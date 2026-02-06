Военные выступают в школах перед детьми – это нужно и правильно, и это огромный плюс, который мы получили от СВО. Но в той же школе ученик может оскорбить учителя, высмеяв его маленькую зарплату, – и ему ничего не будет.10 комментариев
Журналист Боуз ужаснулся инициативой на Украине узаконить брак с 14 лет
Ирландский журналист Чейз Боуз выразил ужас и недоумение инициативу украинских властей узаконить вступление в брак с 14 лет.
«Это очень больные и опасные люди. Спикер украинского парламента [Руслан] Стефанчук вдруг предложил снизить возраст сексуального согласия до 14 лет. Законопроект позволит 14-летним девочкам вступать в брак, если они забеременели или уже родили», – написал Боуз в соцсети Х.
Напомним, украинские власти 4 февраля предложили разрешить заключать браки с 14 лет в случаях беременности или рождения ребенка.
