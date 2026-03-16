Британский суд присудил «Русалу» первые деньги в рамках спора с Потаниным

Высокий суд Лондона обязал Потанина выплатить «Русалу» 315 тыс. долларов

Tекст: Вера Басилая

Высокий суд Англии и Уэльса обязал Владимира Потанина выплатить «Русалу» первый промежуточный платеж по судебным издержкам в рамках спора о контроле над документами «Норникеля», передают «Ведомости».

Сумма выплаты составит 247 500 фунтов стерлингов, что по текущему курсу примерно эквивалентно 317 тыс. долларов. Этот платеж бизнесмен должен осуществить в течение 14 дней после получения лицензии от британского Управления по финансовым санкциям.

Газета отмечает, что спор связан с требованием «Русала» отстранить Потанина от руководства «Норникелем» и принудить его продать часть доли компании. Ранее суд обязал Потанина раскрыть документы «Норникеля» и 11 его дочерних предприятий, среди которых – Норильский горно-металлургический комбинат, Таймырская топливная компания и Global Palladium Fund.

При этом собеседник «Ведомостей», знакомый с процессом, уточнил, что суд учёл ряд возражений Потанина: возможно частичное нераскрытие документов, если это противоречит интересам «Норникеля» или российскому законодательству. В постановлении суда указано, что окончательный размер судебных издержек будет определён отдельно, если стороны не договорятся иначе.

История спора началась в октябре 2022 года, когда «Русал» обвинил Потанина и его структуру Whiteleave Holdings в нарушении акционерного соглашения 2012 года, утверждая, что при управлении Потанина компания потеряла ряд ценных активов. По данным «Норникеля», «Интеррос» Потанина владеет 37% акций, а «Эн+ груп», мажоритарный акционер «Русала», контролирует 26,39%.

В сентябре суд Лондона разрешил экс-супруге Потанина Наталье претендовать на долю его акций в «Норникеле» после развода 2014 года.