи украинским переселенцам в Германии, Польше и Чехии.

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    3 ноября 2026, 12:19 • Новости дня
    Российские дроны получили неуязвимые для украинских систем РЭБ антенны

    Defence News: Россия оснастила дроны новыми антеннами для обхода РЭБ Украины

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Россия начала устанавливать на свои беспилотники и ракеты увеличенные помехоустойчивые антенны, что значительно усложняет работу украинских систем радиоэлектронной борьбы, пишут американские СМИ.

    Российские навигационные модули «Комета» используют массивы небольших приемных элементов для поддержания работы спутниковой навигации в условиях помех. Они были обнаружены на беспилотниках «Герань», авиабомбах, ракетах «Искандер-М», «Кинжал» и новых крылатых ракетах «Филин», пишет Defence News.

    Аппараты с 32-элементными антеннами уже участвовали в атаках на Киев.

    «Чем больше элементов, тем больше источников сигналов радиоэлектронной борьбы может подавить антенна», – заявил специалист по РЭБ и советник Владимира Зеленского Сергей Бескрестнов.

    По его словам, это дает России асимметричное преимущество, так как ей проще увеличить количество элементов на антенне, чем украинским войскам добавить новые станции радиоэлектронной борьбы.

    В результате более защищенные российские аппараты способны преодолевать радиоэлектронный щит Украины, заставляя применять для их перехвата дорогостоящие зенитные ракеты и авиацию.

    Главное управление разведки минобороны Украины указало, что российские оборонные предприятия якобы заказали в этом году более 100 тыс. модулей «Комета» в различных конфигурациях для наведения крылатых и баллистических ракет, ударных дронов и управляемых бомб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце военный эксперт Юрий Кнутов рассказал о способности российской ракеты «Филин» поражать широкий спектр целей.

    Ранее Бескрестнов заявлял, что новые российские реактивные дроны «Герань-5» способны разгоняться до скорости в 1000 тыс. км/ч.

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    3 ноября 2026, 16:25 • Новости дня
    Лукашенко предрек скорое завершение конфликта на Украине

    Лукашенко предрек завершение конфликта на Украине в ближайшие месяцы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность, что конфликт на Украине завершится в ближайшие месяцы из-за всеобщей усталости и нехватки ресурсов.

    Лукашенко во время выступления на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности рассказал, как быстро может закончиться конфликт на Украине, передает РИА «Новости». «Война на Украине в ближайшие месяцы будет закончена. Это мое личное мнение. Все, сил нет и ресурсов нет. Устали все», – заявил белорусский лидер.

    Форум проходит в Минске с 3 по 4 ноября. В нем принимают участие более 600 делегатов из 50 стран, в том числе глава МИД России Сергей Лавров, а также руководство Союзного государства, СНГ, ОДКБ, ОБСЕ, ШОС и других международных организаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы к мирным переговорам по Украине.

    В сентябре пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об отсутствии предпосылок для выхода на мирный трек.

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    3 ноября 2026, 14:14 • Новости дня
    Участвовавшую в освобождении Доброполья бригаду наградили орденом Суворова

    Минобороны: 9-я бригада группировки «Центр» получила орден Суворова

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель командующего 51-й гвардейской общевойсковой армии вручил 9-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде группировки «Центр» орден Суворова, сообщило Министерство обороны.

    Заместитель командующего 51-й гвардейской общевойсковой армии провел церемонию крепления знака ордена Суворова и орденской ленты к знамени 9-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки «Центр», сообщает Минобороны.

    В ведомстве подчеркнули, что подразделения бригады метр за метром освобождают территорию Донецкой народной республики от украинских войск. Ранее бойцы соединения взяли под контроль Доброполье, служившее одним из главных узлов обороны ВСУ на Днепропетровском направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце министр обороны России Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав ряда подразделений с освобождением Доброполья.

    В августе Белоусов вручил Георгиевскую знаменную ленту соединению группировки «Восток» в связи с присвоением почетного наименования «гвардейский».

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    3 ноября 2026, 09:01 • Новости дня
    Российский боец сбил три дрона ВСУ с помощью тепловизора «Совенок»

    Стрелок группировки «Центр» уничтожил три беспилотника ВСУ в ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Стрелок группировки «Центр» Дмитрий Калугин помог уничтожить три украинских беспилотника самолетного типа в ДНР, обнаружив их с помощью тепловизора «Совенок».

    Стрелок группировки войск «Центр» Дмитрий Калугин помог уничтожить три украинских беспилотника самолетного типа при защите военной техники в ДНР. Боец обнаружил цели с помощью тепловизора «Совенок», передает РИА «Новости».

    По словам военнослужащего, прибор позволил выявить два беспилотника Hornet и один аппарат типа «Батон». Одну из целей он обнаружил во время сопровождения колонны техники.

    «При сопровождении колонны обнаружил цель. Сказал водителю остановиться. От выявления до уничтожения около десяти секунд прошло», – рассказал Калугин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил о начале применения российскими военными дронов с кумулятивно-режущей боевой частью.

    Также лазерный комплекс для уничтожения дронов LazerBuzz запланировали испытать на территории спецоперации.

    Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о создании в Горловке мобильных групп для уничтожения дронов ВСУ.

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    3 ноября 2026, 08:08 • Новости дня
    Ростех анонсировал показ новых карабинов и противодроновых патронов в Москве

    Ростех: В Москве покажут новые дальнобойные карабины и патроны против дронов

    Tекст: Мария Иванова

    Холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» продемонстрирует два новых дальнобойных карабина и боеприпасы для борьбы с беспилотниками на международной выставке ORELEXPO в Москве.

    На выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO в московском Гостином Дворе покажут самозарядный карабин МЦ 572 «Высота» калибра 12,7 миллиметра с прицельной дальностью 1800 метров и карабин с ручной перезарядкой МЦ 574 дальностью до 1200 метров, сообщает Ростех.

    Обе винтовки разработаны по схеме barrel-block, при которой ствол и ствольная коробка образуют единый жесткий узел. Такая конструкция снижает колебания оружия во время выстрела, что повышает точность и кучность стрельбы на дистанциях свыше одного километра. Оружие можно настраивать под индивидуальные параметры стрелка, а замена ствола не требует специальных инструментов.

    Кроме того, холдинг впервые представит широкой публике патроны «Многоточие» калибров 5,45 и 7,62 миллиметра с трехэлементной пулей. Эти боеприпасы примерно в два с половиной раза повышают эффективность поражения малоразмерных беспилотников из штатного стрелкового оружия на расстоянии до 300 метров.

    Ранее госкорпорация пообещала показать на выставке в Эр-Рияде новейший снаряд для дистанционного поражения дронов.

    Холдинг «Высокоточные комплексы» разработал первые партии многопульных патронов «Многоточие».

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    3 ноября 2026, 14:33 • Новости дня
    Лукашенко: Граждане Польши покажут «кузькину мать» польским властям

    Лукашенко предупредил руководство Польши о возможных массовых протестах граждан

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности предупредил руководство Польши о вероятности массовых протестов, участники которых покажут властям «кузькину мать».

    «Что мы видим уже сегодня? Во Франции, Бельгии, Испании, Италии, Германии масштабнейшие протесты, в Польше с ума сошли. Молодежь призывает старшее поколение опомниться… Хочу предупредить польское руководство: поляки не дураки, они родные нам люди... Они еще покажут им кузькину мать», – цитирует Лукашенко РИА «Новости».

    На прошлой неделе в Польше резко обострился конфликт между канцелярией премьера и президентским дворцом. Политический кризис разгорелся вокруг Конституционного суда, часть членов которого назначило прежнее правительство.

    Власти страны во главе с премьером Дональдом Туском попытались отстранить от обязанностей председателя суда Богдана Свенчковского и вице-председателя Бартоломея Соханьского. 30 октября протестующие окружили здание суда и пытались прорвать заграждения. Лидер оппозиции Ярослав Качиньский назвал происходящее этапом госпереворота.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал об отношении западных стран к украинским беженцам как к людям второго сорта.

    В понедельник кипрский журналист Алекс Христофору сообщил о панике премьер-министра Польши Дональда Туска после публикации заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева о польском политическом кризисе.

    В субботу депутат Европейского парламента от Польши Доминик Тарчиньский заявил о причастности Германии к конституционному кризису в Варшаве.

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    3 ноября 2026, 13:15 • Новости дня
    Лавров: Япония обсуждает возможность отхода от неядерных принципов

    Глава МИД Лавров заявил об обсуждении в Японии отказа от неядерных принципов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Япония проводит ускоренную милитаризацию и рассматривает возможность отказа от трех неядерных принципов.

    Японское руководство во главе с премьер-министром Санаэ Такаити обсуждает возможность изменения безъядерного статуса страны, передает ТАСС.

    «Япония, забыв уроки истории, проводит ускоренную милитаризацию. Политическая элита этой страны, которая пережила ужасы американской атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, активно обсуждает во главе с премьер-министром Санаэ Такаити возможность отхода от трех неядерных принципов», – заявил Лавров в ходе IV Минской международной конференции по евразийской безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о серьезной борьбе за право определять принципы нового миропорядка.

    Ранее премьер-министр Японии Санаэ Такаити исключила участие страны в совместных ядерных миссиях США.

    Также японские власти сообщили о планах продолжить соблюдение трех неядерных принципов.

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    3 ноября 2026, 14:41 • Новости дня
    Науседа назвал суммы расходов Литвы на оборону

    Президент Науседа оценил военные расходы Литвы почти в 7% ВВП

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Литвы Гитанас Науседа заявил на конференции по вопросам безопасности в Берлине, что Вильнюс направляет на оборонные нужды почти 7% валового внутреннего продукта.

    Литва расходует на нужды обороны 7% валового внутреннего продукта. Об этом глава балтийской республики Гитанас Науседа сообщил на конференции в Берлине, передает ТАСС со ссылкой на его пресс-службу.

    «В текущем году на основные оборонные нужды Литва направила 5,38% ВВП, а с учетом финансирования более широких потребностей в сфере безопасности и обороны на эти цели выделено почти 7% ВВП», – отметил Науседа.

    В проекте государственного бюджета Литвы на 2027 год ассигнования на оборону намечены в размере 4,8 млрд евро. Это позволит сохранить финансирование по линии Минобороны на уровне 5% ВВП. По решению Госсовета обороны такой уровень расходов Вильнюс намерен выдерживать как минимум до 2030 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Госсовет обороны Литвы принял решение о переходе на всеобщий призыв в армию с 2032 года.

    Ранее Координационный совет по всеобщей национальной обороне страны закрепил планы по переходу к нему. А литовское министерство обороны сообщило о направлении Бельгией истребителей F-16 для охраны воздушного пространства над странами Балтии.

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    3 ноября 2026, 17:23 • Новости дня
    Al Arabi Al Jadeed: США и Иран пошли на уступки по ядерной программе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Соединенные Штаты одобрили проект соглашения с Ираном, предполагающий взаимные уступки по ядерной программе и разморозке иранских активов, пишет газета Al Arabi Al Jadeed.

    Вашингтон одобрил проект соглашения с Тегераном, предложенный катарскими посредниками, передает РИА «Новости» со ссылкой на Al Arabi Al Jadeed. «Вашингтон и Тегеран пошли на взаимные уступки по иранской ядерной программе и замороженным финансам Ирана. Тегеран объявит о своих уступках по ядерной программе взамен на получение части замороженных средств», – сообщил источник издания.

    В настоящее время американская и иранская стороны обсуждают формат объявления о достижении договоренностей. Ожидается, что реализация меморандума пройдет в несколько этапов, после чего стороны вернутся к переговорному процессу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари заявил об отсутствии влияния резких высказываний в СМИ на переговоры между США и Ираном.

    В воскресенье глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил о продолжении консультаций с Вашингтоном через катарских посредников.

    В субботу госсекретарь США Марко Рубио отметил отсутствие конкретных сроков достижения договоренностей с Тегераном.

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    3 ноября 2026, 12:32 • Новости дня
    Лукашенко рассказал о роли Минска в гуманитарной миссии в Алешках

    Лукашенко: Белоруссия помогла гуманитарной операции в Алешках по просьбе Путина

    Tекст: Ольга Иванова

    Минск принял участие в гуманитарной операции в Алешках Херсонской области после обращения президента России Владимира Путина, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

    «Украинцы прямо заявили, что мы примем оттуда людей только с территории Белоруссии... Путин позвонил, говорит: «Надо это сделать, помоги». Я говорю: «Не вопрос. Пожалуйста, в Гомеле примем, обслужим, накормим, помоем, почистим, подлечим, вылечим и отправим, куда надо», – заявил Лукашенко на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности, его слова приводит РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова поблагодарила Путина за организацию гуманитарной миссии в Алешках.

    В воскресенье в Кремле положительно оценили проведение этой операции и участие в ней Мелании Трамп.

    Первая леди США назвала успех миссии доказательством возможности достижения устойчивого мира.

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    Пока Россия готовится к концу года запустить первый энергоблок турецкой АЭС, Анкара уже договаривается о строительстве второй станции. Однако не с Россией, а с Южной Кореей. Турция планирует построить еще две АЭС вдобавок к первой, которую строит Росатом. Достанутся ли следующие атомные проекты России? И зачем Турция плодит конкурентов? Подробности

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    Рейтинг недружественных правительств. Звонки Путину заставляют европейцев менять тон

    Газета ВЗГЛЯД представила октябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». Европа продолжает конфронтацию с Россией, но одновременно ищет пути к диалогу с Москвой. По мнению экспертов, дизельная сделка Владимира Путина и Дональда Трампа заставила европейские столицы учитывать новую расстановку сил, в которой им рискуют отвести роль наблюдателей. Подробности

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    СВО подстегивает продажи российской авиатехники

    «Тактико-технические характеристики самолета и его относительная доступность в сравнении с американскими и европейскими аналогами делают машину желанной для многих стран мира». Такими словами эксперты объясняют рост продаж российской военной авиатехники на мировом рынке. О каких именно образцах идет речь и для каких стран они привлекательны? Подробности

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    Забытый вид вооружений возвращается на новом технологическом уровне

    Похоже, мы стоим на пороге возрождения почти забытого класса вооружений – дальнобойной крупнокалиберной зенитной артиллерии. Еще несколько десятилетий назад она была вытеснена зенитно-ракетными комплексами. Почему сегодня возникла необходимость возвращения зениток классического образца и благодаря чему становится возможным само их создание? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

      Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    • Как отношения на СВО отличаются от гражданских?

      Подполковник Сергей Чернов о беспрецедентной взаимовыручке между бойцами, поддержке семьи и повышенной требовательности к себе.

    • Миллиарды для Украины найдены. Понятно, кем

      Деньги, срочно необходимые для военного бюджета Украины, Киев не смог найти ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Париже, ни в Берлине. Однако в Лондоне найти их получилось. Как?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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