Раскрыта роль разведки Испании в попытке госпереворота в 1981 году

Politico: Шесть офицеров разведки Испании поддержали попытку переворота 1981 года

Tекст: Дмитрий Зубарев

Члены испанской разведки участвовали в попытке государственного переворота 1981 года, которая должна была свергнуть только зарождавшуюся демократию страны, говорится в недавно рассекреченных документах, сообщает Politico.

По данным внутреннего отчета CESID – официальной разведывательной службы страны в 1977–2002 годах, по меньшей мере шесть её сотрудников либо знали о готовящемся заговоре, либо оказывали оперативную поддержку лейтенанту Антонио Техеро, возглавившему нападение на испанский парламент.

23 февраля 1981 года Техеро при поддержке двухсот вооружённых сотрудников гражданской гвардии захватил парламент и удерживал правительство и почти всех депутатов в заложниках в попытке сорвать переход Испании к демократии после десятилетий авторитарного правления. Попытка переворота была остановлена после телевизионного обращения короля Хуана Карлоса I, который публично осудил путч и убедил заговорщиков сдаться через 18 часов противостояния.

Согласно опубликованному отчету, агенты использовали оборудование и автомобили CESID для оказания логистической поддержки Техеро, а после провала переворота пытались скрыть свои действия, фальсифицируя документы и запутывая следствие. Все шесть сотрудников были уволены из разведки, но только двое предстали перед судом, и лишь капитан Висенте Гомес Иглесиас был приговорен к шести годам тюремного заключения, однако вышел по помилованию спустя три года.

В опубликованных документах не содержится свидетельств причастности бывшего короля Хуана Карлоса I к перевороту, хотя историки и высказывали сомнения в его неосведомленности, учитывая участие в заговоре его давнего друга генерала Альфонсо Армады. В телефонной записи, приведённой в материалах, король приказывает генералу Милансу дель Бошу отозвать танки и заявляет: «Любой государственный переворот не может прикрываться именем короля, он направлен против короля. Клянусь, я не отрекусь от короны и не покину Испанию».

