Выборы в Швеции не вызвали большого интереса в России – хотя речь идет о богатой и влиятельной стране, занимающей третье место по вооружению Украины. Однако в местной политике для нас царит почти полный мрак, и учитывать приходится только «нюансы» того, насколько враждебны к нам те или иные шведские политические силы.6 комментариев
Лавров осудил планы создания пантеона нацистов в Киево-Печерской лавре
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил с резким осуждением инициативы киевских властей по созданию пантеона нацистов на территории Киево-Печерской лавры.
Лавров подверг резкой критике намерения украинских властей по созданию специального места для захоронения деятелей нацистского движения, передает РИА «Новости».
Выступая на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге, министр указал на недопустимость подобных действий.
«Чего стоит преклонение Зеленским колен перед прахом нациста, преступника периода Второй мировой войны, праха, который перевезли из европейских стран и торжественно стали захоранивать с планами создать некий «пантеон героев». Причем не где-нибудь, а в святом месте, на территории Киево-Печерской лавры», – заявил дипломат.
По словам министра, сейчас в Европе предпринимаются попытки обнулить подвиг победивших нацизм предков и возродить нацистскую идеологию. Дипломат также подчеркнул, что ключевыми задачами специальной военной операции остаются защита прав русских людей, их веры и родного языка, а также устранение первопричин возникающих угроз.
В августе Владимир Зеленский утвердил закон о формировании национального пантеона для захоронения пособников нацистов.
Российские дипломаты в Нидерландах резко осудили эксгумацию останков главаря террористической организации для перезахоронения на украинской территории.
Мария Захарова назвала планы по размещению могил радикалов на территории Киево-Печерской лавры беспрецедентным осквернением святой обители.