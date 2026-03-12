Глава Rheinmetall Паппергер заявил о дефиците боеприпасов в Европе

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Самая острая потребность существует в боеприпасах», – сказал глава концерна, передает ТАСС.

По его словам, текущих резервов практически ни у кого не хватит надолго, а в чрезвычайной ситуации они закончатся моментально.

До 2022 года компания выпускала около 70 тыс. снарядов ежегодно, однако к 2030 году этот показатель должен вырасти до 1,5 млн единиц. Паппергер отметил, что такие объемы производства превысят возможности США.

Также наблюдается высокий спрос на бронированную технику, необходимую для маневренности войск. Руководитель концерна пояснил, что пешее передвижение невозможно, а современные машины нужны для защиты от беспилотников и управляемого оружия.

В прошлом году Паппергер уже говорил об отсутствии запасов оружия на складах Европы и Украины.

Между тем сам концерн Rheinmetall решил организовать масштабную сборку безэкипажных катеров.