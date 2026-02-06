Журналист Боуз ужаснулся инициативой на Украине узаконить брак с 14 лет

Tекст: Катерина Туманова

«Это очень больные и опасные люди. Спикер украинского парламента [Руслан] Стефанчук вдруг предложил снизить возраст сексуального согласия до 14 лет. Законопроект позволит 14-летним девочкам вступать в брак, если они забеременели или уже родили», – написал Боуз в соцсети Х.

Напомним, украинские власти 4 февраля предложили разрешить заключать браки с 14 лет в случаях беременности или рождения ребенка.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в парламенте Франции в октябре 2025 года одобрили новый закон, который добавил к определению изнасилования признак отсутствия согласия и уточнил понятие согласия.



