Прокуратура предупредила о схеме аферистов с проверкой подлинности наличных

Прокуратура Москвы сообщила о новой мошеннической схеме с проверкой денег

Tекст: Мария Иванова

Москвичей предупреждают о новой мошеннической схеме, связанной с проверкой подлинности наличных денег, сообщает Telegram-канал прокуратуры Москвы.

Преступники добавляют жертв в фейковые чаты в мессенджерах, где с помощью фишинговых ссылок похищают коды подтверждения. Затем они звонят жертве, представляются сотрудниками финансовых организаций и убеждают в необходимости проверки наличных для поимки преступников.

В частности, 76-летняя москвичка стала жертвой такой схемы: после перехода по ссылке в чате, она передала мошенникам код, а затем ей позвонили лжесотрудники банков. Женщине сообщили, что на ее имя выписана доверенность, и якобы только ее участие поможет задержать преступников. Пенсионерку убедили снять денежные средства в банке и передать их курьерам для «проверки».

Выполняя инструкции звонивших, москвичка несколько раз посещала банк, несмотря на возникшие трудности при снятии наличных. Она проигнорировала приглашение на беседу в службу безопасности банка, как того требовали мошенники. В итоге за неделю пенсионерка отдала злоумышленникам более 1,4 млн рублей.

В настоящее время установление причастных к преступлению находится на контроле в Хорошевской межрайонной прокуратуре. Ведомство напоминает, что сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не просят граждан снимать и передавать денежные средства курьерам или переводить их на другие счета.

Ранее в субботу в МВД рассказали о способах предотвращения взлома паролей мошенниками.

Мошенники стаи использовать новую схему обмана россиян с помощью фейковой доставки.

Преступники также выманивают коды подтверждения, совершая телефонные звонки.