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Мощный пожар охватил промышленное предприятие в Пермском крае
Пожар на площади более 2 тыс. кв. метров охватил предприятие в Пермском крае
В поселке Новые Ляды Пермского края вспыхнул цех производственного предприятия, огонь охватил площадь свыше 2 тыс. кв. метров.
Крупное возгорание произошло на промышленном предприятии в Пермском крае, передает РИА «Новости». Информации о возможных пострадавших на данный момент не поступало.
«В Перми огнеборцы МЧС России ликвидируют пожар на производственном объекте в поселке Новые Ляды... В 5.56 мск пожар локализован на площади 2100 квадратных метров», – сообщили в краевом ГУМЧС.
Уточняется, что горение происходит непосредственно в здании цеха. Для борьбы с огнем привлечено более 80 специалистов и 28 единиц специальной техники.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа спасатели полностью ликвидировали крупное возгорание резервуара с горючим на предприятии в Перми.
В апреле прошлого года на промышленном предприятии в прикамских Березниках воспламенился трансформатор.