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Премьер Британии предложил закрыть вопрос о репарациях за работорговлю
Премьер Британии заявил о нежелании обсуждать репарации за работорговлю на саммите в Самоа
Премьер-министр Великобритании предложил странам Содружества сосредоточиться на перспективах развития, а не обсуждать репарации за работорговлю, ссылаясь на необходимость работы с международными институциями.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер предложил странам Содружества прекратить обсуждение вопроса о репарациях за работорговлю и сосредоточиться на будущем.
Как передает The Daily Telegraph, Стармер заявил, что лидеры стран предпочитают обсуждать взаимодействие с международными финансовыми институтами и поиск решений для текущих проблем.
Стармер отметил, что, несмотря на ужас рабства, он считает более продуктивным работать над вопросами, которые встают перед странами сейчас и в будущем. Он подчеркнул, что намерен сосредоточиться на помощи Содружеству в решении актуальных задач, а не на длительных дебатах о репарациях.
Ранее представитель канцелярии премьер-министра Британии заявил, что Лондон не планирует извиняться или обсуждать репарации на предстоящем саммите. В это время на саммите будет избран новый генеральный секретарь Содружества, что, как отмечает The Daily Telegraph, может изменить подход к вопросу репараций.
Газета The Daily Mail ранее сообщала, что группа из 15 стран Карибского бассейна намерена поднять на обсуждение вопрос о репарациях, требуя от Британии выплаты минимум 206 млрд фунтов стерлингов в качестве компенсации.
Американская консалтинговая компания Brattle Group в прошлом году опубликовала исследование, согласно которому Великобритания должна выплатить около 24 трлн долларов в виде репараций, из которых 9,6 трлн долларов должны получить Ямайка. Эти данные свидетельствуют о возрастающем давлении на Лондон по вопросам репараций за историческую работорговлю.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза заявил о необходимости выплатить репарации бывшим колониям, но правительство страны не поддержало эту инициативу.
При этом в ходе общеполитических дебатов 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент Ганы Нана Акуфо-Аддо заявил, что США и страны Западной Европы должны выплатить Африке репарации за работорговлю и подчеркнул, что их богатство было получено благодаря ужасам трансатлантической работорговли и колониальной эксплуатации.