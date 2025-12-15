Выборам на Украине потребуется жесткость США

Tекст: Олег Исайченко

Владимир Зеленский поручил депутатам Рады разработать законопроект, позволяющий проводить выборы в условиях военного положения. По данным издания «РБК-Украина», инициатива не связана с планами немедленного проведения голосования, а стала ответом на заявление Дональда Трампа о том, что выборы на Украине давно не проводились.

«Тем самым, мол, мы готовы к выборам, на которые вы указываете. Кроме того, инициатива переводит вопрос в практическую плоскость: для организации голосования необходимо значительное снижение военной активности, а значит, требовать этого следует от Москвы», – отмечается в публикации.

Параллельно с этим в офисе Зеленского уже состоялась рабочая встреча по вопросу выборов и началась подготовка профильного законопроекта. В числе предлагаемых нововведений – многодневное голосование. На всю избирательную процедуру, как и в случае с досрочными выборами президента, планируется отвести 60 дней.

На этом фоне местные социологи (КМИС) опубликовали результаты «удобного» для Зеленского опроса, где выяснилось, что более 63% граждан «готовы терпеть войну столько, сколько нужно», а 57% настаивают на том, что выборы возможны только после подписания мирного соглашения и полного завершения боевых действий. Еще 25% допускают проведение выборов параллельно с прекращением огня и получением гарантий безопасности.

К слову, это не первый случай, когда данные КМИС используются для парирования заявлений Трампа. На прошлой неделе американский президент сказал, что 82% украинцев хотят мира и требуют заключить соглашение, что контрастирует с выводами института. Ранее в феврале, после того как Трамп оценил рейтинг Зеленского в 4% и назвал его «диктатором без выборов», КМИС также опубликовал отчет, в котором уровень поддержки украинского лидера составлял уже 57%.

Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, президентские полномочия Владимира Зеленского формально истекли 20 мая 2024 года. С февраля 2022 года власть каждые 90 дней продлевает военное положение, которое, согласно официальной позиции Киева, делает невозможным организацию выборов. Сам Зеленский заявлял, что не озабочен вопросом легитимности, но готов провести голосование после установления перемирия.

Однако юридически его позиция ничтожна, отмечал ранее политолог Алексей Нечаев. Он напомнил, что Зеленский был обязан либо провести выборы, либо в соответствии со статьей 108 Конституции Украины покинуть пост и передать полномочия спикеру Рады согласно статье 112. Поскольку это требование не выполнено, его подпись под любыми документами юридически сомнительна и может быть оспорена.

Эту позицию последовательно занимает российское руководство. Как указал недавно президент Владимир Путин, Россия хочет «договориться в конечном итоге с Украиной, но это сейчас просто практически невозможно, невозможно юридически». «От них кто может, кто хочет, тот пускай и ведет переговоры. Нам нужно, чтобы вот наши решения были международно признаны основными международными игроками. Вот и все», – цитирует его пресс-служба Кремля.

Эксперты также отмечают, что новая инициатива Зеленского фактически перекладывает ответственность за проведение выборов на внешние силы. Акцент на изменении законодательства, по их мнению, служит техническим прикрытием для создания выгодной властям системы голосования, включая особые правила для военнослужащих и диаспоры.

Требование «гарантий безопасности» от Запада рассматривается как провокация,

за которой может скрываться либо неприемлемое для России предложение о перемирии, либо запрос на усиление западного участия в конфликте. В итоге, по оценке аналитиков, истинная цель – не организовать выборы, а затянуть переговорный процесс и снизить напряженность в отношениях с США. Реальное голосование, считают эксперты, возможно только в случае прямых договоренностей между Москвой и Вашингтоном и оказания совместного внешнего давления.

«Что касается поручения Владимира Зеленского Раде, то речь, наверняка, идет об очередной уловке, попытке сохранить за собой пошатнувшиеся позиции. В политике есть простое правило: если не хочешь чего-то делать – найди или придумай пригодный закон и трактуй его в свою пользу», – сказал политолог Иван Лизан.

«На Украине подобная практика применяется с 1991 года. Если обратиться к Конституции, то там ничего не сказано о запрете выборов президента в период военного положения. Однако если посмотреть на нормы, регулирующие организацию голосования, то там, с точки зрения Банковой, подобный запрет появляется», – акцентировал собеседник.

«Соответственно, местные власти имеют возможность «жонглировать» документами, вспоминая в разных ситуациях противоположные нормы. Заниматься этим можно бесконечно. Даже если Запад вынудит Зеленского сосредоточиться на одной норме, ее всегда можно будет «подогнать» под ситуацию», – пояснил эксперт. По его словам,

уловки в этом процессе могут появляться на каждом шагу:

«Сначала мы услышим, что в экспертном совете царит хаос. На «гармонизацию» обсуждений уйдет месяц-два. Только потом команда предоставит более-менее сносный проект».

«Дальше обсуждение перейдет в Раду. И здесь потенциал затягивания огромен: отказалась одна фракция, другая, правки не прошли с отрывом в один голос… Затем лично Зеленский будет вести переговоры с принципиальным депутатом. И вот тот согласится, придет на заседание, а там отключат свет из-за ударов по энергосистеме. И несколько недель подряд законотворцы не смогут переголосовать. В общем, пространство для фантазии безгранично», – рассуждает Лизан.

Он отметил, что даже если парламент поддержит правки, встанет вопрос организации выборов. «Реализовать молдавский сценарий, где диаспора решает исход, для Зеленского крайне просто. Мнение всех украинцев будет подменено позицией диаспоры в ЕС. Чтобы предотвратить эту канитель, нужна жесткая позиция Трампа, но он ее пока не проявляет», – считает политолог.

«Впрочем, для России это может быть и к лучшему.

На украинских выборах адекватный кандидат не победит. Мы, как минимум, получим второй срок Зеленского, а может, и что-то похуже. Более того, новый лидер получит легитимность, что позволит Вашингтону давить на Москву, мол, новые люди согласны на мир, скорее подписывайте договор. Таким образом, США начнут остервенело продвигать идею «Минска-3», что нам совершенно не нужно», – отмечает Лизан.

В свою очередь политолог Алексей Нечаев указывает, что Владимир Зеленский пытается «поставить повозку впереди лошади», в том числе манипулируя данными социологов. «Суть спора – в последовательности: что должно быть сначала, выборы или мирное соглашение? Если Россия и другие ответственные державы хотят долгосрочных договоренностей, то подпись представителя Украины должна быть юридически безупречной и легитимной. А такой статус она получает только в случае, если этот представитель избран на выборах», – сказал политолог.

«Украинская же сторона предлагает обратный порядок: сначала – мирное соглашение или перемирие, и лишь затем – выборы, подкрепляя эту позицию социологическими результатами сомнительного качества. Я допускаю, что при определенных договоренностях между Россией и США выборы на Украине могут быть синхронизированы с подписанием мира, но для этого администрации Трампа необходимо проявить максимально жесткую позицию – не только в отношении Зеленского, но и в отношении его европейских партнеров, которые ставят палки в колеса переговорному процессу», – заключил Нечаев.