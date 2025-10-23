Премьер Венгрии Орбан имеет свои собственные планы и свою повестку на вероятную встречу Путина и Трампа в Будапеште. У него как яркого политика есть свои глобальные интересы. Однако превыше всего – положение венгров в Закарпатье и собственные выборы. И только потом идут газ, трения с ЕС, мигранты, Китай и Ближний Восток.0 комментариев
В Госдуме предложили новый способ борьбы с телефонным мошенничеством
Во избежание случаев телефонного мошенничества возможное ограничение международной связи на стационарных домашних телефонах обсуждается как превентивная мера для защиты пенсионеров, сообщил председатель комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский на совместном заседании Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде и Совета по развитию финансового рынка при СФ.
По словам Боярского, мошеннические звонки переместились с популярных мессенджеров на стационарные линии.
«И вот там надо выключать международные звонки. И об этом говорят правоохранители, потому что это самые уязвимые люди – это пенсионеры. Они [мошенники] дозваниваются домой, потом могут по сценарию уточнить что-то, перейдя уже на сотовую связь. Но в принципе, я думаю, что надо идти по тому же пути и выключать, а кому надо – удобный механизм снятия этой возможности сделать», – приводит его слова ТАСС.
Парламентарий обратил внимание и на проблему виртуальных телефонных станций, подчеркнув, что подобные сервисы позволяют злоумышленникам арендовать городские номера и представляться сотрудниками различных служб. Использование таких сервисов также должно ограничиваться.
Боярский выразил надежду на скорое внедрение системы идентификации устройств по IMEI, что позволит гражданам привязывать сим-карты к определенным устройствам, исключая их использование в других телефонах. Такой шаг, по словам депутата, снизит риски перевыпуска карт и компрометации аккаунтов.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в России с 1 сентября за организацию передачи сим-карт и персональных данных для входа в аккаунт третьим лицам в Уголовном кодексе появилось отдельное наказание. Также в МВД объяснили интерес мошенников к корпоративным номерам компаний.