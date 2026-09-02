Мощный пожар охватил промышленное предприятие в Пермском крае

Пожар на площади более 2 тыс. кв. метров охватил предприятие в Пермском крае

Tекст: Мария Иванова

Крупное возгорание произошло на промышленном предприятии в Пермском крае, передает РИА «Новости». Информации о возможных пострадавших на данный момент не поступало.

«В Перми огнеборцы МЧС России ликвидируют пожар на производственном объекте в поселке Новые Ляды... В 5.56 мск пожар локализован на площади 2100 квадратных метров», – сообщили в краевом ГУМЧС.

Уточняется, что горение происходит непосредственно в здании цеха. Для борьбы с огнем привлечено более 80 специалистов и 28 единиц специальной техники.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа спасатели полностью ликвидировали крупное возгорание резервуара с горючим на предприятии в Перми.

В апреле прошлого года на промышленном предприятии в прикамских Березниках воспламенился трансформатор.