Готовность России к диалогу и предложение возобновить его с опорой на ФРГ заставили все большие страны Европы серьезно задуматься. Там понимают, что вести с Москвой диалог с позиции силы у них не очень получается.0 комментариев
Иран упростил прохождение китайских судов через Ормузский пролив
Власти Ирана приняли решение облегчить режим прохода кораблей КНР через стратегически важный Ормузский пролив благодаря высокому уровню партнерских отношений между государствами.
Как пишет Fars со ссылкой на источник, Тегеран пошел навстречу Пекину и упростил процедуру пересечения Ормузского пролива для китайских судов. Решение стало результатом успешных переговоров и достигнутого взаимопонимания между сторонами, передает РИА «Новости».
«Были приняты меры по упрощению прохода китайских судов на основании глубоких связей и отношений стратегического партнерства между двумя странами», – отмечает иранское агентство Fars. Благодаря этому шагу судоходство для китайской стороны возобновилось в среду по установленным Ираном правилам.
Ранее Китай направил официальный запрос на проход нескольких своих кораблей через пролив. Стороны оперативно согласовали все детали, что позволило быстро восстановить движение судов КНР в этом регионе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая иранские власти анонсировали новую систему прохождения судов через Ормузский пролив.
Позже Тегеран и Вашингтон достигли договоренности о постепенном снятии ограничений на навигацию.
Глава МИД Ирана Аббас Арагчи потребовал от всех торговых судов обязательного сотрудничества с иранскими военными.