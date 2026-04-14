Италия возглавила рейтинг продаж туров на майские праздники

Туроператоры заявили о трехкратном росте продаж туров в Италию на майские праздники

Tекст: Вера Басилая

Рекордный рост интереса к поездкам в Италию на майские праздники зафиксировали российские туроператоры, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров.

В компании «Русский Экспресс» отметили увеличение продаж на 213% по сравнению с прошлым годом, а средний чек туров достиг 400 тыс. рублей.

В PAC Group также подтвердили, что Италия вошла в топ-5 самых востребованных направлений, а в «Интуристе» заявили о росте бронирований на 30%. Стабильный рубль и расширение пакетных туров стали ключевыми факторами популярности, а в Let’s Fly отметили, что туристы бронируют как классические экскурсионные маршруты, так и поездки на крупные мероприятия, включая Венецианскую биеннале.

Большинство туристов выбирают Рим, Милан, Тоскану и другие города, где пляжный сезон еще не начался. По статистике, 61,7% бронирований приходится на Рим, 21,3% – на Милан, 17% – на Тоскану. Особой популярностью пользуются комбинированные туры Италия + Швейцария и Италия + Франция. Многие туры рассчитаны на 8–9 ночей, а бронируют в основном отели категории 4* и 5*.

Оформить визу в Италию к майским праздникам уже невозможно: запись на подачу документов открыта только после 9 мая.

В качестве альтернативы туроператоры советуют открывать визу в другие страны Шенгенской зоны, например, Венгрию, но предупреждают о необходимости строго соблюдать правила первого въезда.

Средняя стоимость недельного тура на двоих без перелета стартует от 75 тыс. рублей, а с авиабилетами – от 175 тыс. рублей. Классический экскурсионный тур «Италия Классика» обойдется в 77,3 тыс. рублей на двоих без дороги. Полный турпакет с перелетом стоит от 250–300 тыс. рублей. Авиабилеты в Италию можно купить от 50 тыс. рублей в обе стороны, через Баку – от 56 тыс. рублей, а с багажом через Ереван – от 79 тыс. рублей. В среднем комфортный перелет обойдется в 100 тыс. рублей на одного человека.

Италия сохранила лидерство среди стран Евросоюза по количеству выданных россиянам шенгенских мультивиз.

Представители туристической отрасли зафиксировали удвоение спроса на зимние поездки в эту страну.