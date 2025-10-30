Во Франции одобрили законопроект о согласии на секс

Tекст: Дмитрий Зубарев

Во Франции приняли законодательство, вводящее в юридическое определение изнасилования иное трактование согласия на сексуальные отношения. Новый закон определяет, что любое сексуальное действие без согласия считается сексуальным насилием, передает Politico.

Документ предусматривает, что согласие должно быть «свободным и информированным», выраженным на конкретное действие до его свершения и подлежит отзыву в любой момент. В тексте четко указано, что согласие не может быть установлено только на основании молчания или отсутствия реакции со стороны потерпевшей.

Положения законопроекта стали реакцией на широкий общественный резонанс вокруг процесса по делу Жизель Пелико, где 51 мужчина обвинялся в изнасиловании женщины с участием ее бывшего мужа, подмешивавшего ей в напитки наркотики. Адвокаты обвиняемых ссылались на то, что французское законодательство ранее не требует явно получать согласие на сексуальные действия и апеллировали к теме сексуальных фетишей, однако их доводы не были приняты судом.

Один из авторов законопроекта депутат Вероник Риоттон назвала принятие документа «позитивным моментом», отражающим способность парламента Франции решать ключевые вопросы даже на фоне острого политического кризиса. Ранее попытки продвинуть аналогичные инициативы оставались без внимания, пока не случился прецедент с Пелико.

В 2022 году Еврокомиссия предлагала обязать все страны ЕС признавать любой секс без согласия изнасилованием, однако Франция и ряд других государств заблокировали этот пункт.

