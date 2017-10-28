Барселона начинает новый этап борьбы за свою независимость

Каталонские сепаратисты нанесли новый удар по Мадриду. Главой парламента Каталонии вновь стал сторонник отделения региона от Испании. Барселона снова возвращается к ситуации октября прошлого года, когда сепаратистам едва не удалось одержать победу. Смогут ли они на этот раз воспользоваться своим шансом?

В среду новым председателем парламента Каталонии был избран 38-летний Роже Туррен, самый молодой спикер парламента в истории Каталонии. Но самое важное здесь то, что он депутат от партии «Левые республиканцы Каталонии» (ЛРК), входящей в лагерь сторонников независимости.

За Туррена проголосовали 65 депутатов, за его соперника Хосе Марию Эспехо-Сааведра из промадридской партии «Граждане» голосовали 56 человек. В голосовании принимали участие и депутаты, которые находятся под стражей. Они делегировали свои голоса коллегам, что разрешено испанскими законами. При этом пятеро «брюссельских изгнанников», в том числе и Карлес Пучдемон, в последний момент решили не участвовать в голосовании. Тем не менее голосов для избрания Туррена сепаратистам хватило.

Предшественница Туррена Карме Форкадель в ноябре была помещена под стражу, но вскоре вышла под залог в 150 тыс. евро. Спикер обвинялась в активном участии в провозглашении независимости. После этого Форкадель пообещала не претендовать вновь на кресло спикера.

Предыдущий состав парламента был распущен 27 октября после попытки отделения автономии от Испании. Досрочные перевыборы прошли 21 декабря. Вопреки предсказаниям многих аналитиков большинство на них опять набрали сепаратисты.

«Роже Туррен отнюдь не относится к «темным лошадкам». Это достаточно известный политик, хотя и новый для нас», – отметил в беседе с газетой ВЗГЛЯД декан факультета экономических и социальных наук РАНХиГС при президенте Александр Чичин. По мнению Чичина, Туррен проявил немалую смелость, согласившись возглавить парламент в такой момент. «Этот пост предлагался разным людям. Часть кандидатов отказались. Туррен взял на себя серьезную ответственность. Понятно, что тут немалый риск, придется принимать решения, которые, конечно же, потом будут опротестованы, будут серьезные судебные последствия», – предрекает эксперт.

«Глава парламента – сторонник отделения, его первый заместитель – тоже,

– заметил Чичин. Но какую линию в отношении Мадрида выберут эти политики, политолог пока предсказать не берется – следует подождать 31 января, когда парламент должен выбрать главу правительства, каковым, кстати, «себя до сих пор считает Пучдемон».

Эксперты сохраняют надежду на то, что сепаратисты и Мадрид начнут полноценный диалог – если не по вопросу полного отделения, то хотя бы на первом этапе вокруг расширения автономии, налоговых преференций. Или ситуация тупика, который возник в октябре, теперь в точности может повториться?

И Мадрид, и Барселона не понимают друг друга

Чичин надеется, что Мадрид и Барселона все же вступят в переговоры. «Впереди больше будет судебных решений, чем диалога. Но обе стороны все-таки четко понимают, что без него нельзя», – резюмирует эксперт.

«Шанс на переговоры не очень велик, потому что обе стороны демонстрируют свою полную недоговороспособность, – заявила газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Екатерина Черкасова. – Они ставят друг другу ультиматумы, вместо того чтобы искать точки соприкосновения».

Несмотря на факт повторной победы сепаратистов на выборах 21 декабря, эксперт считает, что большинство каталонцев не поддерживают лозунг отделения от Испании.

«Безусловно, количество сторонников независимости увеличилось в связи с не совсем удачными действиями правительства, особенно во время референдума 1 октября, – сказала она. – Но в принципе все серьезные опросы показывают, что в абсолютных цифрах количество сторонников независимости – около 2 млн, ну, максимум два с небольшим. А общее число избирателей в Каталонии – 5,4 млн».

Президент испано-русской ассоциации Евразии Фернандо Морагон назвал то, что происходит в Каталонии, столкновением испанского национализма с каталонским.

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«Диалог очень затруднен. В Мадриде не было никаких отчетливых представлений, какими окажутся результаты выборов 21 декабря, и теперь они не знают, что делать. Но и Барселона не знает, что делать, и импровизирует на ходу. Сепаратистские партии хотят 31 января снова выставить кандидатуру Пучдемона. Однако Мадрид не может им позволить выдвигать человека, которого обвиняют в организации восстания против Испании», – рассказал он газете ВЗГЛЯД. Но каталонцы могут выдвинуть и другую кандидатуру, в этой ситуации возможно все, что угодно, подчеркнул Морагон.

«Если в конце концов сторонники независимости, которые обладают большинством в парламенте, не смогут сформировать правительство, то будут назначены новые выборы. Но последние выборы ничего не изменили. Так что абсурдная, нелепая ситуация», – вздыхает испанский политолог.

Без театра абсурда не обойдется

В стане сепаратистов, которые ввиду наличия абсолютного большинства в парламенте и будут первыми выставлять кандидатуру нового главы автономии, долго не могли прийти к согласию по этому вопросу. Однако как раз накануне Демпартия Каталонии и «Левые республиканцы» договорились вновь выдвинуть на этот пост Карлеса Пучдемона.

Причем непонятно, как они себе это представляют. Получится формат «председателя правительства в изгнании» либо он все же вернется к 31 января (срок, к которому кандидатура должна быть представлена), тем более что как раз к этому времени закончится и его возможность пребывать в Брюсселе без оформления резидентских документов. Но при пересечении границы испанские силовики в соответствии с ордером возьмут его под арест.

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В Мадриде в свою очередь заявляют, что выдвижение Пучдемона недопустимо, и грозят незамедлительно среагировать, если Туррен озвучит подобные намерения. Вот только какой будет эта незамедлительная реакция, не очень понятно. Очередной арест? За что и кого, Туррена? Или вновь роспуск парламента и созыв выборов? Все это возможно, но абсолютно бессмысленно.

Чтобы реально исправить ситуацию, главе испанского правительства Рахою и его команде нужно либо начать реальный диалог с сепаратистскими партиями и поиск компромисса, на что он объективно не готов, либо решиться на действительно жесткие действия – например, самостоятельно назначить правительство Каталонии, попросту выгнав сепаратистские партии из местного парламента. Но он опасается, что цивилизованный мир его не поймет, а сам проблемный регион действительно станет «мятежным». Испанский премьер предпочитает тянуть время.

Самое интересное, что на этот раз сепаратисты с ним абсолютно солидарны. Их тоже устраивает статус-кво. Если бы они реально были заинтересованы в одностороннем объявлении независимости, то отстоять его должны были еще в октябре прошлого года. Однако вместо этого они предпочли покорно отправиться кто в тюрьму, а кто в Брюссель. Формирование же правительства вновь поставит сепаратистов перед дилеммой – отстаивать уже объявленную независимость или же отступить.