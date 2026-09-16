Лавров осудил планы создания пантеона нацистов в Киево-Печерской лавре

Tекст: Вера Басилая

Лавров подверг резкой критике намерения украинских властей по созданию специального места для захоронения деятелей нацистского движения, передает РИА «Новости».

Выступая на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге, министр указал на недопустимость подобных действий.

«Чего стоит преклонение Зеленским колен перед прахом нациста, преступника периода Второй мировой войны, праха, который перевезли из европейских стран и торжественно стали захоранивать с планами создать некий «пантеон героев». Причем не где-нибудь, а в святом месте, на территории Киево-Печерской лавры», – заявил дипломат.

По словам министра, сейчас в Европе предпринимаются попытки обнулить подвиг победивших нацизм предков и возродить нацистскую идеологию. Дипломат также подчеркнул, что ключевыми задачами специальной военной операции остаются защита прав русских людей, их веры и родного языка, а также устранение первопричин возникающих угроз.

В августе Владимир Зеленский утвердил закон о формировании национального пантеона для захоронения пособников нацистов.

Российские дипломаты в Нидерландах резко осудили эксгумацию останков главаря террористической организации для перезахоронения на украинской территории.

Мария Захарова назвала планы по размещению могил радикалов на территории Киево-Печерской лавры беспрецедентным осквернением святой обители.