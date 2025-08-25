  • Новость часаРоссийские войска освободили Запорожское в Днепропетровской области
    США нашли в Латинской Америке место для нового вторжения
    Украина показала ракету «Длинный Нептун» дальностью 1 тыс. км
    Эксперт: Венгрия в ответ на хамство Зеленского обратится к США
    Бойцы на трофейном БТР под флагами России и США передали привет западным СМИ
    Дипломат Мирошник осудил Киев за попытку теракта с использованием иконы
    Российские войска зашли на окраины Константиновки
    Швейцария арестовала счета «ВСМПО-Ависма»
    Рар назвал пять причин социальной неустойчивости Германии
    Вэнс заявил о крупных уступках России по украинским переговорам
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Что мешает встрече Путина и Зеленского

    Проведение российско-украинского саммита на высшем уровне в теории возможно, но на практике пока маловероятно. Эта встреча не принесет России никаких выгод и никак не приблизит окончание СВО. Скорее, даже отдалит его, поскольку Зеленский подумает, что ему можно и дальше не выполнять свои «домашние задания».

    Василий Авченко Василий Авченко Своя колея, дальневосточная мечта и холодное лето Валерия Приёмыхова

    Его помнят в основном как актера – прежде всего по «Пацанам» и «Холодному лету пятьдесят третьего…». Сам он, однако, главным в своей жизни считал вовсе не актерство. Сценарист, актер, режиссер Валерий Приёмыхов (1943–2000) ушел из жизни 25 лет назад.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему Украина так и не стала мне Родиной

    Когда украинские националисты стали поднимать голову и в моем родном Харькове, то мне поначалу хотелось уехать в Россию на ПМЖ. Но я задал себе вопрос: а почему, собственно, я должен оставлять Харьков, где подавляющее большинство населения считает себя русскими?

    25 августа 2025, 14:23 • Новости дня

    В МВД Польши пригрозили депортациями украинцам за беспорядки

    Tекст: Вера Басилая

    Польские власти будут депортировать украинцев и других иностранцев, нарушающих общественный порядок, заявил глава польского МВД Марчин Кервиньский.

    Польша не намерена делать исключения для граждан Украины, нарушающих общественный порядок, заявил министр внутренних дел страны Марчин Кервиньский, передает ТАСС.

    По его словам, любые иностранцы, включая украинцев, должны понимать, что за нарушение законов им грозит депортация, независимо от их статуса. Глава МВД Польши отметил, что наличие специального статуса «военных беженцев» не станет смягчающим обстоятельством для нарушителей.

    Во время того же совещания начальник погранслужбы Польши Роберт Баган сообщил, что после беспорядков на концерте Макса Коржа в Варшаве уже начата процедура депортации 57 украинцев и шесть белорусов. В итоге 13 человек были выдворены принудительно, еще десять сами покинули страну. Для 30 участников беспорядков введен запрет на въезд в Шенгенскую зону.

    Ранее на концерте Макса Коржа в Варшаве молодые люди размахивали флагом ОУН*-УПА* (признаны террористическими и запрещены в России). Более 100 человек были задержаны по итогам мероприятия. В отношении 63 граждан с Украины и Белоруссии возбудили дела о депортации.

    24 августа 2025, 16:36 • Новости дня
    Лавров сказал, кем Россия считает Зеленского

    Лавров: Россия признает Зеленского де-факто главой режима на Украине

    Лавров сказал, кем Россия считает Зеленского
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин готов провести встречу с Владимиром Зеленским, если на ней действительно будет обсуждаться президентская повестка, сообщил глава российского МИД Сергей Лавров. По словам Лаврова, Россия признает Зеленского де-факто главой режима, однако не считает легитимным лицом для подписания юридических документов.

    Лавров заявил, что встречаться с Зеленским только ради появления того в публичном пространстве нецелесообразно, передает РИА «Новости».

    По словам министра, Россия признает Зеленского де-факто главой режима на Украине и готова вести с ним переговоры в этом статусе. «Нет, мы признаем его де-факто главой режима. В этом качестве мы готовы с ним встречаться», – отметил Лавров в интервью телеканалу NBC.

    При этом глава МИД подчеркнул, что Зеленский на данный момент не является легитимным лицом, способным подписывать юридически значимые документы по украинскому урегулированию. Лавров подчеркнул, что при переходе к подписанию соглашений необходима ясность по вопросу легитимности подписанта, а согласно конституции Украины, Зеленский таковым не является.

    Ранее Зеленский заявил о готовности к любому формату встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    Лавров отмечал, что риторика Зеленского о возможной встрече с Путиным служит скорее медийным ходом, чем реальному урегулированию ситуации.

    Газета New York Times писала, что Путин встретится с Зеленским «только для принятия капитуляции Украины».

    24 августа 2025, 16:16 • Новости дня
    Лавров подтвердил намерение России устранить все угрозы с территории Украины
    Лавров подтвердил намерение России устранить все угрозы с территории Украины
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия намерена устранить все угрозы с территории Украины и обеспечить защиту прав этнических русских и русскоязычных жителей, отметил глава МИД РФ Сергей Лавров.

    Цели специальной военной операции на Украине будут достигнуты, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу NBC, передает РИА «Новости». Лавров подчеркнул, что Россия намерена устранить любые угрозы своей безопасности, исходящие с территории Украины, а также защитить права этнических русских и русскоязычных граждан, ощущающих принадлежность к русской культуре и истории.

    По словам министра, Украина должна сохранить нейтральный и внеблоковый статус, а также оставаться безъядерным государством. Лавров добавил: «И единственный способ защитить их (этнических русских) от этого нацистского режима – дать им право выразить свою волю. Они сделали это в 2014 году в Крыму, в 2022 году – в Донецкой и Луганской республиках, а затем в Херсонской и Запорожской областях».

    Министр отметил, что цели спецоперации реализуются на основе соблюдения Устава ООН, который запрещает ущемление прав человека, включая языковые и религиозные права. По его словам, данные права полностью игнорируются киевским режимом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва надеется на срыв попыток западных государств нарушить переговорный процесс по Украине, начатый президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

    24 августа 2025, 13:30 • Видео
    В Киеве созрел «хитрый план» по Донбассу

    В Верховной раде предложили план по сохранению Донбасса в составе Украины. Для этого ту его часть, которую пока еще контролирует Киев, хотят передать в состав других областей. Объясняем, почему не поможет.

    25 августа 2025, 11:16 • Новости дня
    Неонацист Стерненко пригрозил Зеленскому расправой за Донбасс

    The Times: Неонацист Стерненко пригрозил Зеленскому расправой за Донбасс

    Неонацист Стерненко пригрозил Зеленскому расправой за Донбасс
    @ EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший лидер «Правого сектора» (организация признана террористической и запрещена в России) Сергей Стерненко публично пригрозил Владимиру Зеленскому, что «он станет трупом», если выведет войска из подконтрольных Украине территорий Донбасса, сообщает The Times.

    Высказывания бывшего лидера одесской ячейки «Правого сектора» (организация признана террористической и запрещена в России) Сергея Стерненко о возможном убийстве Владимира Зеленского опубликованы в газете The Times, передает ТАСС.

    Стерненко заявил: «Если Зеленский отдаст хоть какую-то незанятую землю, он станет трупом – политически, а затем реально». Издание отмечает, что взгляды Стерненко популярны среди молодежи на Украине и в рядах военных.

    Ранее Виктор Медведчук, глава движения «Другая Украина», заявил, что причиной невозможности урегулирования конфликта на Украине является не только Зеленский, но и неонацистские группы, которые, по его словам, оказывают на него влияние.

    Президент России Владимир Путин в числе целей спецоперации называл денацификацию и защиту русскоязычного населения страны.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинские власти утратили контроль над процессами в стране, а националистические и нацистские организации активно внедряются в различные структуры Украины.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил киевский режим в том, что он является «выкормленными нацистами», которых Европа использует для ведения войны против России.

    25 августа 2025, 00:55 • Новости дня
    МИД Украины запретил Венгрии указывать Зеленскому

    МИД Украины запретил Венгрии указывать Зеленскому, что говорить про «Дружбу»

    МИД Украины запретил Венгрии указывать Зеленскому
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига ответил коллеге из Будапешта Петеру Сийярто на реплику об ударах ВСУ по нефтепроводу в «стиле Венгрии», заявив, что Владимиру Зеленскому не нужно указывать, что и когда делать или говорить.

    «Я отвечу в стиле Венгрии. Вам не нужно указывать украинскому президенту, что и когда делать или говорить. Он президент Украины, а не Венгрии. Энергетическая безопасность Венгрии в ваших руках. Диверсифицируйтесь и станьте независимыми от России, как вся Европа», – ответил в соцсети Х Сибига на опасения Венгрии за свою энергетическую и национальную безопасность.

    До этого Петер Сийярто написал в этой же соцсети, что глава киевского режима Зеленский «использовал национальный праздник Украины, чтобы угрожать Венгрии».

    «Венгрия решительно отвергает угрозы украинского президента. Мы считаем суверенитет и территориальную целостность ключевыми ценностями международной политики», – заявил Сийярто.

    Напомним, ВСУ нанесли удары беспилотниками и РСЗО HIMARS по линейной производственно-диспетчерской станции Унеча нефтепровода «Дружба» в Брянской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, удары по нефтепроводу «Дружба» со стороны Украины наносят ущерб Венгрии и Словакии, а не России, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Кроме того, газета ВЗГЛЯД рассказывала, чем обернутся такие атаки для Украины.

    25 августа 2025, 10:04 • Новости дня
    ФСБ задержала в Крыму женщину с бомбой в иконе
    ФСБ задержала в Крыму женщину с бомбой в иконе
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сотрудники ФСБ сорвали попытку теракта на Крымском полуострове, женщина принесла в здание Управления ФСБ по Крыму и Севастополю бомбу, вмонтированную в икону, сообщили в Центре общественных связей спецслужбы.

    Задержанной оказалась жительница Волгоградской области, она попыталась пронести в здание УФСБ взрывное устройство в иконе, уточнили в ведомстве, передает ТАСС.

    Женщину вовлекли в террористическую деятельность украинские спецслужбы через мессенджер Telegram под предлогом возврата похищенных у нее средств. В Крым она прибыла по указанию украинского куратора, где получила от курьера православную икону с вмонтированным самодельным взрывным устройством.

    На контрольно-пропускном пункте ФСБ при осмотре предмета оперативники обнаружили и обезвредили фугасное взрывное устройство мощностью в один килограмм в тротиловом эквиваленте.

    Ранее в Приморском крае задержали двух местных жителей по подозрению в попытке передачи информации о военных объектах региона.

    До этого в ДНР задержали двух агентов разведки Украины, они планировали покушения на чиновников и готовили теракты против представителей властей.

    Еще раньше ФСБ, МВД и Росгвардия в Брянской области задержала трех участников ДРГ из кадровых сотрудников службы специальных операций ГУР Минобороны Украины.

    24 августа 2025, 17:36 • Новости дня
    Вэнс заявил о надежде США завершить конфликт на Украине за полгода
    Вэнс заявил о надежде США завершить конфликт на Украине за полгода
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    США не ожидают быстрого завершения конфликта на Украине, однако надеются на достижение мира не позднее чем через полгода, заявил вице-президент страны Джей Ди Вэнс.

    Он отметил, что Соединенные Штаты продолжат добиваться дипломатического урегулирования украинского конфликта, передает РИА «Новости».

    Вэнс также заявил, что Россия не вводит в заблуждение президента США Дональда Трампа относительно своих стремлений к урегулированию украинского конфликта.

    По словам вице-президента, американская администрация видит два главных вопроса, которые нужно решить для достижения мира – это определение статуса территорий и предоставление гарантий безопасности.

    Ранее Трамп заявил, что в ближайшие одну-две недели может проясниться перспектива украинского урегулирования.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил об отказе Украины идти на компромиссы ради достижения мира.

    25 августа 2025, 11:42 • Новости дня
    Эксперт: Венгрия в ответ на хамство Зеленского обратится к США

    Политолог Корнилов: Венгрия обратит внимание США на хамство Зеленского

    Эксперт: Венгрия в ответ на хамство Зеленского обратится к США
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Олег Исайченко

    Конфликт Венгрии и Украины длится уже несколько лет. И все это время Киев пользуется своей фирменной «дипломатией по-киевски», которой присуще хамство. Впрочем, сейчас это может даже сыграть Будапешту на руку, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига резко ответил на призыв венгерского коллеги Петера Сийярто прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру.

    «Фирменная «дипломатия по-киевски» – неприкрытое хамство и наглость в общении с другими странами. Офис Зеленского позволяет себе такую риторику в отношении тех государств, от которых менее зависим. Более того, это не просто грубость, а практически прикрытие энергетического терроризма, ведь Украина не скрывает свою причастность к диверсиям на объектах инфраструктуры», – пояснил политолог Владимир Корнилов.

    «Хамство Сибиги – это лишь часть одного большого скандала между Киевом и Будапештом, длящегося уже более трех лет», – указал он. В этой связи спикер напомнил про ущемление прав нацменьшинств в Закарпатье, циничную шутку Зеленского про нефтепровод «Дружба» и смерть венгра в результате принудительной мобилизации в Берегово.

    «Не думаю, что Будапешт будет отвечать Киеву напрямую. Вероятно, он поднимет на международных площадках вопрос хамства офиса Зеленского, чтобы обратить внимание США и Европы. Кроме того, партия «Фидес» премьера Венгрии Виктора Орбана использует скандал для укрепления электората в преддверии парламентских выборов и объяснения своей позиции в отношении Украины», – спрогнозировал аналитик.

    «Впрочем, Киев не будет извиняться за Сибигу, а продолжит общаться в таком тоне с Будапештом. Хамство Киева закончится только после достижения Россией целей СВО и ухода всей команды Зеленского», – полагает эксперт.

    Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига резко ответил на призыв венгерского коллеги Петера Сийярто прекратить угрозы в адрес Будапешта и не бить по энергетической инфраструктуре.

    «Я отвечу в стиле Венгрии. Вам не нужно говорить Зеленскому, что делать и говорить. Энергетическая безопасность Венгрии в ваших руках. Диверсифицируйте поставки энергоресурсов, как и вся остальная Европа», – написал Сибига на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Напомним, на прошлой неделе ВСУ нанесли удары беспилотниками и РСЗО HIMARS по линейной производственно-диспетчерской станции Унеча нефтепровода «Дружба» в Брянской области, по которой энергоносители идут в Европу. Сийярто указал, что Венгрия расценивает атаки как посягательство на свой суверенитет.

    «Будапешт решительно отвергает угрозы украинского президента», – подчеркнул дипломат. Владимир Зеленский в ответ пошутил: «Мы всегда поддерживали дружбу между Украиной и Венгрией, а теперь существование этой «Дружбы» зависит от Венгрии».

    24 августа 2025, 15:35 • Новости дня
    Грузия не стала поздравлять с Днем независимости власти Украины

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    МИД Грузии 24 августа поздравил с Днем независимости народ Украины, не упомянув власти этой страны, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В социальных сетях МИД Грузии «сердечно поздравил украинский народ» и пожелал «мира, стабильности и благополучия».

    «Мы солидарны с народом Украины и подтверждаем твердую поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины», – сказано в заявлении.

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в соцсетях также поздравил украинский народ, не упомянув правительство Украины.

    После начала СВО Грузия присоединилась к более чем 600 международным документам в пользу Украины, однако Киев недоволен отказом Тбилиси открыть «второй фронт» против России. Украина в 2022 году, вскоре после начала СВО, отозвала своего посла из Грузии, а затем фактически выдворила посла Грузии из Киева, обвинив грузинские власти в «издевательствах» над украинским гражданином, экс-президентом Грузии, а ныне заключенным Михаилом Саакашвили.

    Грузия после начала СВО приняла примерно 25 тысяч украинцев и продолжает оказывать им помощь на государственном уровне. В том числе для школьников и студентов с Украины в Грузии введено обучение на украинском языке.

    25 августа 2025, 12:04 • Новости дня
    Дипломат Мирошник осудил Киев за попытку теракта с использованием иконы

    Дипломат Мирошник: Бомба в иконе свидетельствует о террористической сути властей Украины

    Дипломат Мирошник осудил Киев за попытку теракта с использованием иконы
    @ Кадр из видео

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Киев намеренно использует святые для православных людей предметы для проведения терактов. Украинское руководство готово применять любой инструментарий для срыва мирного процесса, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Родион Мирошник. Ранее ФСБ предотвратила в Крыму теракт, который планировалось осуществить с помощью бомбы, вмонтированной в икону.

    «Попытка совершить теракт с использованием иконы показывает, что нынешние украинские власти – это фактически террористы, у которых в буквальном смысле не осталось ничего святого», – отметил Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима.

    «Мы не питаем никаких иллюзий по поводу улучшения отношений со страной, которая использует чувства верующих и священные, неприкосновенные ценности для осуществления терактов. Киев намеренно демонстрирует свою готовность применять любой инструментарий для срыва мирного процесса и попыток дестабилизации российского общества», – указал он.

    «Все это является грубейшим нарушениям международного гуманитарного права. Украинские злодеяния фиксируются и детализируются российскими госорганами. Затем они будут должным образом оформлены и переданы нашим дипломатам для придания максимальной огласки на международных площадках, в частности в Совбезе и Генассамблее ООН», – подчеркнул собеседник.

    Ранее сотрудники ФСБ в Крыму предотвратили теракт, планировавшийся СБУ. Силовики задержали 54-летнюю жительницу Волгоградской области, которая по указанию украинского куратора забрала у курьера икону и принесла ее на контрольно-пропускной пункт регионального управления российской спецслужбы, сообщает РИА «Новости».

    При осмотре в иконе нашли самодельное взрывное устройство фугасного типа мощностью 1 кг в тротиловом эквиваленте. Известно, что женщину вовлекли в террористическую деятельность через Telegram под предлогом возврата похищенных у нее средств. Возбуждено уголовное дело. Фигурантку арестовали на два месяца.

    24 августа 2025, 15:12 • Новости дня
    Минобороны сообщило о возвращении 146 российских военных из плена
    Минобороны сообщило о возвращении 146 российских военных из плена
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате обмена с подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены 146 российских военнослужащих, сообщило Минобороны.

    Взамен российская сторона передала 146 военнопленных вооруженных сил Украины, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    Кроме того, домой вернулись восемь граждан России, жителей Курской области, которых незаконно удерживали киевские власти. Все освобожденные россияне сейчас находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

    В ближайшее время освобожденные военнослужащие и гражданские будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны. Важную посредническую роль при проведении обмена сыграли Объединенные Арабские Эмираты, подчеркнули в министерстве.

    На прошлой неделе в результате обмена с территории, подконтрольной киевскому режиму, вернулись 84 российских военнослужащих, сообщило Минобороны.

    Помощник президента России Владимир Мединский сообщал, что из тысячи военнослужащих вооруженных сил Украины, которые ранее обращались к киевским властям с просьбой о возвращении на родину, были приняты только двое.

    25 августа 2025, 12:30 • Новости дня
    Российские войска освободили Запорожское в Днепропетровской области
    Российские войска освободили Запорожское в Днепропетровской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В результате действий подразделений группировки «Восток» освобожден населенный пункт Запорожское в Днепропетровской области.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны около Успеновки, Зеленого Гая в Запорожской области и Камышевахи в Донецкой народной республике (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник при этом потерял свыше 240 военнослужащих, танк, четыре бронемашины и четыре орудия полевой артиллерии, в том числе американскую 155-мм самоходную артустановку Paladin. Уничтожен склад с материальными средствами.

    Параллельно подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны возле Иволжанского, Павловки, Кондратовки, Юнаковки и Ястребиного в Сумской области и города Сумы.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ рядом с Волчанским, Ветеринарным и Удами в Харьковской области, отчитались в Минобороны.

    При этом ВСУ потеряли до 165 военнослужащих, три бронемашины и два артиллерийских орудия. Уничтожены шесть складов с боеприпасами, горючим и матсредствами.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Купянска, Благодатовки, Ольговки, Боровской Андреевки в Харьковской области и Дробышево в ДНР.

    Потери противника составили свыше 215 военнослужащих, шесть бронемашин и четыре орудия полевой артиллерии, включая британскую 155-мм гаубицу FH-70. Уничтожены шесть станций РЭБ и три склада с боеприпасами.

    Подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны у Северска, Федоровки, Марково, Константиновки и Дроновки в ДНР.

    Противник при этом потерял до 175 военнослужащих, две бронемашины, пикап, склад с боеприпасами и склад материальных средств, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям пяти механизированных бригад ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии вблизи Красноармейска, Красного Лимана, Родинского, Белицкого, Димитрова и Муравки в ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 275 военнослужащих, четыре бронемашины и семь пикапов.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, бригад береговой обороны ВСУ и теробороны около Новоандреевки, Степногорска в Запорожской области, Шляхового, Токаревки и Никольского в Херсонской области.

    При этом ВСУ потеряли до 60 военнослужащих, американский бронетранспортер М113, американскую 155-мм гаубицу М777, семь станций РЭБ и четыре склада с матсредствами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне российские войска освободили Филию в Днепропетровской области. За день до этого они освободили Клебан-Бык и Среднее в ДНР. А до этого освободили Катериновку, Владимировку и Русин Яр в ДНР.

    24 августа 2025, 16:48 • Новости дня
    Лавров обвинил Украину и Европу в попытках исказить переговоры Путина и Трампа

    Лавров: Украина и Европа пытаются исказить переговоры Путина и Трампа

    Лавров обвинил Украину и Европу в попытках исказить переговоры Путина и Трампа
    @ AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские и европейские политики стремятся представить в искаженном свете переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

    В интервью телеканалу NBC Лавров подчеркнул, что особое внимание западные политики уделяют вопросу гарантий безопасности, представляя итоги переговоров в Анкоридже в выгодном для себя свете, передает РИА «Новости».

    Лавров отметил, что Владимир Зеленский делает акцент на желании провести встречу с российским президентом, используя при этом элементы театральности и не заботясь о содержательной стороне вопроса.

    Ранее Лавров сообщил, что Путин готов провести встречу с Зеленским, если на ней действительно будет обсуждаться президентская повестка.

    Министр выразил надежду на срыв попыток Запада нарушить переговоры по Украине.

    24 августа 2025, 23:31 • Новости дня
    American Conservative назвал сумму восстановления Украины и плату за это

    American Conservative назвал сумму восстановления Украины и последствия этого

    Tекст: Ирма Каплан

    Запад собирается вложить большую часть капитала в послевоенное восстановление Украины в надежде получить с нее какие-то блага по примеру редкоземельных металлов, но справится или киевский режим с последствиями этого, размышляет обозреватель журнала American Conservative Джуд Руссо.

    «Отчет, подготовленном совместно Всемирным банком, Европейской комиссией, Организацией Объединенных Наций и правительством Украины, говорит о том, что стоимость послевоенного восстановления Украины составит около 524 млрд долларов. (Для тех, кто любит исторические сравнения, напомню, что план Маршалла стоил всего 175 млрд долларов в текущих ценах)», – пишет American Conservative.

    Автор материала Джуд Руссо уточняет, что это очень много. И сделка с украинскими минералами дает представление о том, что будет дальше: западные державы  собираются выделить деньги в обмен на любые блага, которые можно получить, и это будет преподнесено как победа Запада в установлении мира.

    Руссо напоминает, что подобные сделки можно увидеть даже в странах, которые условно считаются странами Первого мира, хотя и бедны капиталом. Например,  большая часть дорогостоящей инфраструктуры в Греции принадлежит Франции или Германии.

    «Проблема в том, что подобные вещи, как правило, вызывают недовольство среди местного населения, которое якобы извлекает выгоду», – отмечает он.

    Более того, пишет Руссо, ситуация усугубится, если покажется, что глава киевского режима Владимир Зеленский продал национальные ресурсы в угоду европейским и американским интересам.

    «Ярые сторонники Западной Украины любят сравнивать Зеленского с Черчиллем; как и Черчилль, Зеленский может оказаться в безвыходном положении после возобновления нормальных выборов», – считает автор.

    По мнению Руссо, мрачный сценарий стоит обдумать, чтобы умерить аппетиты Запада в мирное время. Особенно два аппетита: жадность и агрессия.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Италии Джорджа Мелони в июле пригласила  Зеленского на особый ужин для участников конференции по восстановлению Украины, чтобы напомнить о необходимости платить по долгам, пишет L'AntiDiplomatico.

    расследования Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) могут повлиять на будущие президентские выборы в стране, пишет Economist.

    24 августа 2025, 17:48 • Новости дня
    Вэнс исключил отправку войск США на Украину

    Tекст: Валерия Городецкая

    Соединенные Штаты не рассматривают возможность отправки своих войск на Украину, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

    В интервью NBC News Вэнс подчеркнул, что президент Дональд Трамп ясно обозначил эту позицию, передает ТАСС. По его словам, администрация США намерена при этом занять активную позицию в обеспечении безопасности Киева.

    «Президент [США Дональд Трамп] высказался крайне ясно, что войск [США] на Украине не будет, однако мы собираемся играть активную роль в попытках обеспечить украинцам гарантии безопасности и уверенность, необходимую, чтобы прекратить войну с их стороны и чтобы россияне чувствовали, что могут прекратить войну со своей стороны», – сказал Вэнс.

    Ранее премьер-министр Канады Марк Карни не исключил возможность направления военных на территорию Украины в роли гарантов безопасности.

    Издание The New York Times писало, что западные государства рассматривают вероятность размещения своих военных на Украине после завершения боевых действий без согласия России.

    МИД России подчеркивал, что Москва не приемлет сценария размещения на Украине воинского контингента стран НАТО, поскольку это может привести к непредсказуемым последствиям.

    25 августа 2025, 07:09 • Новости дня
    Лавров опроверг обвинения в адрес России в ударе по заводу кофемашин

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Заявления о том, что российская сторона якобы нанесла удары по предприятию, связанному с производством кофемашин, не соответствует действительности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Глава МИД Сергей Лавров в интервью NBC News отверг заявления о том, что Вооруженные силы России нанесли удар по предприятию, выпускающему кофемашины. Слова министра приводит сайт МИД.

    «Понимаю, что некоторые люди очень наивны. Увидев кофемашину «на витрине», они думают, что их-то здесь и производят. У нашей разведки достоверная информация, и мы наносим удары исключительно только, как я и сказал, либо по военным предприятиям, военным объектам, либо по промышленным предприятиям, напрямую задействованным в производстве вооружений для украинской армии», – пояснил глава ведомства.

    До этого в августе киевский режим четыре раза за день атаковал здание правительства Белгородской области. В результате атаки ВСУ в Белгороде пострадали три мирных жителя. При атаке дрона на автомобиль в Белгородской области пострадали два человека.

    США начали ледокольную гонку с Россией

    США со своими союзниками начали строительство ледокола на финской верфи, которая ранее принадлежала России и производила суда именно для нашей страны. Теперь США используют ее, чтобы ликвидировать отставание. Вашингтон хочет вдвое больший флот судов ледового класса, чем у России, хотя пока имеет на руках один-единственный старенький ледокол 1976 года. У Китая шансов догнать Россию, кажется, больше. Подробности

    Ударами по «Дружбе» Киев заставляет Венгрию и Словакию покориться ЕС

    «Логика действий Украины, поддерживаемой Брюсселем, строится на том, что без "Дружбы" Венгрия и Словакия станут куда более сговорчивыми», – так эксперты комментируют новый удар ВСУ по нефтепроводу. При этом действия офиса Владимира Зеленского разозлили даже Дональда Трампа. Чего добивается Киев и как отреагирует Брюссель на призыв Будапешта и Братиславы прекратить нападения на «Дружбу»? Подробности

    «Заткнись, черноморцы не сдаются!». Как маленький корабль совершил большой подвиг

    В истории отечественного флота немало случаев, когда экипажи кораблей демонстрировали в неравном бою эпические образцы мужества. В понедельник годовщина одного из таких боев – малоизвестного, так как незаслуженно забытого. В 1943 году маленький советский корабль «Шквал» сильно удивил командование немецкой подлодки. Подробности

    США нашли в Латинской Америке место для нового вторжения

    Президента США Дональда Трампа подозревают в намерении вторгнуться в Венесуэлу. Его старая борьба с «диктатором Мадуро» не увенчалась успехом, и теперь Вашингтон хочет бросить вызов «наркотеррористу Мадуро», задействовав Пентагон. Американцы при этом многим рискуют, но Трамп привык рисковать – и у него есть повод. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

