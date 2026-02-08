Евразийство – любопытное историческое учение, но оно не может заменить собой реальное постижение цивилизаций Азии. Азия сегодня – это не бескрайние пастбища c кочевниками. Это небоскрёбы Шанхая. Это японские и китайские скоростные поезда. Это всемирная фабрика.6 комментариев
Избирательные участки открылись в Японии на досрочных выборах в парламент
Большинство избирательных участков в Японии открылись в воскресенье для проведения досрочных выборов в нижнюю палату парламента, сообщают информационные агентства.
Голосование проходит на 44642 участках в 47 префектурах и завершится в 20.00 по местному времени (14.00 мск). За 465 мест в парламенте борются 1284 кандидата – 289 мандатов распределяются по одномандатным округам и 176 по партийным спискам, передает ТАСС.
По данным министерства административных дел и коммуникаций, явка может оказаться ниже обычной из-за сильных снегопадов, которые обрушились на западные регионы страны. Однако синоптики заранее предупреждали о непогоде, поэтому многие избиратели воспользовались возможностью проголосовать досрочно. Власти сообщили, что более 20% всех избирателей уже сделали свой выбор в период с 28 января по 7 февраля.
Согласно опросам, правящая Либерально-демократическая партия во главе с премьер-министром Санаэ Такаити сохраняет высокие шансы получить абсолютное большинство. При благоприятном исходе, вместе с коалиционным партнером «Общество обновления Японии», партия может занять две трети мест, что позволит принимать любые законы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, партия ЛДП во главе с Такаити потеряла большинство в обеих палатах парламента после серии поражений на выборах. При этом рейтинг поддержки премьер-министра и правительства превышает 70%, согласно опросам газеты «Иомиури».