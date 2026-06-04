Вагенкнехт потребовала лишить Украину финансирования из-за почитания нацистов

Tекст: Дарья Григоренко

Вагенкнехт призвала перестать финансировать Киев из-за открытого почитания нацистов на Украине. Политик выразила возмущение тем, что немецкие власти продолжают выделять миллиарды евро налогоплательщиков стране, где чествуют праворадикалов, передает ТАСС.

«В то время как правительство Зеленского с большой помпой преклоняется перед украинским нацистом и коллаборационистом Андреем Мельником, германские правительственные политики хотят подарить Киеву новые миллиарды денег налогоплательщиков», – написала Вагенкнехт.

Она добавила, что в Берлине постоянно заявляют о защите Украиной европейских ценностей, что выглядит лицемерно.

Депутат также раскритиковала канцлера ФРГ Фридриха Мерца за игнорирование нацистского культа на Украине.

Ранее там с воинскими почестями перезахоронили останки главаря Организации украинских националистов (ОУН*, запрещена в России как экстремистская) Андрея Мельника. Кроме того, Владимир Зеленский присвоил центру специальных операций ВСУ наименование в честь боевиков УПА* (Украинская повстанческая армия*, признана экстремистской и запрещена в РФ).

Примечательно, что в МИД Германии заявили о неосведомленности относительно перезахоронения Мельника.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший посол Польши в Киеве Бартош Чихоцкий отказался от украинской медали «За заслуги».

Американские СМИ сообщили о растущей зависимости киевского режима от ультранационалистов.

Министерство иностранных дел Польши вызвало украинского посла из-за прославления экстремистов.