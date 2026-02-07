В МИД отреагировали на сообщения о намерении МОК вернуть Россию в мировой спорт

Захарова заявила, что мировой спорт без России таковым не является

Tекст: Вера Басилая

Мария Захарова прокомментировала публикацию в газете The New York Times, в которой говорится о возможности возвращения России в мировой спорт, передает «Чемпионат».

Она отметила: «Думаю, мировой спорт должен вернуться сам в себя и осознать, что без России он мировым не является».

В статье The New York Times подчеркивается, что эпоха изоляции России в мировом спорте, возможно, подходит к концу. По данным издания, во время заседания МОК, прошедшего накануне стартовавших в Игр в Италии, большинство членов комитета выразили готовность приветствовать возвращение российских спортсменов на международную арену.

Ранее президент МОК Кирсти Ковентри подчеркнула, что вопрос о полном возвращении российских спортсменов остается без конкретного временного срока для принятия решений.

МОК не допустил российских спортсменов на парад открытия Олимпиады-2026.

В то же время МОК призвал украинских спортсменов не устраивать акции протеста против россиян на Играх в Италии.

Министр спорта России Михаил Дегтярев отмечал, что российский спорт в 2026 году должен вернуться на мировую арену.