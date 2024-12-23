Глава МВД Польши осудил флаги УПА на переданных Киеву БТР

Глава МВД Польши осудил размещение флагов УПА на польских БТР Rosomak

Tекст: Вера Басилая

Министр внутренних дел Польши Томаш Семоняк выразил резкую критику в адрес размещения флагов Украинской повстанческой армии* (УПА*) на польских бронетранспортерах Rosomak, переданных Украине. Он отметил, что это является провокацией, демонстрирующей «абсолютную бездумность» и «наплевательское отношение» к чувствительным для Польши вопросам, передает ТАСС.

«Я поддерживаю то, что сказал вице-премьер Владислав Косиняк-Камыш. Думаю, что это как раз вид некой провокации, либо абсолютной бездумности или наплевательского отношения к тому, как поляки относятся к конкретным организациям и символам», – заявил Семоняк на пресс-конференции, которую транслировал телеканал TVP Info.

Ситуация обострилась после того, как 20 декабря портал WarNews.pl разместил видеозапись, на которой был виден проезжающий бронетранспортер с красно-черным флагом УПА (запрещена в России).

Ранее глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш назвал провокацией разрисовку украинских БТР «Росомаха», переданных Варшавой Киеву, флагами УПА* (признана экстремистской в России и запрещена) и поручил срочно связаться с украинским атташе для прояснения ситуации.

Экс-премьер Польши Лешек Миллер выразил мнение, что Украине следует отказаться от национализма, если она стремится к членству в Европейском Союзе.