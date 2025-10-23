Мошенники использовали несуществующий сервис Yandex Delivery для кражи данных

Tекст: Дмитрий Зубарев

Мошенники стали использовать несуществующий сервис Yandex Delivery для кражи банковских данных россиян, передает РИА «Новости». Специалисты компании Angara Security сообщили, что злоумышленники создают фишинговые сайты, которые полностью копируют оформление известных курьерских служб.

Жертвам рассылают сообщения якобы от имени Yandex Delivery, предлагая получить выплату за товар, уже переданный курьеру. В других случаях используются имена известных логистических компаний. Для получения «зарезервированных средств» пользователям предлагают перейти по ссылке и ввести реквизиты банковской карты и контактный телефон.

Эксперт Angara MTDR Арсений Пашинский отметил: «В случае с Yandex Delivery злоумышленники использовали знакомый всем бренд Yandex в сочетании с сервисом доставки Delivery Club. Если жертва не погружена в тему курьерских служб, то такое сочетание покажется правдоподобным, а средства, которые обещают выплатить – привлекательными».

Кроме того, если пользователь сомневается или медлит, оператор онлайн-поддержки оказывает давление и следит за действиями жертвы в реальном времени. По словам специалистов Angara MTDR, «эксперты настоятельно рекомендуют проявлять бдительность, не переходить по присланным ссылкам и вручную искать сайты доставки через поисковые системы, а также внимательно проверять их оформление и наличие SSL-сертификата».

