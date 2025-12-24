Судьбу выборов на Украине определит позиция России

Tекст: Олег Исайченко

Спикер Рады Руслан Стефанчук назвал условия для проведения выборов на Украине: решить вопрос о голосовании военных на фронте, установить порядок голосования для граждан за границей и на утраченных территориях, а также обеспечить присутствие иностранных наблюдателей для признания легитимности электоральной кампании.

Он также отметил, что Украине необходим «одноразовый закон» для выборов, и анонсировал создание в Раде специализированной группы по его разработке. «А далее, я надеюсь, мы перейдем на платформу, предусмотренную Конституцией и избирательным кодексом, и будем двигаться этим путем», – добавил Стефанчук.

Напомним, ранее Владимир Зеленский поручил депутатам разработать законопроект, позволяющий проводить выборы в условиях военного положения. По данным издания «РБК-Украина», инициатива не связана с планами немедленного проведения голосования, а стала ответом на заявление Дональда Трампа о том, что электоральные процедуры на Украине давно не проводились.

Кроме того, офис Зеленского увязал проведение выборов с юридическими уловками и попыткой добиться перемирия на неприемлемых для Москвы условиях. В ответ президент Владимир Путин напомнил: когда Россия проводила выборы разного уровня, включая президентские, противник не только не прекращал огонь, но и всячески старался сорвать голосование.

При этом российский лидер отметил, что Москва готова рассмотреть прекращение ударов вглубь Украины в день возможного голосования, и подчеркнул необходимость предоставить возможность участия в нем миллионам украинцев, находящихся в России. Путин согласился, что в конечном итоге власть республики должна быть легитимной, чего нельзя добиться без выборов, но указал на наличие множества других сложных вопросов, требующих решения.

Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, президентские полномочия Зеленского истекли 20 мая 2024 года. С февраля 2022 года каждые 90 дней власть продлевает военное положение, которое, согласно официальной (но юридически ничтожной) позиции Киева, делает невозможным организацию выборов. Сам Зеленский заявлял, что не озабочен вопросом легитимности, однако позже под давлением со стороны США скорректировал свою позицию, используя тему выборов для затягивания переговорного процесса.

«Последние заявления Зеленского и его сигналы в адрес Рады скорее подтверждают, что тема выборов используется как инструмент маневра, а не как подготовка к реальному голосованию. Его реакция напрямую связана с давлением со стороны Трампа, а набор выдвигаемых условий изначально сконструирован так, чтобы растянуть процесс и переложить ответственность за его срыв на внешних партнеров», – считает политолог Алексей Нечаев.

По его оценке, разговоры о необходимости срочных законодательных изменений служат прикрытием для формирования выгодной Банковой модели выборов. Речь идет о создании особых процедур для военнослужащих, которые позволяют превратить армию в управляемый электоральный ресурс, а также о расширении роли зарубежного голосования через цифровые платформы, включая приложение «Дія». В результате избирательный процесс изначально проектируется как контролируемый.

Фактически Зеленский и его партнеры стремятся воспроизвести «молдавскую» схему, при которой решающую роль играют голоса граждан, находящихся за пределами страны, а итог дополнительно закрепляется лояльным голосованием военных. В этой логике требование «гарантий безопасности» от США и ЕС выступает либо прикрытием попытки добиться перемирия на неприемлемых для России условиях, либо удобным поводом для бесконечных дипломатических обсуждений без осязаемого результата.

«Принципиальный разлом проходит по вопросу последовательности.

Россия и другие ответственные участники процесса исходят из того, что устойчивые договоренности возможны только после выборов, когда подпись украинской стороны будет юридически безупречной и легитимной. Наши визави настаивают на обратном порядке – сначала перемирие или соглашение, а затем выборы, превращая эту схему в механизм затягивания переговоров», – отмечает эксперт.

В итоге тема выборов используется не для запуска избирательной кампании, а для размывания переговорного трека. «Развилка при этом сохраняется: либо набор условий Банковой похоронит саму идею голосования, либо под жестким давлением извне на Украине будет запущена нормальная избирательная кампания», – пояснил Нечаев.

«Кроме того, без решения ряда ключевых вопросов сама постановка проблемы о легитимности выборов теряет смысл. Один из них – отношение Киева и его западных партнеров к гражданам Украины, проживающим в России, включая новые регионы. Их число – около 10 млн человек – сопоставимо с украинской диаспорой на Западе и является электорально значимым, учитывая, что для победы на президентских выборах на Украине достаточно 9-15 млн голосов. В этой логике возникает принципиальный вопрос:

могут ли выборы считаться легитимными, если из них исключена столь значительная часть избирателей?

Перед Банковой стоит выбор – либо аннулировать паспорта и лишить гражданства этих людей, либо обеспечить им право голоса. Первый путь – это политическое редактирование электоральной карты, стирающее миллионы неугодных голосов. Второй – необходимость создавать сложный механизм голосования для граждан, находящихся в другой стране. Пока эта дилемма не разрешена, любые разговоры о легитимности выборов останутся лишь декларацией», – пояснил политолог.

«Отдельная проблема связана с законодательством Украины, которое предусматривает голосование за рубежом только через консульские учреждения. Отсутствие дипломатических отношений с Москвой дает Зеленскому формальный повод для отказа от организации выборов на территории России. Но с точки зрения признания итогов это создает тупик – игнорирование миллионов избирателей неизбежно ставит под сомнение легитимность любого результата», – подчеркнул собеседник.

По его словам, возможным компромиссом могло бы стать привлечение консульской инфраструктуры третьих стран – прежде всего государств СНГ, с которыми у Украины сохраняются дипломатические отношения – в качестве посреднического механизма. Это позволило бы обеспечить избирательные права граждан и снять часть вопросов к процедуре.

«И даже этот перечень проблем не является исчерпывающим.

К нему добавляются жесткая внутренняя цензура, запрет оппозиционных партий, давление на инакомыслящих и атмосфера политической ненависти. В совокупности эти факторы делают проведение действительно легитимных выборов не просто сложной, а системно проблемной задачей. При этом в конечном счете все эти вопросы решаемы – при наличии политической воли», – полагает Нечаев.

По мнению Николая Силаева, кандидата исторических наук и ведущего научного сотрудника ИМИ МГИМО, действия Зеленского – это ответ на давление со стороны Трампа по вопросу выборов. «Его задача – влить Трампу в уши достаточно «воды», чтобы он от него отстал. Поэтому в Раде будут бесконечно обсуждать тему, создавать комиссии, чтобы выборы не проводить, но при этом создать видимость реакции на требования ключевого партнера», – считает эксперт.

Он полагает, что одним из главных аргументов властей в Киеве против выборов станет необходимость организовывать голосование за границей, в том числе на территориях, которые, согласно российской Конституции, являются частью РФ.

При этом, по словам Силаева, у украинской власти есть и стратегия на случай, если выборы проводить все же придется. «Они сделают ставку на голосование диаспоры в Европе и США. Его будут организовывать через посольства и консульства, где пространство для манипуляций гораздо шире, чем в обычных избирательных комиссиях. Привести наблюдателей на территорию дипмиссии сложнее, чем на обычный участок», – пояснил спикер.

Если выборы будут назначены, главной задачей власти станет обеспечение победы Зеленского и партии «Слуга народа».

«Они сейчас в одной лодке. Назначение президентских выборов неизбежно поднимет вопрос и о выборах в Раду, хотя формально ее полномочия продлеваются на время военного положения», – отметил собеседник.

Силаев отдельно прокомментировал заявление Стефанчука о необходимости голосования на утраченных территориях. «Здесь двоякая логика. С одной стороны, это предлог, чтобы объяснить, почему выборы провести пока нельзя. С другой – попытка заявить, что там живут граждане Украины. При этом они будут всеми силами препятствовать участию в выборах тех граждан Украины, которые проживают в России, но за пределами новых регионов», – прогнозирует эксперт.

В заключение Силаев подчеркнул, что России нет нужды убеждать Запад в необходимости учета голосов миллионов граждан с украинскими паспортами в РФ. «Москва просто не признает выборы, если они будут проведены с нарушениями. А отказ миллионам людей в праве голоса – грубейшее нарушение. Никто не заставит Россию признать такие выборы, даже если их проведут. Это Украина должна добиваться их признания Москвой. А если выборы будут нелегитимными, то и власть останется нелегитимной, как и сейчас», – резюмировал Силаев.