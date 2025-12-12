В новый план мироустройства США вошла Россия и исключена Европа

Tекст: Евгений Поздняков,

Рафаэль Фахрутдинов

Администрация Дональда Трампа обсуждает идею создания Core 5 (Ключевой пятерки) в качестве альтернативы G7. По данным Politico, в состав объединения должны войти США, Россия, Китай, Индия и Япония. Предполагается, что данный шаг позволит снизить эскалацию между Вашингтоном, Москвой и Пекином.

«Трамп часто стремился заключать сделки с конкурирующими странами – например, одобрил продажу Китаю чипов искусственного интеллекта Nvidia H200 и направил своих посланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера для прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным», – отмечается в материале издания.

При этом портал Defense One сообщает, что идея «Ключевой пятерки» была прописана еще в черновой версии обновленной стратегии национальной безопасности, однако позже по неизвестным причинам от ее упоминания в документе отказались. Примечательно, что инициатива встретила большой интерес со стороны американских чиновников.

Так, экс-директор по европейским делам в совете нацбезопасности США Торри Тауссинг подчеркнула, что данный концепт идеально соответствует мировоззрению Трампа. По ее оценке, он пытается подходить к выстраиванию международного диалога через «симпатию к другим великим державам, имеющим сферы влияния в разных регионах».

Отсутствие же Европы в новом объединении Тессинг комментирует как прямой намек Вашингтона Брюсселю: Штаты рассматривают Россию как мощную силу, способную поддерживать собственную зону интересов в Старом Свете. В свою очередь Майкл Соболик, бывший помощник сенатора Теда Круза, назвал идею «Ключевой пятерки» «огромным шагом вперед» для американской дипломатии.

В России концепт Core 5 также вызвал интерес. Так, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев охарактеризовал его как «явный щелчок по носу унылой Европе». «Не цените роли Вашингтона – вы нам и не нужны вовсе, и без вас обойдемся, не вы теперь главные», – сыронизировал он. Тем не менее, по его оценке, пока точной картины возможного формата не вырисовывается.

В то же время вопросы вызывает и состав объединения. Так, политолог Алексей Наумов удивляется наличию в нем Китая: «КНР с самого начала виделась Трампу противником и конкурентом, и сближение с Россией должно было служить цели разорвать или, по крайней мере, ослабить связь Москвы и Пекина».

Кроме того, политолог Евгений Минченко в интервью Lenta.ru сомневается в возможности привлечения к подобному формату Японии. По его оценке, за последнее время Токио значительно ослабил собственные международные позиции из-за неконструктивных высказываний по теме Тайваня и курса на милитаризацию. Так что его наличие среди участников Core 5 делают концепт «мифологической конструкцией».

При этом Владимир Путин давно заявляет о том, что Россия не приемлет нового раскола мира по принципу блоковой системы. Как напоминает РИА «Новости», по его оценке, это способно привести планету к новой конфронтации. Что касается G7, то президент отмечал, что не представляет, как именно в сегодняшней ситуации Москва могла бы взаимодействовать с «семеркой».

«Идея Core 5 крайне показательна, поскольку она наглядно демонстрирует, кого именно США воспринимают в качестве великой державы.

И Россия здесь, соответственно, рассматривается в качестве силы, без которой невозможен объективный диалог о будущем миропорядка», – пояснил Дмитрий Суслов, замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ.

«Что касается ЕС, то Штаты видят участников этого объединения в качестве увядающих стран, чье влияние на международную политику стремится к минимуму. Важно отметить, что Вашингтон при разработке концепта пятерки вообще не брал во внимание географический признак: на лицо явное отсутствие представительности целого ряда регионов», – говорит он.

«Значит, США не видят равных им центров сил в Африке, в Латинской Америке и на Ближнем Востоке. В связи с этим у многих может возникнуть вопрос: а почему тогда в списке государств Core 5 присутствует Япония? Ответ прост: с точки зрения Белого дома, Токио не деградировал так же сильно, как Брюссель», – считает эксперт.

«В конечном счете, в этой стране есть сильная промышленность, это значимый партнер Вашингтона в АТР с позиции конкуренции с Китаем. Да и в возрождении американского производства Япония принципиально важна для Трампа. Также стоит отметить, что Токио имеет значимый военный потенциал», – уточняет собеседник.

«И тот факт, что у власти в стране находятся правые силы, откровенно симпатизирует Белому дому.

Поэтому для США это идеальный напарник в новом формате, способный балансировать характер дискуссии в пользу Америки. Как реагировать России на инициативу Штатов пока не очень понятно», – рассуждает он.

«С одной стороны, начинание правильное. Сейчас мир отчаянно нуждается в форуме государств, который объединил бы ключевые центры силы. Есть G20, но там слишком много участников, что парализует работу объединения. К тому же, «двадцатка» изначальна заточена была под дискуссию по экономическим вопросам», – добавляет эксперт.

«С другой – Москва всегда руководствовалась принципом ооноцентричности. В этой связи нам бы хотелось видеть Совбез ООН в качестве центрального органа многополярного мироустройства. Но в его составе имеются Франция и Британия, часто занимающие неконструктивную позицию. К тому же, в СБ отсутствует такая значимая сила как Индия», – акцентирует Суслов.

Трамп пытается заглянуть в послезавтрашний день,

в котором, по его прогнозам, Европа окончательно потеряет субъектность, сказал американист Дмитрий Дробницкий. «Впрочем, уже сейчас Вашингтон оценивает культурную и экономическую значимость Брюсселя как минимальную», – подчеркивает он.

«При этом Трамп отдает себе отчет в том, что участие в Core 5 создаст весомое приращение влияния для каждого члена форума. Соответственно, если АТР будет представлен одним лишь Китаем, его локальное доминирование станет абсолютным. Поэтому Япония здесь служит своеобразным противовесом Пекину», – поясняет эксперт.

«В целом, инициатива напоминает попытку Белого дома перезагрузить сложившийся миропорядок, а также победить либерализм на международной арене. Это, отчасти, и игра на сохранение внутренних достижений: от рецидива «левой» мысли не застрахован никто – даже сами Штаты», – полагает Дробницкий.

Тем не менее, Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ, допускает, что новость о Core 5 может оказаться намеренным вбросом, совершенным противниками Трампа. «Цель публикации – еще больше рассорить Белый дом с их союзниками в Европе. На мой взгляд, Япония сейчас находится в схожем с ЕС положением: расшатанная экономика, политическая нестабильность. То есть налицо абсолютная нелогичность.

Для США включать в «пятерку» Токио, но демонстративно оставлять в стороне Брюссель – бессмысленно и чрезмерно дерзко.

Впрочем, возможно, подобная инициатива действительно звучала в стенах Белого дома, но – как одна из многочисленных и пока не очень реалистичных версий американских внешнеполитических шагов. Но, даже учитывая то, что Трампу надоело патерналистское отношение к Европе, официальное озвучивание таких планов стало бы откровенным плевком в лицо ЕС», – продолжает собеседник.

«Если же американская сторона всерьез заговорит об этой инициативе, Москве, безусловно, стоит ее рассмотреть подробнейшим образом. Участие в Core 5 придало бы России статусность и влияние, прямое экономическое и даже стратегическое сближение с Вашингтоном при участии Пекина и Дели», – рассуждает эксперт.

«Это стало бы выгодным шагом и для Трампа, поскольку Вашингтон всерьез обеспокоен запущенным БРИКС процессом дедолларизации. В случае с Core 5 американское государство переманивает оппонентов на свою сторону и запускает с ними глобальную интеграцию в рамках нового альянса. Но пока это лишь теория», – заключил Козюлин.