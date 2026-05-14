Полянский заявил о прямом вовлечении Германии в конфликт

Tекст: Дмитрий Зубарев

Полянский заявил, что совместный выпуск беспилотников ФРГ и Украиной свидетельствует о прямом вовлечении Берлина в конфликт, передает РИА «Новости».

Он напомнил, что 11 мая министры обороны двух стран запустили программу Brave Germany по созданию дронов с дальностью поражения до 1,5 тыс. километров.

«Это не просто помощь – это прямое вовлечение Германии в военное противостояние. Добавьте сюда и размещение украинских оборонных производств на территории стран ЕС, и предоставление воздушного пространства для пролета украинских беспилотников», – подчеркнул дипломат на заседании в Вене.

Полянский добавил, что Россия фактически противостоит всему блоку НАТО, использующему Украину как частную военную компанию. Дипломат также указал на усиление милитаризации Европы, упомянув планы Франции и Польши по отработке применения ядерного оружия, а также проходящие у границ РФ учения НАТО «Весенний шторм 2026» с участием 12 тыс. солдат.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны ФРГ Борис Писториус объявил о запуске совместного с Украиной производства дальнобойных беспилотников.

Посол России в Берлине Сергей Нечаев заявил об ускоренной милитаризации Германии для военного противостояния с Москвой.

Ранее дипломат сообщил об отсутствии официальных опровержений факта выпуска немецкого оружия для украинской армии.