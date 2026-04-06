Европа пока на начальном этапе подготовки к войне. Но она стремительно форсирует события, и все ее действия так или иначе исходят из логики войны. Так что не стоит в стотысячный раз повторять мем про «Европа стреляет себе в ногу».
Дроны ВСУ атаковали молоковоз и школу в Херсонской области
В Херсонской области беспилотники ВСУ повредили здание школы, молоковоз и ряд частных домов, никто не пострадал, сообщил глава региона Владимир Сальдо.
Повреждено здание школы в Новокиевке и молоковоз в Аскании-Нова, никто не погиб и не пострадал, сообщил Сальдо, передает ТАСС.
Также удары пришлись на частный сектор в нескольких населенных пунктах. Повреждены жилые дома в Великих Копанях, Нововладимировке, Новофедоровке, Князе-Григорьевке, Горностаевке, Малокаховке и Михайловке.
Сальдо добавил, что также пострадали гаражи и автомобили в Большой Кардашинке.
Ранее в марте ВСУ предпринимали попытку массовой атаки беспилотников по Херсонской области. Дрон украинских военных сбросил взрывчатку на детский сад в селе Михайловка Скадовского округа.