ВС России нанесли удары по военным целям под Киевом и в Одессе

Tекст: Дмитрий Зубарев

Вооруженные силы России продолжают наносить удары по логистическим центрам, портовой и энергетической инфраструктуре на Украине, задействованным в интересах украинской армии, сообщает Минобороны.

Вечером 1 сентября российские беспилотники поразили логистический центр «Чайки» компании «Альфа Девелопмент групп» в Киевской области. На его складах хранились и распределялись иностранные товары двойного назначения, включая комплектующие для дронов большой и средней дальности.

Кроме того, в ночь на 2 сентября в Одессе и Одесской области были поражены четыре объекта энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу украинских портов.

В порту Одессы удары пришлись по предприятию опытного производства безэкипажных катеров, шести резервуарам с горючим для украинских войск и складам с военно-техническим имуществом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские войска нанесли удары по логистическим центрам и объектам энергетики украинской армии.

В середине августа ударные беспилотники поразили склады с военным имуществом в порту Одессы.