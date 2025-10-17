Эстония четко выбрала курс и уверенно носит ошейник «маленькой собачки Европы». Вполне по дедушке Крылову, слон-Россия ее не замечает. Но в НАТО и ЕС Таллин имеет свой голос, свой вес и свою немаловажную роль: как только потребуется, страну-собачку всегда можно будет спустить с поводка.14 комментариев
Вырос спрос россиян на новогодние поездки в Европу
Спрос россиян на новогодние поездки в Европу вырос на 41%
Объем бронирований отелей и апартаментов в странах Европы на новогодние праздники вырос на 41% по сравнению с прошлым годом, следует из данных сервиса онлайн-бронирования отелей «Островок».
Доля европейских направлений среди всех зарубежных продаж увеличилась с 8% до 9%, передает «Коммерсант». Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин сообщил, что за январь–август спрос на поездки в Европу через туроператоров вырос на 30%. Сервис «Туту» отметил рост спроса на новогодние поездки в Европу на 16% год к году.
CEO сервиса Anywayanyday Никифор Гайдученко рассказал, что доля Италии в продажах за зимний период увеличилась с 3% до 4%, а Испании – с 2% до 3%. Одновременно Турция перестала входить в число самых востребованных направлений. Представитель «Интуриста» Дарья Домостроева отметила удвоение спроса на зимние поездки в Италию, Францию и на альпийские курорты.
По мнению экспертов, динамика спроса связана с реализацией отложенного спроса и появлением новых авиамаршрутов из постсоветских стран, что упростило планирование поездок. В качестве примера приводятся рейсы SCAT из Казахстана в Мюнхен и Будапешт, а также увеличение маршрутов Wizz Air из Армении. Турецкие лоукостеры и Georgian Airways также предложили новые возможности для перелетов.
Стоимость авиабилетов из России в Европу снизилась: если два года назад средний чек достигал 90–150 тыс. руб., сейчас можно найти билеты от 40 тыс. руб., хотя на новогодние праздники цены выше. Средняя стоимость перелета во Францию и обратно составляет 83 тыс. руб., в Испанию – 86,3 тыс. руб.
По данным «Островка», средняя цена номера в отеле Италии на Новый год – 11,8 тыс. руб. за ночь, во Франции – 16,9 тыс. руб., в Испании – 8,5 тыс. руб. Продолжительность бронирования обычно составляет пять дней. Главными сдерживающими факторами остаются сложности с оформлением виз, сроки получения которых редко бывают короче 45 дней. Однако за прошлый год количество выданных шенгенских виз россиянам увеличилось.
Напомним, Евросоюз в новом пакете санкций планировал ужесточить выдачу туристических виз россиянам. Греция, Италия, Испания, Франция и Венгрия заблокировали введение новых визовых ограничений для граждан России.
В сентябре Еврокомиссия сообщила о резком падении выдачи шенгенских виз россиянам.