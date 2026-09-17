Лавров возмутился планами Киева захоронить нацистов в Киево-Печерской лавре

Tекст: Дмитрий Зубарев

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил свое возмущение действиями украинского руководства, передает РИА «Новости».

Выступая на открытии четвертого Конгресса Международного движения русофилов, глава внешнеполитического ведомства прокомментировал инициативу Киева.

«Я был потрясен, когда коленопреклоненный Зеленский воздавал почести праху нацистских преступников, перевезенном из европейских стран для торжественного перезахоронения на Украине, и были пафосно объявлены планы создать некий пантеон героев на территории Киево-Печерской лавры», – заявил дипломат.

По словам Лаврова, происходящее является откровенным сатанизмом. Он также отметил полное отсутствие международной реакции на подобные действия украинских властей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Верховная рада проголосовала за закон об учреждении украинского национального пантеона.

Позже Украинский институт национальной памяти нашел в европейских странах могилы националистов для последующего перезахоронения.

Накануне глава МИД России Сергей Лавров осудил инициативу киевских властей по созданию подобного мемориала на территории Киево-Печерской лавры.