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Лукашенко заявил, что украинцев гнобят в Европе
Лукашенко обвинил страны Запада в плохом отношении к украинцам
Западные страны стали относиться к украинским беженцам как к людям второго сорта, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на конференции по евразийской безопасности в Минске.
«Полмиллиона украинцев живут в Беларуси – и мы не видели ни одного случая, чтобы они вели себя плохо», – заявил Лукашенко.
По его словам, беженцы получают жилье, гарантии работы, медицинские услуги и образование, передает ТАСС.
При этом Лукашенко подверг критике отношение к украинским беженцам в Европе, отметив, что там их считают людьми второго сорта и «начинают гнобить», несмотря на то что это обеспеченные и «продвинутые» люди, бежавшие от войны, передает РИА «Новости».
Президент Белоруссии также заявил о готовности страны вносить вклад в мирное урегулирование конфликта. Он пригласил стороны к прямым переговорам в Минске, подчеркнув серьезные интересы Белоруссии в мирном процессе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Лукашенко назвал втягивание Белоруссии в конфликт на Украине новым страшным уровнем эскалации.
На конференции в Минске он заявил о достижении предела в степени конфронтации между крупными государствами.
Евростат сообщил о сокращении социальной помощи украинским переселенцам в Германии, Польше и Чехии.