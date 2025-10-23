В Госдуме предложили новый способ борьбы с телефонным мошенничеством

Tекст: Ирма Каплан

По словам Боярского, мошеннические звонки переместились с популярных мессенджеров на стационарные линии.

«И вот там надо выключать международные звонки. И об этом говорят правоохранители, потому что это самые уязвимые люди – это пенсионеры. Они [мошенники] дозваниваются домой, потом могут по сценарию уточнить что-то, перейдя уже на сотовую связь. Но в принципе, я думаю, что надо идти по тому же пути и выключать, а кому надо – удобный механизм снятия этой возможности сделать», – приводит его слова ТАСС.

Парламентарий обратил внимание и на проблему виртуальных телефонных станций, подчеркнув, что подобные сервисы позволяют злоумышленникам арендовать городские номера и представляться сотрудниками различных служб. Использование таких сервисов также должно ограничиваться.

Боярский выразил надежду на скорое внедрение системы идентификации устройств по IMEI, что позволит гражданам привязывать сим-карты к определенным устройствам, исключая их использование в других телефонах. Такой шаг, по словам депутата, снизит риски перевыпуска карт и компрометации аккаунтов.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в России с 1 сентября за организацию передачи сим-карт и персональных данных для входа в аккаунт третьим лицам в Уголовном кодексе появилось отдельное наказание. Также в МВД объяснили интерес мошенников к корпоративным номерам компаний.