Бандеровский флаг на концерте Макса Коржа в Варшаве вызвал скандал в Польше
Депутат Сейма Матецкий осудил бандеровский флаг на концерте Макса Коржа в Польше
На выступлении Макса Коржа в Варшаве молодые люди размахивали флагом Организации украинских националистов* и ее боевого крыла – Украинской повстанческой армии* (ОУН*-УПА*, обе запрещены в России), это вызвало резкую критику со стороны польских политиков.
Депутат Сейма от партии «Право и справедливость» Дариуш Матецкий сообщил о подаче заявления в прокуратуру с просьбой проверить инцидент и возбудить уголовное дело по статье о запрете пропаганды тоталитарных и националистических идеологий, передает ТАСС.
Один из лидеров ультраправого движения «Конфедерация» Александр Ковалиньский обратился к молодым людям, развернувшим флаг, с призывом отправиться на Украину и вступить в ВСУ.
Его поддержал бывший посол Польши в США Марек Магеровский, который выразил возмущение присутствием на концерте сотен украинцев призывного возраста.
После концерта в социальных сетях начали распространяться видео и фотографии, на которых запечатлена группа молодых людей с бандеровским флагом. Инцидент широко освещался польскими СМИ, включая порталы Do Rzeczy, Onet и W Polityce.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр внутренних дел Польши Томаш Семоняк осудил размещение на переданных Киеву польских бронетранспортерах символов УПА* (запрещена в России). Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш назвал такие символы провокацией.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ