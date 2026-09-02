Геноцид поляков должен был произойти еще до Волынской резни – и в значительно большем масштабе. Заказчиком выступал Гитлер, исполнителями, как обычно, украинцы. Но поход Красной армии на Западную Украину и Западную Белоруссию не дал реализоваться этим планам.0 комментариев
Девятиклассник в Башкирии ударил сверстника ножом во время урока
Во время школьных занятий в Кушнаренковском районе в Башкирии произошел конфликт между двумя девятиклассниками, закончившийся поножовщиной и госпитализацией одного из подростков, сообщил первый вице-премьер республики Урал Кильсенбаев.
«В Кушнаренковской гимназии во время урока между девятиклассниками произошел конфликт, в момент которого один из учеников нанес ножевые ранения сверстнику», – написал чиновник в Max.
Он добавил, что пострадавший школьник сейчас находится в центральной районной больнице в состоянии средней степени тяжести. Врачи оказывают подростку всю необходимую медицинскую помощь, угрозы его жизни нет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе полиция Башкирии задержала ранившую двух сверстниц 15-летнюю школьницу.
Несколькими днями позже на севере Москвы подросток получил ножевое ранение во время уличной потасовки.
В июне 12-летний мальчик ударил ножом сверстника на детской площадке в Анапе.