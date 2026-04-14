Мы увидим «новое небо и новую землю» за горизонтом конфликта не раньше, чем изменимся сами. Выйти из этого испытания и вернуться к прежней жизни ради прежних смыслов невозможно. Будущее не гарантировано никому, впереди нас ждет неопределенность, но это не повод складывать руки.0 комментариев
Италия возглавила рейтинг продаж туров на майские праздники
Туроператоры заявили о трехкратном росте продаж туров в Италию на майские праздники
Рост спроса на туры в Италию на майские праздники в 2026 году достиг рекордных показателей – продажи увеличились в несколько раз по сравнению с прошлым годом, сообщает Ассоциация туроператоров.
Рекордный рост интереса к поездкам в Италию на майские праздники зафиксировали российские туроператоры, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров.
В компании «Русский Экспресс» отметили увеличение продаж на 213% по сравнению с прошлым годом, а средний чек туров достиг 400 тыс. рублей.
В PAC Group также подтвердили, что Италия вошла в топ-5 самых востребованных направлений, а в «Интуристе» заявили о росте бронирований на 30%. Стабильный рубль и расширение пакетных туров стали ключевыми факторами популярности, а в Let’s Fly отметили, что туристы бронируют как классические экскурсионные маршруты, так и поездки на крупные мероприятия, включая Венецианскую биеннале.
Большинство туристов выбирают Рим, Милан, Тоскану и другие города, где пляжный сезон еще не начался. По статистике, 61,7% бронирований приходится на Рим, 21,3% – на Милан, 17% – на Тоскану. Особой популярностью пользуются комбинированные туры Италия + Швейцария и Италия + Франция. Многие туры рассчитаны на 8–9 ночей, а бронируют в основном отели категории 4* и 5*.
Оформить визу в Италию к майским праздникам уже невозможно: запись на подачу документов открыта только после 9 мая.
В качестве альтернативы туроператоры советуют открывать визу в другие страны Шенгенской зоны, например, Венгрию, но предупреждают о необходимости строго соблюдать правила первого въезда.
Средняя стоимость недельного тура на двоих без перелета стартует от 75 тыс. рублей, а с авиабилетами – от 175 тыс. рублей. Классический экскурсионный тур «Италия Классика» обойдется в 77,3 тыс. рублей на двоих без дороги. Полный турпакет с перелетом стоит от 250–300 тыс. рублей. Авиабилеты в Италию можно купить от 50 тыс. рублей в обе стороны, через Баку – от 56 тыс. рублей, а с багажом через Ереван – от 79 тыс. рублей. В среднем комфортный перелет обойдется в 100 тыс. рублей на одного человека.
Италия сохранила лидерство среди стран Евросоюза по количеству выданных россиянам шенгенских мультивиз.
Представители туристической отрасли зафиксировали удвоение спроса на зимние поездки в эту страну.