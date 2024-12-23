«Распятый солдат» – одно из главных пропагандистских клише времен Первой мировой войны. «Распятый мальчик» в Славянске в 2014-м – как это ни печально – стал своего рода мемом. И вот на наших глазах, спустя десять лет – украинская «зеркалка».7 комментариев
Глава МВД Польши осудил флаги УПА на переданных Киеву БТР
Глава МВД Польши осудил размещение флагов УПА на польских БТР Rosomak
Размещение на переданных Киеву польских бронетранспортерах Rosomak символов УПА*( запрещена в России) представляет собой абсолютную бездумность и наплевательское отношение к полякам, заявил министр внутренних дел Польши Томаш Семоняк.
Министр внутренних дел Польши Томаш Семоняк выразил резкую критику в адрес размещения флагов Украинской повстанческой армии* (УПА*) на польских бронетранспортерах Rosomak, переданных Украине. Он отметил, что это является провокацией, демонстрирующей «абсолютную бездумность» и «наплевательское отношение» к чувствительным для Польши вопросам, передает ТАСС.
«Я поддерживаю то, что сказал вице-премьер Владислав Косиняк-Камыш. Думаю, что это как раз вид некой провокации, либо абсолютной бездумности или наплевательского отношения к тому, как поляки относятся к конкретным организациям и символам», – заявил Семоняк на пресс-конференции, которую транслировал телеканал TVP Info.
Ситуация обострилась после того, как 20 декабря портал WarNews.pl разместил видеозапись, на которой был виден проезжающий бронетранспортер с красно-черным флагом УПА (запрещена в России).
Ранее глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш назвал провокацией разрисовку украинских БТР «Росомаха», переданных Варшавой Киеву, флагами УПА* (признана экстремистской в России и запрещена) и поручил срочно связаться с украинским атташе для прояснения ситуации.
Экс-премьер Польши Лешек Миллер выразил мнение, что Украине следует отказаться от национализма, если она стремится к членству в Европейском Союзе.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ