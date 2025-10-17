  • Новость часаВзрыв произошел на предприятии «Авангард» в Башкирии
    Ольга Андреева Ненависть как государственный принцип Эстонии

    Эстония четко выбрала курс и уверенно носит ошейник «маленькой собачки Европы». Вполне по дедушке Крылову, слон-Россия ее не замечает. Но в НАТО и ЕС Таллин имеет свой голос, свой вес и свою немаловажную роль: как только потребуется, страну-собачку всегда можно будет спустить с поводка.

    Игорь Караулов Как должно выглядеть «Интерчтение»

    И Россия, и страны Глобального Юга/Востока достаточно сильны в культурном отношении, чтобы сбросить символическое иго западных премиальных институций вроде Нобелевки. Надо просто решиться сделать это и последовательно идти этим путем.

    Игорь Горбунов Друзья, противники и попутчики России в Латинской Америке

    Безусловные союзники России в ЛатАме – Куба, Венесуэла и Никарагуа – традиционно противостоят США и видят в России партнера. Противоположный лагерь составляют страны, тесно связанные с Вашингтоном...

    17 октября 2025, 18:15

    Вырос спрос россиян на новогодние поездки в Европу

    Спрос россиян на новогодние поездки в Европу вырос на 41%

    Вырос спрос россиян на новогодние поездки в Европу
    @ Rudiger Wolk/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Объем бронирований отелей и апартаментов в странах Европы на новогодние праздники вырос на 41% по сравнению с прошлым годом, следует из данных сервиса онлайн-бронирования отелей «Островок».

    Доля европейских направлений среди всех зарубежных продаж увеличилась с 8% до 9%, передает «Коммерсант». Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин сообщил, что за январь–август спрос на поездки в Европу через туроператоров вырос на 30%. Сервис «Туту» отметил рост спроса на новогодние поездки в Европу на 16% год к году.

    CEO сервиса Anywayanyday Никифор Гайдученко рассказал, что доля Италии в продажах за зимний период увеличилась с 3% до 4%, а Испании – с 2% до 3%. Одновременно Турция перестала входить в число самых востребованных направлений. Представитель «Интуриста» Дарья Домостроева отметила удвоение спроса на зимние поездки в Италию, Францию и на альпийские курорты.

    По мнению экспертов, динамика спроса связана с реализацией отложенного спроса и появлением новых авиамаршрутов из постсоветских стран, что упростило планирование поездок. В качестве примера приводятся рейсы SCAT из Казахстана в Мюнхен и Будапешт, а также увеличение маршрутов Wizz Air из Армении. Турецкие лоукостеры и Georgian Airways также предложили новые возможности для перелетов.

    Стоимость авиабилетов из России в Европу снизилась: если два года назад средний чек достигал 90–150 тыс. руб., сейчас можно найти билеты от 40 тыс. руб., хотя на новогодние праздники цены выше. Средняя стоимость перелета во Францию и обратно составляет 83 тыс. руб., в Испанию – 86,3 тыс. руб.

    По данным «Островка», средняя цена номера в отеле Италии на Новый год – 11,8 тыс. руб. за ночь, во Франции – 16,9 тыс. руб., в Испании – 8,5 тыс. руб. Продолжительность бронирования обычно составляет пять дней. Главными сдерживающими факторами остаются сложности с оформлением виз, сроки получения которых редко бывают короче 45 дней. Однако за прошлый год количество выданных шенгенских виз россиянам увеличилось.

    Напомним, Евросоюз в новом пакете санкций планировал ужесточить выдачу туристических виз россиянам. Греция, Италия, Испания, Франция и Венгрия заблокировали введение новых визовых ограничений для граждан России.

    В сентябре Еврокомиссия сообщила о резком падении выдачи шенгенских виз россиянам.

    17 октября 2025, 15:21
    Рэпер Macan объявил о начале срочной службы

    Рэпер Macan объявил о начале срочной службы с 28 ноября

    Tекст: Денис Тельманов

    Андрей Косолапов, выступающий под именем Macan, подтвердил, что отправится на срочную военную службу в конце ноября.

    Рэпер Андрей Косолапов, известный как Macan, объявил о дате своего призыва на срочную службу в армии, передает ТАСС. В видеосообщении, опубликованном в его Telegram-канале, музыкант опроверг слухи о том, что он уехал из страны или скрывается.

    «В последнее время огромное количество неправдивых инфовбросов, желтые СМИ атакуют и выдумывают на ходу. Я никуда не уезжал, не был ни в какой Испании, никогда не скрывался. 28 ноября ухожу в армию», – заявил Косолапов.

    Ранее в СМИ сообщалось, что Macan должен был явиться в военкомат 15 октября, однако он не появился в пункте сбора. Сам исполнитель ранее публиковал фотографию из призывного пункта в социальных сетях и заявлял, что будет проходить службу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, актер и рэпер Глеб Калюжный появился у призывного пункта с выбритой головой на черном Gelandewagen в сопровождении родственников.

    Рэпер Vacio встал на воинский учет и прошел медкомиссию после освобождения из-под ареста. Рэперу Мирону Федорову (Oxxxymiron) предписали выплатить штраф за дискредитацию ВС России по решению Ленинского райсуда Петербурга.


    17 октября 2025, 14:08
    Еврокомиссия заявила об отсутствии запрета на визит Путина в ЕС
    Еврокомиссия заявила об отсутствии запрета на визит Путина в ЕС
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейские санкции не содержат ограничения, запрещающего президенту России Владимиру Путину и главе МИД России Сергею Лаврову посещать страны Евросоюза, сообщила представитель Еврокомиссии Анита Хиппер.

    «Санкции ЕС включают решение о заморозке активов президента России Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова, однако они не включают запрета на их поездки на территорию ЕС, поэтому с этой точки зрения препятствий [для проведения саммита в Венгрии] нет», – сказала она, передает ТАСС.

    В то же время представитель ЕК Олоф Джилл отметил, что вопрос о разрешении пролета самолета президента России в воздушном пространстве стран Евросоюза по пути в Венгрию находится в компетенции правительств этих государств.

    Напомним, после телефонных переговоров с Путиным президент США Дональд Трамп заявил о планах встретиться с российским лидером в Будапеште.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Будапешт лучшим местом для встречи Путина и Трампа.

    Политолог Марат Баширов в беседе с газетой ВЗГЛЯД сравнил два маршрута для полета Путина в Венгрию.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Путин и Трамп неспроста выбрали Будапешт для саммита по Украине.

    17 октября 2025, 10:00
    Непереводимый гений. Почему Пушкин был нужен России?

    Почему в России все вокруг названо в честь Пушкина? Почему он занимает центральное место в истории русской культуры? Почему Пушкин – наше всё? Если он является создателем русского литературного языка, то что было с русской литературой до него?

    16 октября 2025, 19:35
    Эксперт: Новая попытка «контрнаступления» ВСУ рискует стать для Украины приговором

    Военный эксперт Леонков: ВСУ расходуют стратегический людской резерв с неимоверной скоростью

    Эксперт: Новая попытка «контрнаступления» ВСУ рискует стать для Украины приговором
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Евгений Поздняков

    У Украины уже был опыт прорыва в российское приграничье, а также организации контрнаступления в 2023 году. Обе операции завершились большими потерями и полным провалом. Новая утрата личного состава в подобных масштабах способна обвалить фронт в условиях продвижения ВС РФ, сказал военный эксперт Алексей Леонков. Ранее Дональд Трамп рассказал о готовности обсудить с Владимиром Зеленским контрнаступление ВСУ.

    «Говоря о возможных атаках со стороны ВСУ, в первую очередь, необходимо определиться, что именно Украина считает «контрнаступлением». На самом деле, у Киева, как в прочем и у всего запада, относительно скромные критерии «перемоги», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    «Не стоит забывать, как именно американские и европейские СМИ освещали прорыв в российском приграничье. Тогда США и ЕС наперебой трубили о «коренном переломе» в ходе конфликта. В реальности же еще в первые дни захода в Курскую область противник испытывал достаточно серьезные проблемы», – говорит он.

    «У Украины не было ресурсов для дальнейшего продвижения вглубь наших территорий, а вопросы снабжения группировки сразу же осложнили «быт» этих боевиков в районе Суджи. То есть операция, скорее всего, изначально задумывалась как чисто пропагандистское действие, созданное лишь для снабжения западных медиа «красивыми» кадрами», – добавляет собеседник.

    «Пожалуй, осуществить что-то подобное на каком-либо участке фронта ВСУ могут и сегодня. Объявить это началом контрнаступления Зеленскому никто не мешает – были бы лояльные журналисты. Но все реальный переход в атаку ничего общего с вылизанными американскими и европейскими статьями не имеет», – акцентирует эксперт.

    «Масштабный прорыв и удержание взятых территорий требует колоссальных ресурсов. Для примера – в курской авантюре приняли участие около 20 бригад. Освободить столько подразделений в условиях продолжающегося продвижения России очень сложно. В то же время, в боях в приграничье погибли более 76 тыс. украинских солдат», – продолжает он.

    «Был опыт и знаменитого контрнаступления 2023 года, когда наш противник лишился более 100 тыс. человек. Это огромные цифры, которые требуют тщательной подготовки стратегического резерва. Сейчас он у Украины расходуется с неимоверной скоростью. Новобранцев превращают в «пожарную команду», которая тушит «пробоины» в разных регионах страны», – пояснил собеседник.

    «Ими затыкают дыры в Харьковской, Сумской, Запорожской областях. В этом нет ничего удивительного, поскольку российское продвижение, пусть и медленное, заметно по всей линии фронта. Отправка в таких условиях бойцов на одно-единственное направление в надежде успешного прорыва рискует стать для Украины приговором, поскольку в местах наступления ВС РФ останется мало военных с их стороны», – заключил Леонков.

    Ранее стало известно, что Дональд Трамп намерен обсудить с Владимиром Зеленским планы по началу нового контрнаступления Украины. По словам главы Белого дома, в настоящий момент Киев намерен перейти в атаку, соответственно, данный вопрос необходимо поднять и в рамках грядущего визита Зеленского в Вашингтон, который состоится 17 октября.

    На этом фоне издание Politico, ссылаясь на украинских чиновников, сообщает, что планы о начале контрнаступления действительно разрабатываются в Киеве. В связи с этим, республика надеется, что в рамках беседы Зеленского и Трампа удастся договориться о новых поставках вооружений ВСУ.

    В свою очередь, британская газета The Telegraph пишет, что американский лидер поручил разработать план создания «фонда победы» для поддержки Украины. По предварительным данным, структура будет функционировать за счет денег, вырученных за счет новых таможенных пошлин на китайские товары.

    Ограничения на экспорт из КНР могут достичь отметки в 500%. По данным издания, подобные меры рассматриваются в Штатах в связи с готовностью европейских стран к ним присоединиться. Параллельно с этим, США продолжают рассматривать возможность предоставления Украине ракет Tomahawk.

    Дональд Трамп не исключал возможности передачи этих боеприпасов. В то же время, The Washington Post сообщала, что президент Штатов пойдет на этот шаг лишь в том случае, если переговоры с Россией окончательно «зайдут в тупик». Несмотря на ужесточение американской риторики, Владимир Путин заявлял, что в США и РФ есть общее представление о путях урегулирования конфликта.

    По его словам, работа по прекращению боевых действий будет идти по линии тех принципиальных положений, которые обсуждались в рамках встречи глав двух государств на Аляске. Он также подчеркнул, что с некоторыми пунктами договоренностей по данному вопросу были ознакомлены и часть лидеров СНГ.

    16 октября 2025, 21:53
    ВСУ признали потери в результате поражения учебного центра Сухопутных войск

    ВСУ признали потери в результате удара по учебному центру Сухопутных войск

    ВСУ признали потери в результате поражения учебного центра Сухопутных войск
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) заявили о потерях в результате удара по одному из учебных центров Сухопутных войск. В оперативном командовании «Юг» подтвердили, что в результате атаки есть погибшие и раненые, однако точное их число не сообщается.

    В сообщении оперативного командования «Юг» в социальных сетях говорится, что в результате атаки есть как погибшие, так и раненые. Точное число потерь при этом не называется.

    Это уже не первый случай ударов по украинским учебным центрам. Ранее в Сухопутных войсках Украины сообщали об атаках в июне и июле, в результате которых также были погибшие и раненые.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Минобороны России сообщило о проведении серии ударов по позициям ВСУ, в результате которых были уничтожены техника, склады, а также до 1670 украинских военнослужащих. В частности, сообщалось об уничтожении кабины управления и пусковой установки американского ЗРК «Пэтриот».

    Кроме того, сообщалось о проблемах с личным составом в ВСУ. По данным замглавы ВГА Харьковской области Евгения Лисняка, Национальная полиция в регионе активно разыскивает дезертиров, число которых может достигать пяти человек на одного сотрудника правоохранительных органов.

    16 октября 2025, 21:37
    ЕК сообщила о планах конфисковать российские активы до конца года

    Еврокомиссар Кубилюс: ЕК планирует конфисковать российские активы до конца года

    ЕК сообщила о планах конфисковать российские активы до конца года
    @ Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс сообщил на брифинге в Брюсселе, что Еврокомиссия рассчитывает конфисковать замороженные российские активы до конца года.

    Он отметил, что дорожная карта повышения безопасности Евросоюза к 2030 году содержит важное обещание: так называемый «репарационный кредит» должен быть реализован к концу 2025 года, передает РИА «Новости».

    Кубилюс добавил, что конфискованные средства направят на военные нужды Киева. По его словам, Украина рассматривается как «ключевой будущий партнер Брюсселя», а от украинских властей ожидают помощи «с инновационными решениями и боевым опытом».

    Агентство Bloomberg сообщало, что Евросоюз планирует завершить разработку механизма кредитования Киева за счет замороженных российских активов к концу 2025 года.

    Президент Франции Эммануэль Макрон усомнился в законности использования замороженных российских активов для предоставления крупного кредита Киеву.

    Премьер Бельгии Барт де Вевер раскритиковал идею кредита Украине за счет активов России.

    17 октября 2025, 09:23
    Politico: Возвращение Селмайра в политику вызовет конфликт в ЕС
    Politico: Возвращение Селмайра в политику вызовет конфликт в ЕС
    @ Verwendung weltweit/picture alliance/P0009/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Потенциальное назначение Мартина Селмайра в структуру Евросоюза может привести к эскалации разногласий между руководством Еврокомиссии и европейской дипломатии, сообщило европейское издание Politico со ссылкой на источники.

    Потенциальное возвращение в европейскую политику бывшего генерального секретаря Еврокомиссии Мартина Селмайра может спровоцировать внутренний конфликт среди руководства Евросоюза, передает ТАСС со ссылкой на данные Politico.

    Источники газеты отмечают, что «государства-члены [ЕС] обеспокоены тем, что назначение Селмайра может еще больше обострить отношения между Европейской службой внешних связей и Еврокомиссией».

    Как сообщает Politico, Селмайр может получить пост «заместителя генерального секретаря по геоэкономике и межинституциональным вопросам» и будет курировать взаимодействие между дипломатиеской службой ЕС и другими институтами союза. Кроме того, он сможет принимать участие в заседаниях Coreper – ключевого органа, готовящего решения для Совета ЕС.

    Окончательное решение о назначении пока не принято. В случае утверждения кандидатуры Селмайра у главы дипломатии ЕС Каи Каллас появится значительное преимущество – доступ к инсайдерской информации из Брюсселя. Politico подчеркивает, что нынешняя напряженность между фон дер Ляйен и Каллас может только усилиться, а их совместная работа станет проблемой для председателя Еврокомиссии.

    Одной из причин конфликтов называют борьбу за право делать «важные заявления» от имени ЕС. Примером стал случай в сентябре, когда фон дер Ляйен объявила о торговых ограничениях против Израиля без ведома департамента Каллас, который изначально предлагал эти меры. Сам Мартин Селмайр отказался комментировать слухи о своем возможном назначении, назвав подобные сообщения «домыслами».

    Селмайр известен в Брюсселе как влиятельный сторонник единства Европы. За годы работы в структурах ЕС он приобрел репутацию «серого кардинала», а также был одним из главных переговорщиков по греческому финансовому кризису и инициатором жесткой линии в отношении Британии при выходе страны из Евросоюза. Между ним и фон дер Ляйен, по мнению ряда коллег, давно существуют напряженные отношения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Урсула фон дер Ляйен стала символом деградации Евросоюза. Фон дер Ляйен призвала защитить Евросоюз от «серой зоны» России. Глава Еврокомиссии также заявила, что следует внимательно слушать Владимира Путина на форуме «Валдай» и сохранить ей власть для борьбы с «угрозой с Востока».

    17 октября 2025, 08:25
    Politico: ЕС хочет привлечь еще 25 млрд евро активов России для Киева
    Politico: ЕС хочет привлечь еще 25 млрд евро активов России для Киева
    @ Helena Dolderer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Еврокомиссия рассматривает вариант использования до 25 млрд евро российских замороженных активов для кредита Украине, сообщает газета Politico.

    Politico пишет, что Еврокомиссия анализирует возможность задействования дополнительных российских замороженных активов на сумму до 25 млрд евро для финансирования так называемого «репарационного кредита» Киеву, передает РИА «Новости».

    Politico со ссылкой на внутренний документ ЕК отмечает, что обсуждается вариант распространения инициативы на активы, находящиеся в частных банках.

    ЕС изначально планировал выдать кредит за счет активов на сумму 140 млрд евро, однако сейчас рассматривает вариант привлечения дополнительных средств, которые хранятся вне системы Euroclear.

    По данным издания, большая часть российских активов размещена в бельгийской расчетно-клиринговой системе, однако в частных европейских банках находится еще 25 миллиардов евро.

    В документе подчеркивается, что юридические возможности для использования этих активов в рамках инициативы пока не были детально проработаны. В нем говорится, что необходима тщательная правовая оценка перед принятием дальнейших решений. Кроме того, Еврокомиссия предлагает создать систему национальных гарантий по кредиту, чтобы выплаты осуществлялись незамедлительно.

    Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс сообщил, что Еврокомиссия рассчитывает конфисковать замороженные российские активы до конца года.

    Премьер Бельгии Барт де Вевер осудил идею использовать замороженные российские резервы как гарантию кредита для Украины, подчеркнув риски для Евросоюза.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о планах обсудить кредит для Украины на сумму почти 140 млрд евро за счет российских активов.

    16 октября 2025, 23:44
    Советник президента России Кобяков: Власть в Евросоюзе захватили фанатики

    Tекст: Антон Антонов

    Российская энергетическая неделя проходит на фоне возрастающей международной военно-политической напряженности, Россия заинтересована в прагматичных отношениях, но власть в Евросоюзе захватили фанатики, заявил советник президента России, ответственный секретарь Оргкомитета РЭН-2025 Антон Кобяков.

    Кобяков подчеркнул, что борьба за энергоресурсы приобрела стратегическое значение, а глобальные вызовы меняют энергетическую, логистическую и финансовую карту мира, пишет «Российская газета».

    «Сегодня уже очевидно всем – искусственные ограничения в части ресурсов вредят мировой экономике. А значит, глобальная экономика нуждается в свободном доступе к ним. Это понимают в России, это понимают в Китае, в Индии, на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии – везде. Понимают и в США, но по-своему. Но этого не понимают в Европе. Наш президент зафиксировал то, что чувствуют и осознают многие: «Европа, которую мы так все любили, исчезает». Россия заинтересована в прагматичных отношениях со Старым континентом. Однако власть в Евросоюзе захватили фанатики, ведущие свои народы к упадку», – заявил он.

    Он отметил ведущую роль России и Саудовской Аравии в ОПЕК+ по сдерживанию резких ценовых колебаний. Кобяков сообщил о трехкратном ожидаемом росте мировых мощностей в атомной энергетике и напомнил, что Россия сохраняет лидерство в строительстве атомных энергоблоков и обладает уникальными технологиями реакторов на быстрых нейтронах. Также советник президента указал на рекордное мировое потребление угля – 8,8 млрд тонн, несмотря на «зеленую» повестку, и назвал Азию ключевым рынком сбыта.

    В секторе возобновляемой энергетики Китай и Индия остаются лидерами: на долю КНР придется почти 60% новых мощностей с 2024 по 2030 год. Пекин инвестирует в ВИЭ более 800 млрд долларов, что превышает вложения США, ЕС и Британии вместе взятых. Кобяков отметил, что Запад придумал «инвестаферу» в виде «зеленых технологий», а Азия превратила ее в реально работающую отрасль.

    Развитие IT, искусственного интеллекта и биоэкономики приведет к росту спроса на электроэнергию, и к 2030 году индустрия ИИ будет потреблять до 5% мировой электроэнергии. Кобяков сделал вывод, что технологический суверенитет останется у тех, кто сможет обеспечить доступ к электроэнергии.

    В рамках форума обсуждается новая Энергетическая стратегия России до 2050 года, которая охватывает ключевые отрасли: нефть, газ, уголь, цифровые технологии, логистику и климат. На мероприятии присутствует более 7 тыс. участников из 100 стран, что подтверждает его значимость для формирования ответов на современные вызовы. Форум проходит при поддержке правительства России, Министерства энергетики и правительства Москвы, организатором выступает Фонд «Росконгресс».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на пленарном заседании Российской энергетической недели президент России Владимир Путин заявил, что агрессивное давление западных элит привело к искусственной ломке энергетической архитектуры мира. Он отметил, что отказ европейских стран от закупки российских энергоносителей негативно сказался на экономике Евросоюза.

    В российском топливно-энергетическом комплексе уже реализуются процессы, направленные на достижение технологического лидерства, подчеркнул он. Путин отметил недопустимость роста тарифов из-за энергодефицита. Он указал, что Россия является единственной страной с полной цепочкой ядерной энергетики.

    17 октября 2025, 09:07
    Politico сообщило о планах ЕК обязать страны провести пенсионные реформы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Еврокомиссия рассматривает возможность увязать бюджетную поддержку для стран Евросоюза с проведением ими пенсионных реформ, пишет издание Politico со ссылкой на источники.

    Еврокомиссия планирует обязать государства-члены Евросоюза проводить пенсионные реформы, в противном случае они не смогут получить полное бюджетное финансирование из Брюсселя, передает ТАСС со ссылкой на Politico.

    Брюссель готовит новый бюджет на 2028–2034 годы с предполагаемым объемом в 2 трлн евро. Еврокомиссия традиционно использует ассигнования для стимулирования реформ, формируя индивидуальные рекомендации для стран. В этот раз особое внимание будет уделено пенсионным системам, которые, по мнению чиновников, находятся под угрозой из-за старения населения и высокого государственного долга.

    «Работа Еврокомиссии заключается в том, чтобы помогать делать сложную работу. Инструмент индивидуальных страновых рекомендаций подходит для этого», – заявил высокопоставленный чиновник ЕК.

    По данным за 2023 год, 80% пенсионеров в Евросоюзе живут исключительно на государственную пенсию, а каждый пятый гражданин старше 65 лет находится на грани бедности, что соответствует 18,5 млн человек. ЕК не планирует напрямую предписывать размеры выплат или возраст выхода на пенсию, но настаивает на создании частных пенсионных систем по примеру США.

    Внутри ЕС к инициативе относятся скептически. Один из замминистров финансов заявил, что «пенсионную реформу нельзя купить, это будет ударом в солнечное сплетение по идее демократии». Его коллега выразил сомнение в возможности реализации таких реформ.

    Politico отмечает, что подобные реформы регулярно вызывают масштабные протесты. Во Франции пенсионная реформа привела к политическому кризису, из-за чего страна сменила нескольких премьер-министров за два года и приостановила изменения. Заморозка реформы обходится бюджету Франции в 400 млн евро ежегодно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейская комиссия объявила о намерении конфисковать российские активы до конца года. Евросоюз не смог согласовать новый пакет санкций против России.

    16 октября 2025, 21:18
    В НЦ «Россия» прошла конференция литературных критиков и литературоведов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Открытие Всероссийской конференции литературных критиков и литературоведов «Большой стиль» прошло 16 октября в Национальном центре «Россия».

    Мероприятие организовали Союз писателей России, Министерство культуры России, Российский книжный союз, Российская государственная библиотека, ИНИОН РАН, Российское общество «Знание», а также МГИК и Литературный институт им. Горького, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    «Не так давно состоялся внеочередной съезд Союза писателей России, на котором был взят курс на объединение разных союзов и консолидацию лучшей части нашего писательского сообщества на базе СПР. При этом, говоря о писателях, мы имеем в виду всех, кто работает со словом. Это и литературные критики, и преподаватели факультетов литературных институтов, и сценаристы, и драматурги», – подчеркнул помощник президента и первый секретарь Союза писателей России Владимир Мединский. По его словам, задача консолидации писательского сообщества сложна, но активно решается.

    Замминистра культуры Сергей Першин напомнил, что министерство учредило специальную медаль имени Александра Твардовского, которой будут награждать авторов, фиксирующих актуальные события, находясь рядом с бойцами. Также сформирована рабочая группа, объединяющая руководителей творческих союзов, для эффективного культурного развития страны.

    Президент Российского книжного союза Сергей Степашин акцентировал внимание на детской литературе, отметив, что важно сделать отечественных авторов более известными, поскольку по числу читающих детей до 12 лет Россия занимает лидирующие позиции. Генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль сообщил, что по поручению президента Владимира Путина по всей стране возрождаются чтецкие программы и создаются литературные клубы в школах.

    Глава Российской государственной библиотеки Вадим Дуда отметил значимость библиотечной сети в продвижении литературы, напомнив, что в стране около 42 тыс. публичных библиотек, способных донести до читателя книги, отвечающие приоритетам государства. В рамках конференции состоялась дискуссия «Главные темы России: 2025» и была представлена тематическая книга-каталог, включающая 420 тем, более 400 историй и событий, а также 520 важных дат, способных вдохновить писателей и творцов.

    Особое внимание уделили развитию Национальной литературной премии «Слово», которая поддерживает отечественных авторов и включает семь номинаций – от прозы до перевода. Победителей объявят до 1 февраля 2026 года.

    17 октября 2025, 13:41
    Еврокомиссия поддержала саммит России и США в Будапеште
    Еврокомиссия поддержала саммит России и США в Будапеште
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Представитель Еврокомиссии Олоф Джилл заявил, что организация поддержит встречу лидеров России и США в Будапеште при условии достижения мира на Украине.

    По его словам, Еврокомиссия поддержит проведение нового саммита между Россией и США в Будапеште, если его итогом станет прекращение конфликта на Украине, передает ТАСС.

    Джилл отметил: «По поводу этой неподтвержденной встречи я могу сказать только то, что любая встреча, которая может привести к долгосрочному и справедливому миру на Украине, Еврокомиссия будет считать ее позитивной».

    При этом Джилл подчеркнул, что поддержка возможного саммита не станет препятствием для Еврокомиссии в вопросе введения новых санкций против России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Венгрия заявила о готовности обеспечить безопасность переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто провел переговоры с помощником президента России Юрием Ушаковым по подготовке возможной встречи в Будапеште.

    Китай выразил поддержку проведению переговоров Путина и Трампа в столице Венгрии.

    17 октября 2025, 16:08
    Минобороны сообщило о поражении «Искандером» базы запуска БПЛА ВСУ под Харьковом

    Российские войска «Искандером» ликвидировали базу БПЛА и 30 боевиков ВСУ под Харьковом

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские войска нанесли ракетный удар «Искандером» по месту запуска ударных беспилотников ВСУ в районе Мартовое, уничтожив грузовики, пусковые установки и личный состав.

    Ракетные войска России поразили «Искандером» место подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов дальнего действия ВСУ в районе населенного пункта Мартовое, в 50 км восточнее Харькова, передает ТАСС.

    В Минобороны сообщили: «Все выявленные вражеские цели были уничтожены, что подтверждается кадрами объективного контроля. В результате удара уничтожено: четыре грузовых автомобиля типа «фура» (65 БПЛА дальнего действия типа «Лютый»), пять пусковых установок БПЛА, 30 украинских боевиков, среди которых операторы и техники БПЛА, водители фур».

    Ведомство опубликовало видео поражения места подготовки к запуску дронов и грузовых автомобилей украинских войск, перевозивших ударные беспилотники. Отмечено, что данный удар позволит снизить интенсивность применения ВСУ дронов дальнего действия по российским объектам.

    Также подчеркивается, что уничтожение техники и специалистов ВСУ затруднит дальнейшие попытки атаковать российские территории с помощью БПЛА.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска нанесли удар ракетным комплексом «Искандер» по цеху производства беспилотников Вооруженных сил Украины в районе Херсона.

    Оперативно-тактический комплекс «Искандер-М» уничтожил место подготовки к запуску беспилотников и грузовые автомобили с дронами в районе Лавы, к востоку от Чернигова.

    В результате удара по военному полигону в Черниговской области российские войска уничтожили несколько ангаров с техникой, а потери Вооруженных сил Украины составили около трехсот человек.

    17 октября 2025, 17:36
    Суд изъял у Raven Russia недвижимость в Петербурге и Мытищах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Арбитражный суд Москвы постановил изъять у структур, связанных с Raven Russia, объекты недвижимости в Петербурге и Подмосковье, включая бизнес-центр Kellermann Center.

    Суд удовлетворил иск генеральной прокуратуры к бывшим владельцам российских активов британской компании Raven – Игорю Богородову, Ярославу Шувалову и ряду юридических лиц девелоперской группы, передает РИА «Новости».

    В доход государства были обращены 100% долей компании «Первомайская заря», которой принадлежит бизнес-центр Kellermann Center в Петербурге, а также офисно-складской комплекс в Мытищах.

    Суд признал незаконными несколько десятков сделок, совершенных в 2022–2024 годах, преимущественно по перечислению денежных средств российскими юридическими лицами Raven Russia в адрес эмиратской Phoenix Property Group Limited (Raven Russia Holdings Cyprus Limited). «Взыскание обращено на более шести миллиардов рублей и недвижимость, включая сто процентов долей «Первомайской зари» и объекты в Мытищах», – огласил судья решение.

    Ранее сообщалось, что Raven Russia намерена обжаловать решение о передаче ее складских комплексов Росимуществу, считая его незаконным и необоснованным.

    В апреле генеральная прокуратура увеличила сумму иска к бывшим владельцам российских активов британской компании Raven Russia.

    17 октября 2025, 13:07
    Украина не получила 5 млрд евро из-за невыполнения условий МВФ и Ukraine Facility

    Tекст: Вера Басилая

    Украина недополучила 5 млрд евро вследствие того, что не выполнила или не успела выполнить обязательства перед Международным валютным фондом и по программе Ukraine Facility.

    Украина недополучила 5 млрд евро вследствие того, что не выполнила или не успела выполнить обязательства перед Международным валютным фондом и по программе Ukraine Facility, передает ТАСС.

    Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что задержка с выполнением этих условий привела к потере миллиардов евро, а причиной этого он назвал коррупцию и саботаж реформ со стороны властей страны.

    Он уточнил, что данные о недополученных средствах были предоставлены Счетной палатой Украины. По его словам, исполнение условий МВФ и международных партнеров напрямую влияет на поступление финансовой поддержки в бюджет страны.

    В марте 2023 года Международный валютный фонд утвердил для Украины четырехлетнюю программу финансирования на сумму 15,6 млрд долларов. Для получения этих средств Киев обязан исполнять определенные условия, которые включают проведение реформ, выполнение бюджета и поддержание международных резервов. Средства перечисляются траншами после проверки выполнения этих условий экспертами фонда.

    Еврокомиссия и страны ЕС предупредили главу киевского режима Владимира Зеленского о прекращении финансовой поддержки в случае давления на антикоррупционные органы.

    В прошлом году Еврокомиссия приняла «план реформ» Украины, который станет основанием для поэтапного выделения ей 50 млрд евро помощи до 2027 года.

    17 октября 2025, 15:14
    Газпром сообщил о рекордном запасе газа в российских ПХГ

    Газпром: Объем газа в российских ПХГ достиг 73,17 млрд кубометров

    Tекст: Валерия Городецкая

    Оперативный резерв в подземных хранилищах газа России увеличился до максимального исторического значения к старту сезона отбора, сообщил Газпром.

    В сообщении в Telegram-канале компании уточняется, что к началу сезона отбора оперативный резерв газа в подземных хранилищах достиг 73,17 млрд кубометров, что стало новым абсолютным рекордом для российской газовой отрасли.

    В компании отметили, что максимальная потенциальная суточная производительность подземных хранилищ газа осталась на ранее установленном рекордном уровне и составляет 858,8 млн кубометров.

    Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия намерена постоянно поддерживать уровень обеспеченности углем не менее чем на 100 лет, нефтью – на 50 лет и газом – на 70 лет.

    Накануне на Российской энергетической неделе президент Владимир Путин заявил о росте внутреннего потребления газа в России и росте газификации домов.

    Трамп поспешил с отказом Индии от российской нефти

    Сенсация от Дональда Трампа, что Индия решила все-таки отказаться от российской нефти, оказалась односторонней. В МИД Индии этого не подтвердили. Правда, западные СМИ распространили версию о том, что Трамп просто должен был держать такие договоренности в тайне, но не сдержался. Что же на самом деле скрывается за этой странной историей? Подробности

    Путин и Трамп неспроста выбрали Будапешт для саммита по Украине

    Владимир Путин и Дональд Трамп договорились провести следующий саммит по Украине в Будапеште. Подготовка к встрече начнется уже на следующей неделе. Выбор Венгрии комфортен Москве и Вашингтону из-за дружественных отношений с Виктором Орбаном. А вот ЕС и Киев поставлены в сложную ситуацию: в Брюсселе и Киеве не любят Орбана, а Украине столица Венгрии навевает воспоминания еще и о Будапештском меморандуме. Чего ждать России и миру от нового саммита? Подробности

    Битва с украинскими беспилотниками перемещается в небо

    Новое средство борьбы с украинскими беспилотниками все больше распространяется в российских Вооруженных силах. Если до последнего времени эту нишу занимали зенитно-ракетные комплексы и вертолеты, то сейчас против БПЛА начинают бороться другие БПЛА – истребители. И не только они. Подробности

    Изгнание русских превращает Прибалтику в дом престарелых

    У демографической катастрофы, которую переживает Прибалтика, появился еще один характерный признак. Поскольку детей становится меньше, а стариков больше, школы переоборудуются в дома престарелых. Происходит это в том числе потому, что местные националисты десятилетиями изгоняли живущих в Латвии русских – и теперь, по словам местных политиков, «демографическая яма становится демографической бездной». Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Непереводимый гений. Почему Пушкин был нужен России?

      Почему в России все вокруг названо в честь Пушкина? Почему он занимает центральное место в истории русской культуры? Почему Пушкин – наше всё? Если он является создателем русского литературного языка, то что было с русской литературой до него?

    • ЕС отказался от «стены беспилотников»

      Страны Евросоюза отказались от проекта со «стеной дронов», который предложила Еврокомиссия для «защиты от России». Причина банальна: нет денег, но, вопреки пропаганде НАТО, есть сомнения, что Россия действительно готовит нападение на ЕС.

    • Европа хочет продлить войну на три года

      «Украинцы планируют конфликт на три года, что разумно», – заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, призвав обеспечить Киев оружием на этот срок. Эту задачу должна решить встреча европейских силовиков в Брюсселе, которая проходит сегодня. Однако задача выглядит нерешаемой.

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вырастут выплаты и пособия в 2026 году: полный обзор изменений

      С 1 января 2026 года в России вступят в силу значительные изменения в сфере социальных выплат и пособий. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации объявило о планируемой индексации и введении новых мер поддержки для граждан. Какие выплаты увеличатся, на сколько и когда вступят в силу изменения?

    • Открытки и картинки с Днем отца 2025: красивые поздравления для пап, дедушек и мужей

      Газета ВЗГЛЯД предлагает подборку праздничных открыток и картинок к Дню отца 2025, которыми можно поздравить самых дорогих и близких мужчин – пап, дедушек и мужей. Эти тщательно отобранные изображения – и слова поздравлений к ним – станут идеальным способом выразить любовь и уважение. Они подойдут для отправки в мессенджерах, социальных сетях и электронных письмах, а также для яркого оформления постов и сторис.

    • Как отдыхаем в январе 2026 года: сколько продлятся новогодние каникулы

      В январе 2026 года россиян ждет рекордно длительный период новогодних каникул. Официально утвержденный календарь праздничных дней предусматривает, что отдых в начале года растянется почти на две недели. Это сделает январь 2026-го самым коротким рабочим месяцем, а граждане смогут провести новогодние праздники с максимальным размахом.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

