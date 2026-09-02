Девятиклассник в Башкирии ударил сверстника ножом во время урока

Tекст: Дарья Григоренко

«В Кушнаренковской гимназии во время урока между девятиклассниками произошел конфликт, в момент которого один из учеников нанес ножевые ранения сверстнику», – написал чиновник в Max.

Он добавил, что пострадавший школьник сейчас находится в центральной районной больнице в состоянии средней степени тяжести. Врачи оказывают подростку всю необходимую медицинскую помощь, угрозы его жизни нет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе полиция Башкирии задержала ранившую двух сверстниц 15-летнюю школьницу.

Несколькими днями позже на севере Москвы подросток получил ножевое ранение во время уличной потасовки.

В июне 12-летний мальчик ударил ножом сверстника на детской площадке в Анапе.