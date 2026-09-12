Нанесены удары по объектам ж/д инфраструктуры в Луцке и Фастове

Объекты ж/д инфраструктуры в Луцке и Фастове получили повреждения после ударов

Tекст: Вера Басилая

Удары по объектам железнодорожной инфраструктуры зафиксированы на западе Украины в Луцке и Фастове, передает «Операция Z: Военкоры Русской Весны». В сети появились кадры момента попадания беспилотника «Герань» по железнодорожным путям в Луцке.

В компании «УкрЖД» заявили, что пассажиров своевременно эвакуировали после выявления угрозы, пострадавших нет. В связи с инцидентом в график движения поездов вносятся изменения.

Взрывы произошли в Луцке, Сумах и Днепропетровске на фоне воздушной тревоги.

Власти Украины полностью остановили железнодорожное сообщение с Сумами.