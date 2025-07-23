А ведь когда-то у нас было принято говорить о «прагматизме» немцев. Этот миф рухнул окончательно, когда они отказались от дешевых российских энергоресурсов, которые десятилетиями обеспечивали ту модель, что делала Германию одним из мировых экономических лидеров.6 комментариев
ВС России уничтожили украинскую ДРГ при попытке прорыва в ЛНР
Вооружённые силы России ликвидировали диверсионно-разведывательную группу из семи человек при попытке пересечь реку Жеребец и проникнуть на территорию ЛНР, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, вооружённые силы России уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу, пытавшуюся проникнуть на территорию Луганской Народной Республики, передает РИА «Новости». Марочко сообщил, что противник пытался форсировать реку Жеребец с целью выхода в тыловые районы ЛНР.
По словам Марочко, «средства объективного контроля выявили четыре диверсионно-разведывательные группы украинских боевиков, которые пытались проникнуть в тыловые районы республики. Одну из таких групп, состоящую из семи боевиков, бойцы РФ ликвидировали при попытке форсировать реку Жеребец».
Эксперт также отметил, что украинские военные активизировали разведывательную деятельность на окраинах республики. С начала текущей недели в районах населённых пунктов Надия и Сергеевка было зафиксировано более 20 разведывательных дронов противника.
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