Морпехи «Днепра» уничтожили украинскую ДРГ на Тендровской косе

Tекст: Вера Басилая

Офицер с позывным «Икс» сообщил, что морские пехотинцы группировки войск «Днепр» уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу, которая пыталась высадиться на Тендровской косе в Херсонской области, передает РИА «Новости».

По его словам, нынешняя попытка высадки, как и все предыдущие, была полностью отбита, а противник уничтожен. Он уточнил, что ранее противник уже предпринимал аналогичные попытки высадки диверсионных групп на Тендровской косе, которые также были пресечены.

Военный отметил, что существует предположение, что и эта операция была организована силами ГУР, как и все предыдущие попытки.

Ранее в феврале украинская разведывательная группа численностью три человека была уничтожена на побережье одного из островов на Днепре.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал попытки высадить диверсионно-разведывательные группы на Тендровской косе бессмысленными.