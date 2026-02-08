Болельщики пришли с российским флагом поддержать лыжника Коростелева на ОИ

Tекст: Дарья Григоренко

Они приехали на соревнования из Милана, куда перебрались после развала СССР в поисках работы. Глава семейства был в ушанке с советской кокардой, а его супруга украсила головной убор флагами России и Италии, передает ТАСС.

Пара призналась, что не знала о запрете на пронос российской и советской символики на олимпийские объекты, однако, по их словам, с этим у них не возникло никаких проблем. Кроме того, на балконе одного из шале рядом с трассой вывешен российский флаг, видимый спортсменам и зрителям.

Для 22-летнего Савелия Коростелева эта гонка стала дебютной на Олимпиаде, которая продлится до 22 февраля.

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о публикации New York Times, где обсуждается возвращение российских спортсменов в мировой спорт.

Ранее президент МОК Кирсти Ковентри подчеркнула, что вопрос о полном возвращении российских спортсменов остается без конкретного временного срока для принятия решений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, МОК не допустил российских спортсменов на парад открытия Олимпиады-2026. В то же время МОК призвал украинских спортсменов не устраивать акции протеста против россиян на Играх в Италии.

В январе МОК пригласил российских лыжников Савелия Коростелева и Дарью Непряеву для участия в Олимпийских играх 2026 года.