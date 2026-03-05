Путин поручил защитить самозанятых от чрезмерных штрафов

Путин поручил проанализировать штрафы для самозанятых

Tекст: Вера Басилая

Соответствующее поручение Владимира Путина о возможности сокращения штрафов для самозанятых опубликовано на сайте Кремля.

Документ касается анализа практики установления хозяйствующими субъектами чрезмерных санкций, в том числе штрафов, в отношении самозанятых граждан, работающих по гражданско-правовым договорам. В перечне поручено при необходимости подготовить изменения в законодательство, которые ограничат подобную практику.

Согласно распоряжению, доклад по итогам анализа необходимо представить до первого июля. За исполнение поручения отвечает премьер-министр Михаил Мишустин. В поручении отмечается, что меры должны быть направлены на защиту прав самозанятых граждан, чтобы исключить случаи установления для них необоснованных финансовых санкций.

Ранее президент Владимир Путин призвал не допускать ухода самозанятых граждан в теневой сектор экономики.

Совет Федерации предложил правительству завершить эксперимент с этим налоговым режимом к 2026 году.

Кабмин отказался менять условия работы и налогообложения до 2028 года.