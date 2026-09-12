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Подростка спасли с перевернутой лодки через два дня дрейфа в Беринговом море
Подросток выжил после двух дней дрейфа в Беринговом море
Пятнадцатилетний Дерек Паркер Агнаанга провел два дня на корпусе перевернувшейся лодки в ледяных водах Берингова моря и едва выжил, когда отправился на рыбалку со старшим и двоюродным братьями с острова Святого Лаврентия 4 сентября.
Судно перевернулось в субботу, оставив экипаж без еды и воды. Экипаж вертолета береговой охраны обнаружил выжившего в понедельник утром. Находившееся поблизости судно подняло мальчика на борт, а также извлекло тела двух его погибших родственников, сообщает Би-би-си со ссылкой на телеканал KTUU-TV.
«Мы выражаем глубочайшие соболезнования семьям, друзьям и общинам, пострадавшим от трагической гибели двух моряков», – заявил командующий Арктическим округом Береговой охраны контр-адмирал Боб Литтл.
Капитан спасшего подростка судна Адам Уайт отметил, что мальчик держался за лодку в темноте при температуре воды около десяти градусов Цельсия. У спасенного были зафиксированы признаки переохлаждения, сейчас он восстанавливается дома.
Капитан отметил стойкость подростка и его выдержку в экстремальной ситуации.
«Сквозь стук зубов он упомянул, что его брат все еще находится под лодкой. А потом сказал, что прошлой ночью, до нашего спасения, его двоюродный брат ушел под воду», – добавил капитан Уайт.
Как писала газета ВЗГЛЯД, экипаж круизного лайнера спас дрейфовавшего моряка c кошкой. В Ленобласти спасли унесенную штормом в Ладожское озеро группу с детьми. Дрейфовавших на лодке две недели мигрантов спасли у Канарских островов.