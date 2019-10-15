Испания сделала выводы из распада СССР

Массовые акции протеста начались в Барселоне. Они стали реакцией на суровый приговор испанского суда, вынесенный тем, кто организовал в свое время референдум о независимости Каталонии. Происходящее имеет значение и для России – не только с точки зрения воссоединения с Крымом, но и в связи с распадом СССР.

Испанская пресса, с удовольствием в последнее время выступавшая про «плохой авторитарный Китай, что не хочет отпустить демократический Гонконг», вынуждена теперь «на себя оборотиться». А точнее – вернуться к вопросам «о существовании демократии в Испании и жестких мерах ее применения».

Речь о Каталонии, конечно. Верховный суд страны сообщил о приговорах, вынесенных активистам, причастным к организации референдума о независимости автономии. Девять представителей сепаратистского руководства получили за этот референдум реальные тюремные сроки от 9 до 13 лет. Суд нашел в действиях обвиняемых «организацию акций, создававших угрозу государственной целостности» и «нецелевое расходование бюджетных средств» (на организацию и проведение не разрешенного центральной властью референдума каталонские правители израсходовали несколько миллионов евро из автономной казны).

Надо отдать должное чувству юмора, которым обладают члены ВС Испании: в приговорах у всех признанных виновными значится «с запрещением занимать выборные и государственные должности в течение срока, указанного в приговоре». Лица, отбывающие уголовное наказание (а вся «девятка» получила сроки именно по уголовным статьям – фигурируют такие термины, как «попытка нарушить государственное и территориальное устройство страны, подстрекательство к восстанию» и др.), по закону избираться в Испании на госдолжности и так права не имеют. Но в данном случае государство, по всей видимости, решило подстраховаться, намекнув, что не только в Генеральные Кортесы каталонской «девятке» путь закрыт, но и на уровни какого угодно другого порядка.

Понятно, что сейчас в Каталонии забурлит – и первые акции протеста уже начались. Но вряд ли они в итоге окажутся слишком сильными. Испанское государство уже пару лет назад показывало свою силу, применив статью 155 конституции, ограничивавшую автономность Каталонии и фактически вводившую внешнее управление регионом из Мадрида. С целью наведения порядка и воспрепятствования развалу государства. Нынешний приговор – лишнее подтверждение тому, что поступаться принципами и целостностью страны Испания не намерена.

Когда в 2014-2017 годах Каталония кипела и пыжилась, обещая уйти из Испании, многие в пиренейском королевстве кивали на Крым. Там ставили знак равенства между испанской автономией и бывшей автономией украинской. Евросоюзу из Барселоны доставалось за двойные стандарты демократии и зажим свободы слова, нарушение прав и свобод, а также пренебрежение европейскими либеральными ценностями.

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«А как же Крым? – вопрошали каталонцы. – Ведь на Украине все было так же? Почему они ушли, а нам нельзя?»

Да, ситуации в целом были похожи. А вот в некоторых существенных деталях имеется разница. Действительно, статья 73 конституции Украины извещает, что территориальные вопросы государства решаются только на всеукраинском референдуме. Это – теория. Практическое приложение которой не может происходить без оценки ситуации в стране и рассмотрения взаимосвязи с другими законами – и положениями международного права.

Во время проведения референдума в Крыму законно избранной власти на Украине не существовало. Президент Янукович и законное правительство были отстранены в результате госпереворота. В ситуации, когда государственные институты разрушены, народ (в данном случае народ Крыма) должен был, как источник власти (см. конституцию Украины, ст. 73), руководствоваться своей волей и общепризнанными нормами международного права. Что он и сделал.

В Испании ни в период, предшествовавший каталонскому плебисциту, ни в момент его проведения, ни после него ситуации правового вакуума не возникало. Центральные органы власти продолжали работать в соответствии с законами страны и прежде всего конституцией Испании.

Обвинять Испанию в том, что она побеспокоилась о создании препятствий на пути к развалу – глупо. Каждое дееспособное государство заинтересовано как минимум не терять свои территории. И проявить в этом случае жесткость ради сохранения себя как государства – норма. Демократия – это ведь не следование популистски бездумному «берите себе суверенитета столько, сколько сможете проглотить», а «давайте учитывать мнение меньшинств, но выполнять решения, принятые большинством».

Вспомни об этом наши «пламенные революционеры» конца 80-х – начала 90-х, глядишь, и Советский Союз остался бы на политической карте мира. Реформированный – да, но не превращенный в горстку теоретически провозгласивших независимость, но фактически оказавшихся несамостоятельными государств, незамедлительно подмятых «демократическими» колонизаторами с Запада.

Испания имела перед глазами пример СССР и возможность сделать правильные выводы из его распада. И сделала, в критический момент не побоявшись быть зачисленной в группу стран с «авторитарными» режимами, нарушающими права граждан. В интересах самой себя, но в конечном итоге в интересах своих граждан. Всех, включая каталонцев.