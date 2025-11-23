МВД сообщило о популярных схемах мошенников для разных возрастов

Tекст: Ольга Иванова

Мошенники адаптируют схемы обмана под возраст жертвы, подбирая тему и стиль общения с учетом интересов и жизненного опыта, сообщает РИА «Новости». В МВД РФ уточнили, что универсальные приемы, такие как психологическое давление, использование ложных авторитетов и методы выманивания денег, остаются неизменными, однако способы завязывания контакта различаются для каждой возрастной группы.

Детей и подростков от девяти до 17 лет чаще всего обманывают через онлайн-игры и соцсети: преступники представляются стримерами или администраторами, обещают призы, доступ к «прокачке» и требуют данные банковских карт родителей, коды из СМС или доступ к телефону. Также распространены схемы с запугиванием, выдуманными уголовными делами, угрозами семье, а также предложения псевдоподработки – например, лайкать публикации, что может привести к участию в незаконных операциях.

В группе от 18 до 25 лет злоумышленники чаще всего маскируют мошенничество под предложения работы, стажировки или инвестиций. Могут требовать «активационный платёж», оплату обучения или приобретение товара «для старта», а также распространять фейки о взломе порталов или оформлении кредита. На сайтах знакомств деньги выманиваются под предлогом покупки билетов, подарков или оплаты доставки.

Для россиян от 26 до 40 лет основную опасность представляют предложения «выгодных» инвестиций, высокооплачиваемого фриланса или торговли на онлайн-платформах. Мошенники также активно используют схему звонков от «ЦБ» или «Росфинмониторинга», чтобы убедить жертву перевести деньги на «резервный счет», а также рассылают вредоносные ссылки якобы от маркетплейсов или курьерских служб.

В категории 45 – 60 лет преступники действуют от имени сотрудников госорганов, банков и коммунальных служб, сообщая о «блокировках счетов» и «финансировании терроризма» для получения доступа к средствам или аккаунтам, либо организуют перевод средств через курьеров. Для пожилых людей основным риском остаются многоходовые схемы с имитацией взлома сервисов, звонками якобы из банков, ФСБ или ЦБ, а также «родственник в беде» и злоупотребления доверием со стороны «работников почты» или «ЖЭКа», которые получают доступ к квартирам, кодам или подписям. Пожилых граждан нередко вовлекают в работу курьерами, не раскрывая истинных целей этих заданий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Госдуме предложили новый способ борьбы с телефонным мошенничеством. МВД рассказало, как можно вывести жертву из-под влияния мошенников. Мошенники использовали несуществующий сервис Yandex Delivery для кражи персональных данных.



