Российские войска освободили Новоторецкое в ДНР

Tекст: Мария Иванова

Группировкой было нанесено поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны около Перше Травни, Красноармейска, Петровского, Удачного, Полтавки ДНР и Филии Днепропетровской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 365 военнослужащих, две бронемашины, шесть орудий полевой артиллерии, включая британскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Braveheart.

В то же время подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад, десантно-штурмового и штурмового полков ВСУ возле Рыжевки, Юнаковки, Храповщинч, Варачино, Садков и Кондратовки Сумской области.

А на Харьковском направлении было нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Волчанском, Гатищем и Меловым Харьковской области, отчитались в Минобороны.

При этом ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, четыре артиллерийских орудия и станцию РЭБ.

Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны поблизости от Осиново, Петропавловки и Купянска Харьковской области.

Потери противника составили более 210 военнослужащих, две бронемашины, включая американскую MaxxPro, и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены три станции РЭБ и восемь складов с боеприпасоами.

Между тем подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ в районах Северска, Клебан-Быка, Звановки, Константиновки, Часова Яра и Щербиновки ДНР.

Противник при этом потерял до 215 военнослужащих, три бронемашины, в том числе американский бронеавтомобиль HMMWV, пять пикапов и артиллерийское орудие. Уничтожены станция РЭБ и пять складов с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны у Великомихайловки, Малиевки Днепропетровской области, Зеленого Гая ДНР и Темировки Запорожской области.

ВСУ потеряли свыше 195 военнослужащих, три бронемашины, арторудие и склад боеприпасов.

А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны около Каменского Запорожской области, Приднепровского и Первомайского Херсонской области. Уничтожены до 65 военнослужащих, орудие полевой артиллерии, пять станций РЭБ и склад с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

В минувшие выходные Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Белая Гора в ДНР.

Российские войска за прошлую неделю освободили десять населенных пунктов, в частности, они за один день освободили харьковское Дегтярное, запорожское Каменское и Попов Яр в ДНР.