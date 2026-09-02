Закрытие границы с Россией спровоцировало рекордные банкротства в Финляндии

Tекст: Мария Иванова

Решение властей Финляндии о закрытии границ с Россией нанесло серьезный удар по малому бизнесу страны, спровоцировав рекордное количество банкротств, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов в ходе Восточного экономического форума во Владивостоке.

«Финляндия в 2023 году закрыла практически границу с нашей страной. И результат есть, результат налицо – за последний год в Финляндии было зафиксировано порядка 4 тыс. банкротств», – отметил Шевцов.

Он добавил, что за первые семь месяцев 2026 года в стране зафиксировано еще около 2 тыс. процедур несостоятельности, передает ТАСС.

По словам замсекретаря Совбеза, этот показатель стал одним из самых высоких с конца 1980-х – начала 1990-х годов. Шевцов уточнил, что наибольший ущерб понесли малый бизнес, строительный сектор, торговля, а также гостиничное дело и общественное питание. Эти отрасли традиционно ориентировались на российских туристов.

Таким образом, недружественные государства своими политическими решениями причиняют вред собственным гражданам, резюмировал представитель Совбеза РФ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, закрытие границы с Россией привело к серьезным экономическим проблемам в восточных регионах Финляндии.

Отсутствие российских путешественников нанесло непоправимый ущерб местному бизнесу.

В приграничных областях за год обанкротилось свыше 300 различных фирм.