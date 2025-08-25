В МВД Польши пригрозили депортациями украинцам за беспорядки

Tекст: Вера Басилая

Польша не намерена делать исключения для граждан Украины, нарушающих общественный порядок, заявил министр внутренних дел страны Марчин Кервиньский, передает ТАСС.

По его словам, любые иностранцы, включая украинцев, должны понимать, что за нарушение законов им грозит депортация, независимо от их статуса. Глава МВД Польши отметил, что наличие специального статуса «военных беженцев» не станет смягчающим обстоятельством для нарушителей.

Во время того же совещания начальник погранслужбы Польши Роберт Баган сообщил, что после беспорядков на концерте Макса Коржа в Варшаве уже начата процедура депортации 57 украинцев и шесть белорусов. В итоге 13 человек были выдворены принудительно, еще десять сами покинули страну. Для 30 участников беспорядков введен запрет на въезд в Шенгенскую зону.

Ранее на концерте Макса Коржа в Варшаве молодые люди размахивали флагом ОУН*-УПА* (признаны террористическими и запрещены в России). Более 100 человек были задержаны по итогам мероприятия. В отношении 63 граждан с Украины и Белоруссии возбудили дела о депортации.