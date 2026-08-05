Мы наблюдаем реальный прорыв в теме, которую по привычке называем «старостью». Кстати, и слово-то это уже стараются не использовать – так же, как «бабка», «дед», – хотя бы в образованной среде, потому что оно уже несет негативные коннотации.12 комментариев
Defence Security Asia: Индия решила не закупать российские Су-57Э
Нью-Дели принял окончательное решение не приобретать российские истребители пятого поколения Су-57Э, сделав ставку на модернизацию уже имеющегося парка боевой авиации, заявил представитель индийского минобороны Раджеш Кумар Сингх.
Индия не планирует закупать российские истребители пятого поколения Су-57Э, передает «Военное обозрение» со ссылкой на Defence Security Asia.
По словам Сингха, Нью-Дели не рассматривает закупку самолетов «Сухого», включая упомянутые Су-57Э. Вместо приобретения новых истребителей пятого поколения индийские военные сосредоточат усилия на обновлении существующего авиапарка.
Основной акцент будет сделан на модернизации истребителей Су-30МКИ, которые в настоящее время производятся на территории Индии по российской лицензии.
Эту программу в министерстве обороны страны считают одной из наиболее успешных в истории национальной военной авиации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин называл Су-57 лучшим истребителем в мире.
В прошлом году Рособоронэкспорт заявлял о готовности индийских заводов к быстрому запуску производства Су-57Э.
Также в прошлом году правительство Индии отказалось от идеи покупки американских истребителей F-35.