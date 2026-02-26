  • Новость часаЗахарова объяснила цель вторжения катера под флагом США в воды Кубы
    На «Почту России» давят размер и ответственность
    Сийярто: «Дружбу» блокируют организаторы взрывов на «Северных потоках»
    Власти предложили способ строительства более доступного жилья
    Фадеев предложил перепроверить цитату Довлатова о четырех миллионах доносов
    Перенесена встреча представителей России, США и Украины
    Трамп назвал Зеленскому желаемый срок окончания войны
    Куба задержала вооруженных лиц на катере под флагом США
    Орбан направил войска на защиту энергообъектов от диверсий Украины
    Politico: Послы стран ЕС начали тайно управлять Европой из бункера
    Игорь Караулов Игорь Караулов Британия и Франция делают из Украины страну-смертника

    Есть силы, желающие взорвать не только Россию, но и весь мировой порядок. Возможная цель их провокации – детабуирование ядерного оружия, как минимум тактического. Если его начнут применять в одной точке планеты, то что помешает сделать это в других?

    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Когда настанет время прощать

    У меня среди читателей есть немало тех, кто переводит деньги на помощь военным втайне от родных. Есть друзья, которые даже лайки не ставят под моими текстами о помощи военным и мирным, и просят не говорить другим, что помогают. «Меня не поймут».

    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему Сталин возвращается

    25 февраля, в последний день XX съезда КПСС, Никита Хрущев выступил со знаменитым докладом, разоблачающим культ личности Сталина. Этот момент многие считают началом конца Советского Союза. Потому что дело вовсе не в Сталине.

    26 февраля 2026, 09:59 • Новости дня

    Politico: ЕС пообещал Венгрии нефть ради отмены вето по Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Евросоюз не станет принимать юридические меры против Венгрии за отказ поддержать выделение кредита Украине на 90 млрд евро, а вместо этого сосредоточится на давлении и уговорах, в частности, речь может идти о документе с обещанием восстановить поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба», пишет Politico со ссылкой на дипломатов и неназванного чиновника ЕС.

    Евросоюз не планирует прибегать к юридическим мерам против Венгрии из-за её отказа поддержать выделение Украине кредита на 90 млрд евро, пишет РИА «Новости» со ссылкой на материал газеты Politico и заявления европейских дипломатов. Вместо этого ЕС намерен воздействовать на Будапешт с помощью политического давления и уговаривать Венгрию снять вето.

    Как отмечает издание, одним из таких инструментов может стать документ с обещанием восстановить поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба». По мнению двух дипломатов, такой подход выглядит более реалистичным в текущей ситуации.

    Председатель Европейского совета Антониу Кошта ранее на пресс-конференции в Киеве обвинил Венгрию в шантаже и призвал Еврокомиссию использовать все доступные инструменты для преодоления блокировки. Хотя ранее звучали намеки на применение процедуры по статье 7, которая может привести к лишению Венгрии права голоса, четыре дипломата и высокопоставленный чиновник ЕС отвергли возможность юридического решения.

    «Времени для юридического варианта нет... Придется искать политическое решение», – подчеркнул один из дипломатов, опрошенных изданием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригрозил прекратить поставки электроэнергии на Украину вслед за Словакией. Киев предложил Европе заменить нефтепровод «Дружба» маршрутом Одесса – Броды. Орбан объяснил, что власти Украины шантажируют Венгрию энергоносителями.

    23 февраля 2026, 21:25 • Новости дня
    Глава МИД Люксембурга уличил Сибигу во лжи о «Дружбе»

    Сийярто: Глава МИД Люксембурга поставил под сомнение заявления Киева о «Дружбе»

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель невольно поставил в неловкое положение украинского коллегу Андрея Сибигу вопросом о состоянии нефтепровода, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его коллега из Люксембурга Ксавье Беттель невольно уличил во лжи главу МИД Украины Андрея Сибигу, передает РИА «Новости».

    По словам венгерского министра, это произошло во время обсуждения состояния нефтепровода «Дружба». Сийярто убежден, что Киев намеренно лжет о неисправности трубопровода.

    «Люксембургский коллега с благими намерениями, думая, что помогает украинцам, спросил главу украинского МИД, могут ли венгерские и словацкие эксперты приехать и выяснить, действительно ли трубопровод пригоден или нет для транспортировки нефти», – рассказал Сийярто. Он отметил, что этот вопрос привел украинскую сторону в огромное замешательство, поскольку они не были к нему готовы.

    По словам венгерского министра, вместо четкого согласия Сибига начал невнятно бормотать и лишь пообещал изучить этот вопрос. Сийярто считает, что такая реакция разоблачила ложь Украины о повреждении трубопровода. Он добавил, что венгерская нефтегазовая компания MOL получила сведения о полной исправности объекта и отсутствии препятствий для его перезапуска.

    Сийярто подчеркнул, что заявления украинской стороны о технических причинах, мешающих транспортировке нефти, являются большой ложью. Из-за этой ситуации Будапешт намерен заблокировать 20-й пакет антироссийских санкций Европейского союза.

    При этом Венгрия не будет прекращать поставки электричества на Украину. Сийярто уточнил, что такое решение принято, чтобы не создавать проблем для венгров, проживающих в Закарпатье.

    Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что прекращение поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба» является результатом сговора Киева и Брюсселя.

    Словацкие власти приостановили аварийные поставки электричества на Украину в ответ на прекращение транзита российской нефти через Украину по «Дружбе».

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал действия Украины по блокировке нефтепровода политически мотивированными и заявил, что уверен в технической исправности трубы.

    В понедельник Венгрия заявила, что будет блокировать 20-й пакет санкций Евросоюза против России до тех пор, пока Украина не возобновит транзит нефти по трубопроводу «Дружба».

    25 февраля 2026, 11:35 • Новости дня
    @ Balint Szentgallay/NurPhoto/Reuters Connect

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Венгерская партия «Тиса» увеличила разрыв с правящей ФИДЕС до рекордных 20 процентных пунктов среди определившихся избирателей на фоне скандалов вокруг правительства и экологических проблем, пишет Bloomberg.

    Популярность партии ФИДЕС под руководством премьер-министра Венгрии Виктора Орбана резко снизилась: оппозиционная партия «Тиса» расширила свое преимущество до рекордных 20 процентных пунктов среди определившихся избирателей, передает Bloomberg.

    Согласно опросу Median, опубликованному изданием HVG, за «Тису», основанную экс-соратником Орбана Петером Мадьяром всего два года назад, готовы проголосовать 55% респондентов, тогда как за ФИДЕС – 35%. Опрос проводился с 18 по 23 февраля среди 1000 человек, погрешность составляет 3,5 пункта.

    Петер Мадьяр заявил, что намерен активизировать предвыборную кампанию, рассчитывая получить в парламенте большинство в две трети  и возможность изменить конституцию. Поддержка «Тисы» особенно высока среди решительно настроенных к участию в выборах избирателей, что усиливает позиции партии накануне голосования 12 апреля. Среди других партий только ультраправые «Ми Хазанк» могут преодолеть проходной барьер, отмечают социологи.

    Одной из причин падения рейтинга правительства называют экологический скандал на заводе Samsung к северу от Будапешта, который серьезно ударил по имиджу власти. Также на фоне публикации опроса форинт укрепился по отношению к евро на 0,3%, что эксперты связывают с ожиданиями разблокировки европейских фондов в случае победы проевропейской оппозиции и началом процесса присоединения Венгрии к еврозоне.

    Сам Орбан, выступая на встрече ФИДЕС и христианских демократов, обвинил оппозицию в сговоре с Брюсселем ради ускоренного приема Украины в Евросоюз и поддержке миграционного соглашения. «В минувшие выходные дни партия «Тиса» заключила в Мюнхене секретный пакт с Брюсселем. Частью этого пакта является отказ от права вето, поддержка миграционного соглашения и допуск Украины в ЕС. Они выполняют приказы Брюсселя и тем самым втягивают нас в войну», – заявил премьер.

    Орбан также подчеркнул, что считает главных политических союзников оппозиции – лидеров Германии и Польши – представителями «европейской партии войны». По его мнению, канцлер Германии готов поддержать «Тису», чтобы Венгрия отказалась от права вето, что якобы необходимо для установления «полновластного правления Германии в Европе», отмечает ТАСС.

    Встреча правящих партий была посвящена презентации списка кандидатов на выборы – в нем представлены все члены действующего правительства. На прошлых выборах в 2022 году ФИДЕС и христианские демократы получили 135 из 199 мест в парламенте, обеспечив Орбану еще один срок на посту премьера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о существовании секретного соглашения между Брюсселем, Киевом и венгерской оппозицией.

    Орбан также обвинил власти Украины в попытке вмешаться в выборы в Венгрии.

    Он отметил, что Украина шантажирует Венгрию вопросом поставок энергоносителей.

    25 февраля 2026, 13:26 • Видео
    Для Британии подобрали нового русофоба

    Арест видного лейбористского политика Питера Мандельсона по делу Джеффри Эпштейн поставил вопрос о замене премьер-министра в Британии. Нынешний премьер Кир Стармер, как считается, уйдет, не дождавшись осени. А на смену ему прочат весьма колоритного русофоба.

    23 февраля 2026, 17:40 • Новости дня
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Прекращение поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба» стало результатом сговора Киева и Брюсселя, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    По его словам, на заседании совета глав МИД стран-участниц Евросоюза был раскрыт «шокирующий факт» сотрудничества украинской стороны с Европейской комиссией во главе с Урсулой фон дер Ляйен, передает РИА «Новости».

    Сийярто подчеркнул, что именно этот сговор привел к блокированию поставок российской нефти по «Дружбе». Министр отметил, что информация о достигнутой договоренности между Киевом и Брюсселем, ранее считавшаяся неподтвержденной, теперь окончательно доказана.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал действия Украины по блокировке нефтепровода «Дружба» политически мотивированными и заявил, что уверен в его технической исправности.

    25 февраля 2026, 21:25 • Новости дня
    @ Никитин Николай/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Поставки российской нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба» на данный момент блокируются на Украине теми же лицами, которые, по мнению главы МИД Венгрии Петера Сийярто, организовали теракт на газопроводах «Северный поток» в 2022 году.

    Об этом министр заявил на встрече с гражданами в Кишкунлацхаза, передает ТАСС.

    Сийярто назвал позором тот факт, что расследование диверсии на «Северных потоках» в Евросоюзе до сих пор не завершено. По его словам, некоторые европейские лидеры не просто игнорируют этот инцидент, но и «чествуют преступников как героев».

    «И вновь те же люди, которые взорвали газопровод «Северный поток», сегодня блокируют транспортировку сырья по нефтепроводу «Дружба». Мы не должны этого допускать», – заявил Сийярто.

    Министр подчеркнул, что защита трубопроводов, по которым поставляются нефть и газ в Венгрию, является важнейшей задачей. Он отметил, что подобные атаки нельзя исключать и к ним нужно быть готовыми, добавив, что правительство страны уже приняло меры для предотвращения попыток взрывов на трубопроводах.

    Ранее Венгрия и Словакия приняли решение использовать стратегические резервы нефти после остановки поставок по трубопроводу «Дружба» на фоне действий Украины.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что поставки нефти по нефтепроводу «Дружба» могут возобновиться не ранее марта.

    Сийярто сообщал о сговоре Киева и Брюсселя по нефтепроводу «Дружба».

    24 февраля 2026, 06:41 • Новости дня
    Венгерские СМИ предрекли Украине финансовый крах

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Ухудшение отношений с Будапештом грозит Киеву полным финансовым крахом и невозможностью содержать армию уже через два месяца, пишут венгерские СМИ.

    Конфликт с венгерской стороной лишает украинские власти европейской финансовой помощи, что может привести к остановке работы ВСУ, считает венгерский портал Mandiner, передает РИА «Новости».

    Ситуация осложнилась тем, что Украина не соглашается запустить нефтепровод «Дружба», говорится в статье.

    Из-за проблем с транзитом нефти Будапешт блокирует поддержку от Евросоюза. Авторы отмечают, что без внешних поступлений страна не сможет финансировать войска и просто обанкротится.

    Местные экономисты предупреждают, что без помощи ЕС национальная экономика рухнет и потеряет способность к развитию. На фоне ударов по энергосистеме у Киева окончательно иссякают силы.

    В декабре сообщалось, что Украина, согласно данным Международного валютного фонда, находится на грани банкротства.

    Также прошлым летом украинское руководство не перечислило более 665 млн долларов по госдеривативам, так Киев допустил технический дефолт по части своих обязательств.

    25 февраля 2026, 14:35 • Новости дня
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел Венгрии заявил, что Украина получает от Евросоюза больше денег, чем способна заработать ее экономика, и назвал конфликт бизнес-моделью страны.

    Украина превратила продолжающийся конфликт с Россией в прибыльную бизнес-модель, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, выступая в парламенте. По его словам, Украина получает от фондов Евросоюза больше средств, чем могла бы дать ее собственная экономика, передает ТАСС.

    «Ситуация такова, что на Украине война – это бизнес-модель. Дело в том, что она получает из фондов Европейского союза больше денег, чем могла бы дать вся украинская экономика», – отметил Сийярто.

    Министр уточнил, что с начала конфликта Евросоюз предоставил Киеву 193 млрд евро, что втрое превышает сумму, полученную Венгрией с 2004 года. По его словам, сейчас Брюссель планирует выделить Украине дополнительный «военный кредит» на 90 млрд евро сроком на два года, который, как выразился Сийярто, не будет возвращен, а также 360 млрд евро из бюджета ЕС на 2028–2034 годы.

    Кроме этого, по словам главы МИД, ЕС совместно с западными странами и международными организациями намерен предоставить Украине в течение десяти лет 1,5 трлн долларов, из которых 800 млрд пойдут на восстановление, а 700 млрд – на военные нужды. Сийярто подчеркнул, что венгерское правительство не поддержит такие планы и не будет финансировать Украину за счет своих граждан, назвав подобную инициативу неприемлемой.

    Ранее Сийярто подтвердил блокировку Венгрией санкций против России и кредита на Украину из-за остановки транзита нефти по трубопроводу «Дружба». Также он заявил, что Венгрия получила от России информацию о полном устранении всех повреждений на нефтепроводе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Будапешт выступает против вступления Украины в Европейский союз, считая, что это приведет к втягиванию объединения в конфликт с Россией.

    23 февраля 2026, 13:40 • Новости дня
    Сийярто заявил о полной готовности нефтепровода «Дружба» к работе
    @ Jedrzej Wojnar/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Венгрия получила информацию от России о том, что все повреждения на нефтепроводе «Дружба» полностью устранены, сообщил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

    По словам Сийярто, неисправности, возникшие в результате нападения на насосную станцию в Татарстане, были ликвидированы, и техническое состояние магистрали не вызывает вопросов, передает ТАСС.

    «Мы получили обнадеживающую информацию о том, что в Татарстане устранены неисправности, возникшие в результате нападения на насосную станцию нефтепровода «Дружба». Это означает, что все участки нефтепровода «Дружба» находятся в рабочем состоянии – как физически, так и технически. Технически весь нефтепровод «Дружба» может функционировать», – заявил он.

    Министр добавил, что дальнейшая транспортировка нефти по «Дружбе» зависит исключительно от решения украинского государства. По его словам, отказ Киева возобновить транзит нефти связан не с техническими причинами, а с политическими мотивами. Сийярто подчеркнул, что, по мнению венгерской стороны, такая позиция Украины является проявлением политического шантажа по отношению к Венгрии.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал действия Украины по блокировке нефтепровода «Дружба» политически мотивированными и заявил, что уверен в его технической исправности.

    Киев предложил Европе заменить «Дружбу» трубопроводом Одесса – Броды.

    25 февраля 2026, 15:35 • Новости дня
    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о намерении усилить защиту ключевой энергетической инфраструктуры страны.

    По его словам, украинское правительство оказывает давление на Венгрию и Словакию через нефтяную блокаду, а также готовит новые шаги, направленные на срыв работы венгерской энергетической системы, передает ТАСС.

    «Мы не поддадимся шантажу. Я приказал усилить защиту критически важной энергетической инфраструктуры. Венгрию не удастся шантажировать», – написал Орбан в соцсетях.

    На прошлой неделе Венгрия пригрозила прекратить поставки газа и электричества на Украину.

    Ранее Венгрия и Сербия договорились ускорить строительство нового нефтепровода.

    24 февраля 2026, 10:07 • Новости дня
    Politico: Чиновники в ЕС пришли в уныние из-за блокировки Венгрией кредита Киеву

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские чиновники оказались в затруднительном положении после решения Венгрии не поддерживать предоставление крупного кредита Киеву, сообщает Politico.

    Венгрия заблокировала выделение Украине кредита Евросоюза на сумму 90 млрд евро, что вызвало разочарование среди европейских чиновников, пишет издание Politico, передает РИА «Новости».

    В результате этой блокировки представители ЕС, прибывшие в Киев, не смогли предложить Украине никакой реальной финансовой поддержки, кроме солидарности.

    Издание подчеркивает, что теперь у европейских чиновников нет инструментов для реальной помощи Украине, кроме выражения политической поддержки.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев без новых предложений помощи.

    Газета New York Times писала, что финансовая поддержка Европы для Киева была приостановлена в критически важный для него момент.

    Financial Times сообщила, что Венгрия заблокировала решение о выделении кредита Евросоюза Украине, что может осложнить предоставление стране более 8 млрд долларов от Международного валютного фонда.

    В понедельник Венгрия заявила, что будет блокировать 20-й пакет санкций Евросоюза против России до тех пор, пока Украина не возобновит транзит нефти по трубопроводу «Дружба».

    23 февраля 2026, 16:44 • Новости дня
    Орбан объяснил Коште пересмотр позиции по кредиту ЕС Киеву

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в письме председателю Евросовета Антониу Коште объяснил, что вынужден пересмотреть свою позицию по выделению Киеву кредита Евросоюза на 90 млрд евро из-за «недавних событий».

    Орбан объяснил пересмотр своей позиции по вопросу предоставления Украине кредита Евросоюза на 90 млрд евро «недавними событиями», передает РИА «Новости».

    В письме председателю Евросовета Антониу Коште он отметил, что ранее Венгрия не блокировала решение по кредиту исходя из договоренности, что это не скажется на финансовых обязательствах страны. Однако ситуация изменилась, и, по словам Орбана, новые обстоятельства вынудили его изменить подход.

    В середине недели Венгрия приостановила поставки дизеля на Украину, а затем заблокировала кредит Евросоюза до восстановления транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба». Как сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, этот шаг стал ответом на действия Киева, который, по его мнению, умышленно препятствует транзиту нефти в Венгрию, чтобы вызвать в стране энергетический кризис и оказать влияние на предстоящие выборы.

    В декабре 2025 года Евросоюз утвердил совместный кредит на 90 млрд евро для покрытия финансовых потребностей Украины на 2026 и 2027 годы. Из них 60 млрд евро предназначены для военной помощи, преимущественно на покупку вооружений в европейских странах. При этом Бельгии удалось заблокировать использование замороженных российских активов для этих целей.

    Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении этого кредита. По итогам саммита Орбан заявлял, что ответственность за возврат средств ляжет на будущие поколения европейцев, поскольку, по его мнению, Украина не сможет вернуть эти деньги.

    Ранее Венгрия заблокировала решение Евросоюза о предоставлении Украине кредита на 90 млрд евро.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна будет блокировать военный кредит Украине столько, сколько Киев будет препятствовать работе нефтепровода «Дружба» и шантажировать Будапешт энергоресурсами.

    Венгерская блокировка может осложнить предоставление Киеву более 8 млрд долларов от Международного валютного фонда.

    25 февраля 2026, 15:48 • Новости дня
    Венгрия и Словакия начали использовать кризисные резервы нефти

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Венгрия и Словакия приняли решение использовать стратегические резервы нефти после остановки поставок по трубопроводу «Дружба» на фоне действий Украины, сообщила представитель ЕК Анна-Каиса Итконен.

    Венгрия и Словакия объявили о начале использования своих кризисных запасов нефти из-за перерыва поставок по трубопроводу «Дружба», передает РИА «Новости».

    Представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен заявила: «И Венгрия, и Словакия подтвердили, что они начали отпускать свою запасную нефть. Такие запасы хранятся всеми государствами-членами именно для того, чтобы справляться с подобными ситуациями».

    На брифинге в Брюсселе она подчеркнула, что решение о задействовании резервов принято после того, как поставки нефти по «Дружбе» прекратились по инициативе Украины. Итконен добавила, что подобные запасы имеются у всех стран ЕС для подобных экстренных случаев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Венгрии и Сербии обсудили ускорение подготовки к строительству нового нефтепровода для повышения стабильности поставок энергоресурсов.

    Как заявил глава Венгрии Венгрии Петер Сийярто, прекращение поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба» стало результатом сговора Киева и Брюсселя.

    Правительство Словакии попросило Еврокомиссию провести инспекцию трубопровода «Дружба» на Украине для проверки его пригодности к транспортировке нефти.

    24 февраля 2026, 22:15 • Новости дня
    Венгрия и Сербия договорились ускорить строительство нового нефтепровода

    Tекст: Катерина Туманова

    Власти Венгрии и Сербии обсудили ускорение подготовки к строительству нового нефтепровода, который повысит стабильность поставок энергоресурсов, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    «Мы договорились о дальнейшем ускорении подготовительных работ к строительству нефтепровода между двумя странами. Новый транспортный маршрут значительно повысит безопасность поставок нефти в наши страны», – приводит РИА «Новости» сообщение Сийярто в социальной сети Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

    Во вторник, 24 февраля, глава МИД Венгрии провел переговоры с министром горного дела и энергетики Сербии Дубравкой Джедович-Ханданович.

    В настоящее время Венгрия получает нефть по нефтепроводу «Дружба», однако стороны рассматривают альтернативные маршруты для диверсификации поставок. Детали о сроках запуска строительства и технических характеристиках будущего нефтепровода пока не приводятся.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, премьер Венгрии Виктор Орбан объяснил, как Украина шантажирует Венгрию энергоносителями. Сийярто сообщил о сговоре Киева и Брюсселя по нефтепроводу «Дружба». Британия вывела нефтепровод «Дружба» из-под санкций.

    23 февраля 2026, 17:30 • Новости дня
    Сийярто заявил о стремлении ЕС как можно скорее отправить войска на Украину

    Сийярто: ЕС хочет отправить войска на Украину как можно скорее

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны Евросоюза готовятся к затяжному конфликту на Украине и намерены как можно скорее отправить туда свои войска, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по итогам заседания Совета глав МИД ЕС.

    По его словам, в ходе встречи стало ясно, что европейские страны рассматривают долгосрочный сценарий развития ситуации, передает РИА «Новости».

    Сийярто подчеркнул, что европейцы обсуждают отправку войск на Украину и планируют значительно увеличить финансовую поддержку Киева. Министр добавил, что страны ЕС также говорят о вступлении Украины в ЕС как о «непреодолимом и понятном факте».

    Глава венгерского МИД сообщил, что Киев требует от Евросоюза 155 млрд евро только на содержание армии в 2026 году, а ранее оговоренной суммы в 90 млрд евро недостаточно. Сийярто отметил, что Венгрия блокирует выделение этих средств, однако в ближайшее время может быть принято решение о предоставлении Украине еще больших ресурсов и денег.

    Напомним, министр обороны Британии Хили пообещал первым отправить войска на Украину.

    Ранее стало известно, сколько военных Франция и Британия решили отправить на Украину.

    23 февраля 2026, 17:51 • Новости дня
    Сийярто подтвердил блокировку Венгрией санкций против России и кредита Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Будапешт выступил против нового пакета ограничений и военного займа для Киева из-за остановки транзита нефти по трубопроводу «Дружба», заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто по итогам заседания Совета глав МИД стран ЕС.

    Венгрия заблокировала 20-й пакет антироссийских санкций и выделение кредита Евросоюза Украине на 90 млрд евро, передает РИА «Новости».

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что отказ связан с прекращением транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба» через Украину.

    По словам Сийярто, Будапешт не поддержал введение новых санкций против России и выделение военного займа для Киева.

    «Украинцы не могут шантажировать нас, не могут ставить под угрозу безопасность энергоснабжения Венгрии, сговариваясь с Брюсселем и венгерской оппозицией... Нет, четкое нет, именно так я и сказал», – заявил Сийярто.

    Он подчеркнул, что Венгрия рассматривает остановку транзита российской нефти как посягательство на свой суверенитет. Он добавил, что угроза энергоснабжению страны из-за действий Киева может быть классифицирована как вмешательство во внутренние дела Венгрии.

    Ранее Сийярто заявил, что прекращение поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба» стало результатом сговора Киева и Брюсселя.

    Премьер Венгрии Виктор Орбан назвал действия Украины по блокировке нефтепровода «Дружба» политически мотивированными и заявил, что уверен в его технической исправности.

    СМИ писали, что Венгрия заблокировала решение Евросоюза о предоставлении Украине кредита на 90 млрд евро.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна будет блокировать военный кредит Украине столько, сколько Киев будет препятствовать работе нефтепровода «Дружба» и шантажировать Будапешт энергоресурсами.

    24 февраля 2026, 13:21 • Новости дня
    Орбан отказался поддерживать решения ЕС по Украине до нормализации энергоситуации

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Будапешт не согласится на выгодные Украине решения Евросоюза до прекращения энергетического давления на Венгрию.

    Венгрия не станет поддерживать решения Евросоюза, выгодные для Украины, пока Киев не прекратит попытки спровоцировать энергетический кризис в стране, передает ТАСС. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в письме главе Евросовета Антониу Коште, подчеркнув, что никаких технических препятствий для возобновления поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию не существует и требуется лишь политическое решение со стороны Украины.

    Орбан отметил, что, как один из самых дисциплинированных членов Европейского совета, он понимает опасения Брюсселя, но считает ситуацию абсурдной: «Мы принимаем решение, выгодное для Украины в финансовом плане, которое я не поддерживаю, а затем Украина провоцирует энергетический кризис в Венгрии, и вы просите меня вести себя так, как будто ничего не произошло». Премьер подчеркнул, что не может поддержать ни одно решение, благоприятное для Украины, пока ситуация не нормализуется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Венгрия пообещала блокировать 20-й пакет санкций Евросоюза против России до возобновления транзита нефти по трубопроводу «Дружба» на Украину.

    Венгрия заблокировала решение о выделении Евросоюзом кредита Украине, что может осложнить предоставление стране более 8 млрд долларов от Международного валютного фонда.

