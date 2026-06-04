Устроив прибалтийский воздушный коридор для дальнобойных БПЛА, Зеленский смешал НАТО карты в деле подготовки агрессии против России. Реализация мелкой – с точки зрения глобального противостояния России и Запада – украинской задачи вступила в противоречие с подготовкой куда более масштабного нападения.2 комментария
В Германии призвали прекратить финансирование Киева из-за культа нацизма
Вагенкнехт потребовала лишить Украину финансирования из-за почитания нацистов
Германия должна прекратить выделять средства Украине на фоне распространения в стране праворадикальных взглядов и героизации нацистских коллаборационистов, заявила основательница партии BSW Сара Вагенкнехт.
Вагенкнехт призвала перестать финансировать Киев из-за открытого почитания нацистов на Украине. Политик выразила возмущение тем, что немецкие власти продолжают выделять миллиарды евро налогоплательщиков стране, где чествуют праворадикалов, передает ТАСС.
«В то время как правительство Зеленского с большой помпой преклоняется перед украинским нацистом и коллаборационистом Андреем Мельником, германские правительственные политики хотят подарить Киеву новые миллиарды денег налогоплательщиков», – написала Вагенкнехт.
Она добавила, что в Берлине постоянно заявляют о защите Украиной европейских ценностей, что выглядит лицемерно.
Депутат также раскритиковала канцлера ФРГ Фридриха Мерца за игнорирование нацистского культа на Украине.
Ранее там с воинскими почестями перезахоронили останки главаря Организации украинских националистов (ОУН*, запрещена в России как экстремистская) Андрея Мельника. Кроме того, Владимир Зеленский присвоил центру специальных операций ВСУ наименование в честь боевиков УПА* (Украинская повстанческая армия*, признана экстремистской и запрещена в РФ).
Примечательно, что в МИД Германии заявили о неосведомленности относительно перезахоронения Мельника.
Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший посол Польши в Киеве Бартош Чихоцкий отказался от украинской медали «За заслуги».
Американские СМИ сообщили о растущей зависимости киевского режима от ультранационалистов.
Министерство иностранных дел Польши вызвало украинского посла из-за прославления экстремистов.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ