В МИД отреагировали на сообщения о намерении МОК вернуть Россию в мировой спорт
Захарова заявила, что мировой спорт без России таковым не является
Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о публикации New York Times, где обсуждается возвращение российских спортсменов в мировой спорт.
Мария Захарова прокомментировала публикацию в газете The New York Times, в которой говорится о возможности возвращения России в мировой спорт, передает «Чемпионат».
Она отметила: «Думаю, мировой спорт должен вернуться сам в себя и осознать, что без России он мировым не является».
В статье The New York Times подчеркивается, что эпоха изоляции России в мировом спорте, возможно, подходит к концу. По данным издания, во время заседания МОК, прошедшего накануне стартовавших в Игр в Италии, большинство членов комитета выразили готовность приветствовать возвращение российских спортсменов на международную арену.
Ранее президент МОК Кирсти Ковентри подчеркнула, что вопрос о полном возвращении российских спортсменов остается без конкретного временного срока для принятия решений.
МОК не допустил российских спортсменов на парад открытия Олимпиады-2026.
В то же время МОК призвал украинских спортсменов не устраивать акции протеста против россиян на Играх в Италии.
Министр спорта России Михаил Дегтярев отмечал, что российский спорт в 2026 году должен вернуться на мировую арену.