Хорошо, что дважды Герой Советского Союза Сидор Ковпак не будет лежать рядом с теми, с кем он воевал. Он бы трижды перевернулся в гробу, если б узнал, что его родная Украина теперь – нацистское государство, в котором героями стали коллаборанты и предатели. А прах Кожедуба не может оказаться в Киеве в принципе.0 комментариев
Кравцов: Выдавливания из школ после 9-го класса не будет
Министр просвещения Сергей Кравцов гарантировал каждому российскому ребенку право на получение полного среднего образования без принудительного отчисления по окончании основной школы.
Решение о дальнейшем обучении старшеклассников должно приниматься абсолютно свободно, передает ТАСС.
«Вопрос выбора дальнейшего пути после девятого класса должен решаться исключительно на добровольной основе», – заявил руководитель ведомства.
Процедуры отбора в профильные десятые классы не могут служить препятствием для продолжения учебы. По словам министра, образовательная программа полностью выстраивается в соответствии с позицией главы государства.
При отсутствии свободных мест в конкретном учреждении региональные и муниципальные власти обязаны устроить ребенка в другую доступную школу. Данная ситуация находится на постоянном контроле министерства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин пообещал обсудить с мэром Москвы Сергеем Собяниным жалобы на трудности при поступлении в десятые классы.
В конце августа глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил о праве не прошедших профильный отбор школьников на обучение в универсальных классах.
Днем ранее Верховный суд России признал незаконным отказ в зачислении учеников на основании исключительно профильного обучения в старшей школе.