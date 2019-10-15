Испания сделала выводы из распада СССР

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15 октября, вторник  |  Последнее обновление — 15:33  |  vz.ru
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Российские вертолеты лишают советской идеи

До сих пор «Камов» и «Миль» летели каждый своим путем, но теперь их запрягли в одну упряжкуФото: Артур Лебедев/ТАСС
«Ростех» решил слить воедино два знаменитых еще со времен СССР конструкторских бюро – Миля и Камова. Взамен будет Национальный центр вертолетостроения. Когда-то в ЦК КПСС решили специально создать не одно, а два бюро – чтобы инженеры конкурировали друг с другом. Теперь же этому соперничеству конец. Однако в авиационной отрасли уверены, что Россия может выиграть от такой оптимизации. Подробности...
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Путин исправляет ошибки США на Ближнем Востоке

Владимир Путин и король Салман в Эр-РиядеФото: Алексей Никольский/РИА Новости
Визит Владимира Путина в Саудовскую Аравию – не рядовая поездка президента за границу. И дело не только в том, что это всего лишь второе за всю историю посещение главой нашего государства королевства саудитов. Эта встреча показывает, насколько укрепились позиции России на Ближнем Востоке в целом. Подробности...
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Регионы распробовали президентские гранты

Как отметил Сергей Кириенко, на примере «ста лучших» другим НКО надо учиться, их опыт надо тиражироватьФото: Анна Кузнецова/президентскиегранты.рф
Питерский центр паллиативной помощи детям, сахалинская экологическая школа «Друзья океана», пансион для инвалидов «Дом Вероники» из Пензы и еще 97 проектов со всей России вошли в «Топ-100» лучших, получивших президентские гранты. При этом среди победителей очередного конкурса грантов – большинство из малых городов и сел. Всего же в 2019 году на президентские гранты для НКО будет распределено около 8 млрд рублей.  Подробности...
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Ссора Эрдогана с НАТО служит интересам России

Эрдоган становится зависимым от хороших отношений с РоссиейФото: Umit Bektas/Reuters
США вводят полноценные санкции против своего крупнейшего военного союзника – Турции, из-за военной операции на севере Сирии. В поддержку Вашингтона выступили все страны Европейского союза и большинство стран–членов НАТО. Усиливающиеся противоречия внутри Североатлантического альянса могут затронуть и размещенное в Турции ядерное оружие. Подробности...
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Способна ли смертная казнь остановить педофилов

Обвиняемый раскаивается, но это уже мало кого интересуетФото: Следственный комитет РФ/Youtube
Чудовищное убийство девятилетней девочки рецидивистом потрясло не только Саратов, но и всю страну. Вновь зазвучали голоса о необходимости возвращения смертной казни как минимум для педофилов. Однако действительно ли угроза наказания смертью поможет предотвращать такие трагедии и какие инструменты для этого в реальности эффективны?  Подробности...
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Октябрьская революция против Ленина

Андрей Манчук, политолог
Ситуация в Эквадоре накаляется. Если это приведет к новым жертвам, они лягут на совесть иностранных покровителей Ленина. Ведь Вашингтон по-прежнему придерживается в отношении с диктаторами принципа: «это – сукин сын, но это наш сукин сын». Подробности...

Смертная казнь не поможет сделать нас лучше

Сергей Худиев, публицист, богослов
Окончательное справедливое возмездие каждому по делам его неизбежно совершится – но только на Страшном суде. Человеческая же справедливость всегда несовершенна и легко превращается в несправедливость. Подробности...
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Разведение войск в Донбассе не нужно ни одной из сторон

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Главное — не повторить старую ошибку, не допустить отведения войск в одностороннем порядке. Чтобы не было так, что войска республик снова стали пятиться, уступая новые территории украинским солдатам. Подробности...
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      Скончался легендарный советский космонавт Алексей Леонов

      В когорте первых космонавтов Алексей Леонов был поистине всенародным любимцем, он также завоевал признание миллионов людей за рубежом. Человек-легенда, в 1965 году он первым вышел в открытый космос и тем самым попал в мировую историю. В пятницу Леонов скончался на 86-м году жизни
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      Путин накануне дня рождения погулял по сибирской тайге

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              Испания сделала выводы из распада СССР

              Протесты в Каталонии угаснут сами собой   15 октября 2019, 14:00
              Фото: Rafael Marchante/Reuters
              Текст: Владимир Добрынин

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              Массовые акции протеста начались в Барселоне. Они стали реакцией на суровый приговор испанского суда, вынесенный тем, кто организовал в свое время референдум о независимости Каталонии. Происходящее имеет значение и для России – не только с точки зрения воссоединения с Крымом, но и в связи с распадом СССР.

              Испанская пресса, с удовольствием в последнее время выступавшая про «плохой авторитарный Китай, что не хочет отпустить демократический Гонконг», вынуждена теперь «на себя оборотиться». А точнее – вернуться к вопросам «о существовании демократии в Испании и жестких мерах ее применения».

              Речь о Каталонии, конечно. Верховный суд страны сообщил о приговорах, вынесенных активистам, причастным к организации референдума о независимости автономии. Девять представителей сепаратистского руководства получили за этот референдум реальные тюремные сроки от 9 до 13 лет. Суд нашел в действиях обвиняемых «организацию акций, создававших угрозу государственной целостности» и «нецелевое расходование бюджетных средств» (на организацию и проведение не разрешенного центральной властью референдума каталонские правители израсходовали несколько миллионов евро из автономной казны).

              Надо отдать должное чувству юмора, которым обладают члены ВС Испании: в приговорах у всех признанных виновными значится «с запрещением занимать выборные и государственные должности в течение срока, указанного в приговоре». Лица, отбывающие уголовное наказание (а вся «девятка» получила сроки именно по уголовным статьям – фигурируют такие термины, как «попытка нарушить государственное и территориальное устройство страны, подстрекательство к восстанию» и др.), по закону избираться в Испании на госдолжности и так права не имеют. Но в данном случае государство, по всей видимости, решило подстраховаться, намекнув, что не только в Генеральные Кортесы каталонской «девятке» путь закрыт, но и на уровни какого угодно другого порядка.

              Понятно, что сейчас в Каталонии забурлит – и первые акции протеста уже начались. Но вряд ли они в итоге окажутся слишком сильными. Испанское государство уже пару лет назад показывало свою силу, применив статью 155 конституции, ограничивавшую автономность Каталонии и фактически вводившую внешнее управление регионом из Мадрида. С целью наведения порядка и воспрепятствования развалу государства. Нынешний приговор – лишнее подтверждение тому, что поступаться принципами и целостностью страны Испания не намерена.

              Когда в 2014-2017 годах Каталония кипела и пыжилась, обещая уйти из Испании, многие в пиренейском королевстве кивали на Крым. Там ставили знак равенства между испанской автономией и бывшей автономией украинской. Евросоюзу из Барселоны доставалось за двойные стандарты демократии и зажим свободы слова, нарушение прав и свобод, а также пренебрежение европейскими либеральными ценностями.

              «А как же Крым? – вопрошали каталонцы. – Ведь на Украине все было так же? Почему они ушли, а нам нельзя?»

              Да, ситуации в целом были похожи. А вот в некоторых существенных деталях имеется разница. Действительно, статья 73 конституции Украины извещает, что территориальные вопросы государства решаются только на всеукраинском референдуме. Это – теория. Практическое приложение которой не может происходить без оценки ситуации в стране и рассмотрения взаимосвязи с другими законами – и положениями международного права.

              Во время проведения референдума в Крыму законно избранной власти на Украине не существовало. Президент Янукович и законное правительство были отстранены в результате госпереворота. В ситуации, когда государственные институты разрушены, народ (в данном случае народ Крыма) должен был, как источник власти (см. конституцию Украины, ст. 73), руководствоваться своей волей и общепризнанными нормами международного права. Что он и сделал.

              В Испании ни в период, предшествовавший каталонскому плебисциту, ни в момент его проведения, ни после него ситуации правового вакуума не возникало. Центральные органы власти продолжали работать в соответствии с законами страны и прежде всего конституцией Испании.

              Обвинять Испанию в том, что она побеспокоилась о создании препятствий на пути к развалу – глупо. Каждое дееспособное государство заинтересовано как минимум не терять свои территории. И проявить в этом случае жесткость ради сохранения себя как государства – норма. Демократия – это ведь не следование популистски бездумному «берите себе суверенитета столько, сколько сможете проглотить», а «давайте учитывать мнение меньшинств, но выполнять решения, принятые большинством».

              Вспомни об этом наши «пламенные революционеры» конца 80-х – начала 90-х, глядишь, и Советский Союз остался бы на политической карте мира. Реформированный – да, но не превращенный в горстку теоретически провозгласивших независимость, но фактически оказавшихся несамостоятельными государств, незамедлительно подмятых «демократическими» колонизаторами с Запада. 

              Испания имела перед глазами пример СССР и возможность сделать правильные выводы из его распада. И сделала, в критический момент не побоявшись быть зачисленной в группу стран с «авторитарными» режимами, нарушающими права граждан. В интересах самой себя, но в конечном итоге в интересах своих граждан. Всех, включая каталонцев.


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