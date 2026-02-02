Что же получается: стоит США только свистнуть, и государства Глобального Юга тут же десятками перебегают под вашингтонскую крышу в Совет Мира? Думаю, не стоит паниковать и преждевременно хоронить БРИКС.0 комментариев
Суд Лондона принял сторону «Русала» в споре с Потаниным
Высокий суд Англии и Уэльса удовлетворил требование «Русала» к бизнесмену Владимиру Потанину раскрыть ряд документов, связанных с акционерным соглашением «Норникеля».
Лондонский суд удовлетворил требование «Русала» о предоставлении бизнесменом материалов, касающихся управления активами и соглашения акционеров горно-металлургической компании, , пишут «Ведомости».
Речь идет о поиске данных самой корпорации и 11 ее дочерних структур
Главное разбирательство запланировано на 2027 год, и сейчас идет подготовка к процессу. Истцы утверждают, что действия ответчика привели к утрате важных активов и значительным финансовым потерям для предприятия.
В центре внимания находится продажа в 2017 году фирмы «Логистик-центр», стоимость которой «Русал» считает некорректной. Сторона обвинения уверена, что появление лишнего посредника удлинило цепочки поставок и повысило расходы.
В сентябре сообщалось, что суд Лондона разрешил экс-супруге Потанина Наталье претендовать на долю его акций в «Норникеле». Она претендует на это имущество после развода в 2014 году.