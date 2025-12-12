  • Новость часаПесков: Киев пытается использовать референдум как предлог для передышки на фронте
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Трамп формирует свой совет директоров многополярного мира

    Отсутствие Европы в списке Трампа вынудит европейские страны считать, что Трамп рассматривает Россию как ведущую силу с правом на сферу влияния в Европе и, соответственно, окончательно похоронит трансатлантические отношения. Сама же Россия может не согласиться на участие в «Ключевой пятерке» – Москву вполне устраивают ШОС и БРИКС.

    Антон Крылов Антон Крылов Гниющий Евросоюз остается ключевым политическим игроком планеты

    Оторванность европейских политиков от реального мира выглядит, конечно, упадочно и наводит на мысль о скором финале евросоюзного проекта, но не будем забывать, что советские СМИ десятилетиями писали о загнивающем Западе, а в итоге Советский Союз рухнул первым.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Цинизм США может сработать на благо России

    Запад как коллективная сущность проиграл войну с Россией. Но Соединенные Штаты, отделив себя от «коллективного Запада» и сбросив европейский балласт, все еще намерены выйти из этой войны в статусе победителя или как минимум выгодоприобретателя.

    12 декабря 2025, 20:05 • Политика

    В новый план мироустройства США вошла Россия и исключена Европа

    В новый план мироустройства США вошла Россия и исключена Европа
    @ Ivan Sekretarev/AP/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков,
    Рафаэль Фахрутдинов

    Администрация Дональда Трампа продолжает переосмыслять подходы к международной политике. Так, в Белом доме обсуждается идея создания Core 5, «Ключевой пятерки», формата диалога между великими державами, к которому должны присоединиться Россия, Китай, Индия и Япония. Эксперты называют идею шагом в правильном направлении, однако Москве лишь предстоит оценить ее реальную применимость.

    Администрация Дональда Трампа обсуждает идею создания Core 5 (Ключевой пятерки) в качестве альтернативы G7. По данным Politico, в состав объединения должны войти США, Россия, Китай, Индия и Япония. Предполагается, что данный шаг позволит снизить эскалацию между Вашингтоном, Москвой и Пекином.

    «Трамп часто стремился заключать сделки с конкурирующими странами – например, одобрил продажу Китаю чипов искусственного интеллекта Nvidia H200 и направил своих посланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера для прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным», – отмечается в материале издания.

    При этом портал Defense One сообщает, что идея «Ключевой пятерки» была прописана еще в черновой версии обновленной стратегии национальной безопасности, однако позже по неизвестным причинам от ее упоминания в документе отказались. Примечательно, что инициатива встретила большой интерес со стороны американских чиновников.

    Так, экс-директор по европейским делам в совете нацбезопасности США Торри Тауссинг подчеркнула, что данный концепт идеально соответствует мировоззрению Трампа. По ее оценке, он пытается подходить к выстраиванию международного диалога через «симпатию к другим великим державам, имеющим сферы влияния в разных регионах».

    Отсутствие же Европы в новом объединении Тессинг комментирует как прямой намек Вашингтона Брюсселю: Штаты рассматривают Россию как мощную силу, способную поддерживать собственную зону интересов в Старом Свете. В свою очередь Майкл Соболик, бывший помощник сенатора Теда Круза, назвал идею «Ключевой пятерки» «огромным шагом вперед» для американской дипломатии.

    В России концепт Core 5 также вызвал интерес. Так, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев охарактеризовал его как «явный щелчок по носу унылой Европе». «Не цените роли Вашингтона – вы нам и не нужны вовсе, и без вас обойдемся, не вы теперь главные», – сыронизировал он. Тем не менее, по его оценке, пока точной картины возможного формата не вырисовывается.

    В то же время вопросы вызывает и состав объединения. Так, политолог Алексей Наумов удивляется наличию в нем Китая: «КНР с самого начала виделась Трампу противником и конкурентом, и сближение с Россией должно было служить цели разорвать или, по крайней мере, ослабить связь Москвы и Пекина».

    Кроме того, политолог Евгений Минченко в интервью Lenta.ru сомневается в возможности привлечения к подобному формату Японии. По его оценке, за последнее время Токио значительно ослабил собственные международные позиции из-за неконструктивных высказываний по теме Тайваня и курса на милитаризацию. Так что его наличие среди участников Core 5 делают концепт «мифологической конструкцией».

    При этом Владимир Путин давно заявляет о том, что Россия не приемлет нового раскола мира по принципу блоковой системы. Как напоминает РИА «Новости», по его оценке, это способно привести планету к новой конфронтации. Что касается G7, то президент отмечал, что не представляет, как именно в сегодняшней ситуации Москва могла бы взаимодействовать с «семеркой».

    «Идея Core 5 крайне показательна, поскольку она наглядно демонстрирует, кого именно США воспринимают в качестве великой державы.

    И Россия здесь, соответственно, рассматривается в качестве силы, без которой невозможен объективный диалог о будущем миропорядка», – пояснил Дмитрий Суслов, замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ.

    «Что касается ЕС, то Штаты видят участников этого объединения в качестве увядающих стран, чье влияние на международную политику стремится к минимуму. Важно отметить, что Вашингтон при разработке концепта пятерки вообще не брал во внимание географический признак: на лицо явное отсутствие представительности целого ряда регионов», – говорит он.

    «Значит, США не видят равных им центров сил в Африке, в Латинской Америке и на Ближнем Востоке. В связи с этим у многих может возникнуть вопрос: а почему тогда в списке государств Core 5 присутствует Япония? Ответ прост: с точки зрения Белого дома, Токио не деградировал так же сильно, как Брюссель», – считает эксперт.

    «В конечном счете, в этой стране есть сильная промышленность, это значимый партнер Вашингтона в АТР с позиции конкуренции с Китаем. Да и в возрождении американского производства Япония принципиально важна для Трампа. Также стоит отметить, что Токио имеет значимый военный потенциал», – уточняет собеседник.

    «И тот факт, что у власти в стране находятся правые силы, откровенно симпатизирует Белому дому.

    Поэтому для США это идеальный напарник в новом формате, способный балансировать характер дискуссии в пользу Америки. Как реагировать России на инициативу Штатов пока не очень понятно», – рассуждает он.

    «С одной стороны, начинание правильное. Сейчас мир отчаянно нуждается в форуме государств, который объединил бы ключевые центры силы. Есть G20, но там слишком много участников, что парализует работу объединения. К тому же, «двадцатка» изначальна заточена была под дискуссию по экономическим вопросам», – добавляет эксперт.

    «С другой – Москва всегда руководствовалась принципом ооноцентричности. В этой связи нам бы хотелось видеть Совбез ООН в качестве центрального органа многополярного мироустройства. Но в его составе имеются Франция и Британия, часто занимающие неконструктивную позицию. К тому же, в СБ отсутствует такая значимая сила как Индия», – акцентирует Суслов.

    Трамп пытается заглянуть в послезавтрашний день,

    в котором, по его прогнозам, Европа окончательно потеряет субъектность, сказал американист Дмитрий Дробницкий. «Впрочем, уже сейчас Вашингтон оценивает культурную и экономическую значимость Брюсселя как минимальную», – подчеркивает он.

    «При этом Трамп отдает себе отчет в том, что участие в Core 5 создаст весомое приращение влияния для каждого члена форума. Соответственно, если АТР будет представлен одним лишь Китаем, его локальное доминирование станет абсолютным. Поэтому Япония здесь служит своеобразным противовесом Пекину», – поясняет эксперт.

    «В целом, инициатива напоминает попытку Белого дома перезагрузить сложившийся миропорядок, а также победить либерализм на международной арене. Это, отчасти, и игра на сохранение внутренних достижений: от рецидива «левой» мысли не застрахован никто – даже сами Штаты», – полагает Дробницкий.

    Тем не менее, Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ, допускает, что новость о Core 5 может оказаться намеренным вбросом, совершенным противниками Трампа. «Цель публикации – еще больше рассорить Белый дом с их союзниками в Европе. На мой взгляд, Япония сейчас находится в схожем с ЕС положением: расшатанная экономика, политическая нестабильность. То есть налицо абсолютная нелогичность.

    Для США включать в «пятерку» Токио, но демонстративно оставлять в стороне Брюссель – бессмысленно и чрезмерно дерзко.

    Впрочем, возможно, подобная инициатива действительно звучала в стенах Белого дома, но – как одна из многочисленных и пока не очень реалистичных версий американских внешнеполитических шагов. Но, даже учитывая то, что Трампу надоело патерналистское отношение к Европе, официальное озвучивание таких планов стало бы откровенным плевком в лицо ЕС», – продолжает собеседник.

    «Если же американская сторона всерьез заговорит об этой инициативе, Москве, безусловно, стоит ее рассмотреть подробнейшим образом. Участие в Core 5 придало бы России статусность и влияние, прямое экономическое и даже стратегическое сближение с Вашингтоном при участии Пекина и Дели», – рассуждает эксперт.

    «Это стало бы выгодным шагом и для Трампа, поскольку Вашингтон всерьез обеспокоен запущенным БРИКС процессом дедолларизации. В случае с Core 5 американское государство переманивает оппонентов на свою сторону и запускает с ними глобальную интеграцию в рамках нового альянса. Но пока это лишь теория», – заключил Козюлин.

    Почему у россиян под подушкой накопилась рекордная сумма наличных

    Россияне накопили под подушкой рекордный объем рублевой наличности. Учитывая дорогие кредиты, крепкий рубль и геополитическую неопределенность стратегия сберечь на черный день, причем в рублях, в целом рациональная. Однако экономике страны нужно совсем иное. Что нужно сделать, чтобы сбережения не лежали мертвым грузом, а работали на экономику России? Подробности

    Будущая власть Европы успешно переняла русофобию нынешней

    Главы самых популярных партий Британии и Франции встретились, чтобы договориться о совместных действиях после взятия власти. Победа сторонников Марин Ле Пен и Найджела Фараджа на выборах кажется неотвратимой, тем более что этого теперь добиваются США. Однако России не стоит рассчитывать, будто Европа может измениться к лучшему. Подробности

    Россия открыла путь к последним «крепостям» ВСУ в Донбассе

    Российская армия взяла в ходе СВО очередной значимый рубеж – освобожден город Северск, и тем самым открылась прямая дорога на Славянск и Краматорск. Как была проведена эта операция, за что Владимир Путин лично поблагодарил командующего Южной группировкой российских войск и почему происходящее имеет не только военное, но и политическое значение? Подробности

    «Дело Бутягина» изменит российско-польские отношения

    Варшавский суд арестовал российского археолога Александра Бутягина, которого задержали польские спецслужбы по запросу Украины. Киев обвиняет ученого в «уничтожении культурного наследия» во время раскопок в Крыму. В Москве назвали обвинения абсурдными. В экспертной среде отметили научный вклад Бутягина в мировую археологию и предположили ответные шаги Москвы. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Европа приняла плохое решение по деньгам России

      Евросоюз отменил принцип единогласия для того, чтобы бессрочно заморозить российские активы в ЕС и использовать их для выдачи репарационного кредита Украине. В тот же день Центробанк России обратился в суд. Чего ждать?

    • Мерц стал худшим

      Канцлер Германии Фридрих Мерц стал самым ненавидимым канцлером в истории страны, за исключением Адольфа Гитлера, однако и это не точно. Бунтуя против него, граждане Германии в буквальном смысле борются за свое будущее.

    • США все-таки подкинули Зеленскому денег

      В оборонном бюджете США на 2026 год, который утвердила Палата представителей, все-таки предусмотрены ассигнования на Украину, хотя ранее президент Дональд Трамп заявлял, что с финансированием Киева покончено. Как это понимать?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Магнитные бури в январе 2025: точные даты, время начала и прогноз ученых

      Магнитные бури – это не абстрактное астрономическое явление, а реальный фактор, влияющий на самочувствие миллионов людей. Для метеочувствительных, пожилых людей и тех, кто имеет хронические заболевания сердечно-сосудистой или нервной системы, дни геомагнитной активности могут стать периодом повышенного дискомфорта. Январь традиционно привлекает внимание ученых, так как после зимнего солнцестояния солнечная активность, хотя и отстает по времени, часто проявляется заметными всплесками.

    • Как украшать новогоднюю елку в год Огненной Лошади: главные приметы и правила 2026 года

      Наступающий 2026 год пройдет под покровительством Огненной Лошади – одного из самых энергичных знаков восточного календаря. Этот символ ассоциируется со стремительным движением, обновлением, силой и яркостью. В таком контексте новогодняя ель становится не просто украшением интерьера, а энергетическим центром дома, способным притягивать удачу и задавать тон всему году. Эстетика, соответствующая духу Лошади, поможет активизировать ее благоприятное влияние. Именно поэтому вопросы о том, как украсить елку в 2026 году, какие выбрать цвета и как расставить акценты по фэншуй, становятся особенно актуальными.

    • Когда ставить елку в декабре 2025: удачные дни по приметам и календарю года Огненной Лошади

      Подготовка к встрече года Огненной Лошади требует особого внимания к деталям, ведь этот знак символизирует мощную энергию огня, действие и стремление к порядку. Выбор правильного дня для установки новогодней елки – это не просто дань традиции, а осознанный ритуал. Он позволяет гармонично подготовить дом к празднику, привлечь благополучие и избежать хаотичной спешки в последние дни уходящего года. Продуманный подход создает фундамент для того, чтобы энергия стремительной и удачливой Лошади наполнила ваш дом с самого начала.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

