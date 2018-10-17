Сторонники независимости Каталонии создали «теневое правительство»

Лидеры движения за независимость Каталонии объявили о создании так называемого «Совета за республику», который испанские СМИ окрестили «теневым правительством».

В церемонии приняли участие глава каталонского женералитета Ким Торра, члены его правительства, а также по видеосвязи из Бельгии Карлес Пучдемон и бывший советник его правительства Тони Комин.

По словам экс-главы женералитета Карлеса Пучдемона, главная цель «Совета за республику» – строительство Каталонской республики и «подготовка международного сообщества к ее признанию», передает РИА «Новости».

«У нас нет другой альтернативы, кроме как двигаться к свободе», – сказал нынешний глава каталонского женералитета Ким Торра, обрушившись с критикой на Испанское государство, которое, по его мнению, перестало быть государством для каталонцев.

По словам бывшего советника каталонского правительства Тони Комина, еще одна из главных целей создаваемого совета – «добиться международного признания права на самоопределение».

По версии испанских СМИ, руководить «Советом за республику» будет сам Пучдемон, а координировать работу – Комин.

Штаб-квартира Совета будет находиться в бельгийском Ватерлоо (именуемом сепаратистами «Домом республики»), где живет Пучдемон.

В воскресенье Пучдемон объявил о создании новой партии.

Напомним, в октябре прошлого года Пучдемон бежал из Испании после незаконного провозглашения независимости Каталонии.