Огромный оползень в Гималаях и ускоренное таяние ледников в высочайшем горном поясе Земли – это проблема далеко не только Непала, а всей планеты. Она может затронуть сразу 16 густонаселенных азиатских стран, где проживают 2 миллиарда человек.2 комментария
Нанесены удары по объектам ж/д инфраструктуры в Луцке и Фастове
Объекты ж/д инфраструктуры в Луцке и Фастове получили повреждения после ударов
Объекты железнодорожной инфраструктуры в Луцке и Фастове на западе Украины подверглись атаке, из-за чего изменился график движения поездов.
Удары по объектам железнодорожной инфраструктуры зафиксированы на западе Украины в Луцке и Фастове, передает «Операция Z: Военкоры Русской Весны». В сети появились кадры момента попадания беспилотника «Герань» по железнодорожным путям в Луцке.
В компании «УкрЖД» заявили, что пассажиров своевременно эвакуировали после выявления угрозы, пострадавших нет. В связи с инцидентом в график движения поездов вносятся изменения.
Взрывы произошли в Луцке, Сумах и Днепропетровске на фоне воздушной тревоги.
Власти Украины полностью остановили железнодорожное сообщение с Сумами.