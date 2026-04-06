Дроны ВСУ атаковали молоковоз и школу в Херсонской области

Tекст: Алексей Дегтярёв

Повреждено здание школы в Новокиевке и молоковоз в Аскании-Нова, никто не погиб и не пострадал, сообщил Сальдо, передает ТАСС.

Также удары пришлись на частный сектор в нескольких населенных пунктах. Повреждены жилые дома в Великих Копанях, Нововладимировке, Новофедоровке, Князе-Григорьевке, Горностаевке, Малокаховке и Михайловке.

Сальдо добавил, что также пострадали гаражи и автомобили в Большой Кардашинке.

Ранее в марте ВСУ предпринимали попытку массовой атаки беспилотников по Херсонской области. Дрон украинских военных сбросил взрывчатку на детский сад в селе Михайловка Скадовского округа.