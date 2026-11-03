Лукашенко заявил, что украинцев гнобят в Европе

Лукашенко обвинил страны Запада в плохом отношении к украинцам

Tекст: Ольга Иванова

«Полмиллиона украинцев живут в Беларуси – и мы не видели ни одного случая, чтобы они вели себя плохо», – заявил Лукашенко.

По его словам, беженцы получают жилье, гарантии работы, медицинские услуги и образование, передает ТАСС.

При этом Лукашенко подверг критике отношение к украинским беженцам в Европе, отметив, что там их считают людьми второго сорта и «начинают гнобить», несмотря на то что это обеспеченные и «продвинутые» люди, бежавшие от войны, передает РИА «Новости».

Президент Белоруссии также заявил о готовности страны вносить вклад в мирное урегулирование конфликта. Он пригласил стороны к прямым переговорам в Минске, подчеркнув серьезные интересы Белоруссии в мирном процессе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Лукашенко назвал втягивание Белоруссии в конфликт на Украине новым страшным уровнем эскалации.

На конференции в Минске он заявил о достижении предела в степени конфронтации между крупными государствами.

Евростат сообщил о сокращении социальной помощи украинским переселенцам в Германии, Польше и Чехии.